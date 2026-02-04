【大宮/2月20日（金）開催】早期選考から7名の内定承諾＆承諾率7割を達成した『26卒インターンシップ』の裏側大公開！【シンミドウ】

株式会社シンミドウ

《開催概要》

・日程：2026年2月20日（金）

・時間：14:00～16:00

・場所：大宮ソニックシティ708会議室

（JR大宮駅西口より歩行者デッキ直結3分）

・参加費：無料

『超早期化』『長期化』『競争激化』…

採用活動をしていると、このようなキーワードを目にし、その実態に悩まされている経営者様や人事担当者様も多いのではないでしょうか。

とくに『早期化』に着目すると、『インターンシップ』『仕事体験』を設計・開催している企業様が年々増えており、マイナビ社の調査によると2026年卒学生のインターンシップ・仕事体験の参加率は85.3%と、過去最高水準に及んでいるとのこと。



中小零細企業も含めてインターンシップ・仕事体験を実施するのがいわば「当たり前」になっている昨今、他社との差別化や自社の求める学生への惹きつけができるコンテンツの構成や参加者のフォローなどは、年々難易度が高まっている、喫緊の課題ともいえます。



そこで本セミナーでは、このような採用市場下で

- 早期選考からの内定承諾7名- 全体で8名の内定承諾＆承諾率7割- 承諾後の辞退0名

の結果となった『シンミドウの26卒インターンシップ・採用活動』の成果＆裏側を大公開します！



当社の26年卒向け採用活動は、インターンシップの早期選考から実に7名の内定承諾を獲得、26卒採用ではトータルで内定承諾率7割、目標としていた8名の採用を達成する結果となりました。

実際にどういったプログラムで、どういった学生層にアプローチをし、選考中の学生たちはどんなことを感じて内定承諾を決意したのか。新卒採用活動に悩まれるすべての企業様へ、採用活動において大切なことを包み隠さずにお伝えします。

実際に採用活動に携わった人事担当者だけでなく、2026年4月に入社予定の内定者も登壇。

みなさまからリアルタイムでお寄せいただくご質問にも、NGなしで正直にお答えします。

ご参加いただくと…

- 高い内定承諾を誇るプログラム設計のヒントが得られる- インターンシップ期間中の学生のリアルな心情の変化がわかる- 学生が企業に求める要素がわかる- 学生が内定承諾を左右する要素がわかる- 承諾後の辞退を防ぐ対応ポイントがわかる

※事前申し込み制ですので、下記リンクよりご予約ください。

※1社様につき2名迄のご参加をお願いいたします。

《当日の流れ》

【第1部】インターンシップ・早期選考戦略＆裏側を採用担当者が公開

シンミドウの26卒採用活動の全体数値（歩留まり・CPA）と、インターンの取り組み・設計の意図を解説します。

【第2部】内定者登壇！インターンシップ中のリアルな心情の変化を解説

内定者が登壇し、実際のインターンシップでの取り組み内容と「モチベーショングラフ」を用いて志望度が上がった瞬間や、他社と迷った際の葛藤など「学生のリアルな心理」を深掘りします。



【第3部】会場参加型「内定者×採用担当者ホンネQ＆A座談会」

「競合との差別化はどう伝えた？」「正直、辞退を考えたタイミングは？」など、参加者からの質問に、人事・内定者がNGなしで回答するディスカッションタイム。

詳細・お申込みはこちら

→https://sinmido.com/news/p5387/

■お問合せ

会社名：株式会社シンミドウ（https://sinmido.com）

電話番号：048-657-4343

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

■会社概要

会社名：株式会社シンミドウ

代表者：代表取締役社長 笹田知弘

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

設立日：2008年1月

資本金：1,000万円

業務内容：採用コンサルティング、地方創生支援、人事コンサルティング、経営コンサルティング、マーケティング／DX・DAコンサルティング、工務店特化型ブランディング