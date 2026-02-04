大阪電気通信大学総合情報学部参加型卒業研究・卒業制作展「なわてん」を開催

学校法人大阪電気通信大学

大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長：塩田邦成）総合情報学部は、2月2日（月）から3月27日（金）まで、2025年度総合情報学部卒業研究・卒業制作展「なわてん」をオンラインで開催します。あわせて、2月7日（土）・8日（日）には寝屋川キャンパスのコンベンションホールとアクティビティホールにて学内展示を行います。また、2月8日（日）にはスペシャルイベント「なわてんグランプリ」を開催し、授賞式の様子をYouTubeで配信します。

【本件のポイント】

■今年で23回目で迎える卒業研究・卒業制作展

■学内展示では、ゲームや映像作品を体験可能

■特設サイトでは、学生へのコメントや質問が可能

■「なわてんグランプリ」授賞式は学生が司会を担当し、対面とオンラインで実施

■ゲーム、３DCGアニメーション、ロボット、研究論文など、多彩な成果を発表

【本件の概要】

「なわてん」は、総合情報学部の学修の集大成である卒業研究や卒業制作の発表の場としてスタートし、今年で23回目を迎えます。映像作品、３DCGアニメーション、VR・AR、ゲームアプリ、音響作品、イラスト、３D造形、プログラミング、ロボット、研究論文など、総合情報学部ならではの幅広い成果が展示されます。

昨年の学内展示の様子

特設サイトでは、学生の取り組みを動画や音声とともに紹介し、コメント機能を通じて質問や意見を投稿することができます。また、学生名や研究テーマでの検索も可能です。学内展示では、実際に作品などを体験しながら学生と交流でき、見るだけではなく、参加しながら本学の学びを知ることができます。

2月8日（日）に開催する「なわてんグランプリ」では、出品された研究や作品の中から、ゲーム部門、メディアデザイン部門、研究部門など各部門で優れた成果を表彰します。授賞式は寝屋川キャンパスのコンベンションホールでい、学生が司会を担当します。その様子はYouTubeでライブ配信されます。

昨年の授賞式の様子

4年間の学びの集大成として生み出された、個性あふれる研究・作品をぜひご覧ください。

【開催概要】

なわてん 大阪電気通信大学総合情報学部卒業研究・卒業制作展

■オンライン展示

開催日時：2026年2月2日（月）～3月27日（金）

オンラインサイト：なわてん ONLINE https://2025.nawaten.online/

主 催：大阪電気通信大学総合情報学部

協 力：大阪電気通信大学後援会、大阪電気通信大学友電会、JIAMS（先端マルチメディア合同研究所）

問合せ：TEL 072-876-3317（代表）Mail info@nawaten.main.jp

■学内展示

日 時：2026年2月7日（土）～8日（日）11時～16時

会 場：寝屋川キャンパス コンベンションホール、アクティビティホール

https://www.osakac.ac.jp/institution/campus/access/

■なわてんグランプリ授賞式

概要：出展作品・研究の中から優れた成果を表彰するメインイベント

日時：2026年2月8日（日）13時30分～15時

会場：大阪電気通信大学寝屋川キャンパス「コンベンションホール」

YouTube配信

https://youtube.com/live/6mwCVdL8ef8

【関連リンク】

なわてん公式サイト

https://nawaten.main.jp/

大阪電気通信大学総合情報学部

https://www.osakac.ac.jp/faculty/isa/

【大学概要】

大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）

U R L： https://www.osakac.ac.jp/

所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8

四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70

学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部

※2026年4月総合情報学部デジタルゲーム学科改組

在籍者数：5,758名（2025年5月1日現在）