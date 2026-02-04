【発売即重版！】又吉直樹さん最新小説『生きとるわ』が書店で続々1位の大反響で増刷決定。新たに中村文則さん、吉本ばななさんからの推薦コメントも特設サイトに到着！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋は、又吉直樹さん6年ぶりの長編小説『生きとるわ』を1月28日に刊行いたしました。発売直後から様々な書店様での大反響を受け、2刷を決定いたしました。また新たに、中村文則さん、吉本ばななさんからの絶賛コメントも到着しました！

又吉直樹『生きとるわ』文藝春秋

■ 発売直後に書店で続々1位！

・紀伊國屋書店 和書デイリー部門1位(1/29)

・三省堂書店 文学・ノンフィクションジャンル1位（1/29）

・ブックファースト 文芸ジャンル1位（1/29）

・丸善ジュンク堂書 書籍ジャンル1位(1/29)

・有隣堂書店 文芸ジャンル1位(1/29)

・Amazon「日本文学」1位(1/28～2/2)

■ お二人からの絶賛コメント

・中村文則さん

読みながら、生きにくさとは誠実さではないか、という言葉が浮かんだけど、この小説は、そのような安住した範囲からどんどん逸脱していった。何気ないシーンにも表れる個性、さすがのユーモアやシンプルではない内面描写、痛み。ページをめくりながら、とても揺さぶられた。最高だった。

・吉本ばななさん

又吉さんは己の過去作を越えるために、どれだけのことと向き合ったのだろう。あらゆる行が推敲されつくしている。そして、その人がその人であることの恐ろしさと魅力が魔法のように書き尽くされている。人間であるということはなんと愚かしく美しいことなのだろう。すばらしい小説だった。

ページを捲る手が止まらなくなる、又吉直樹さんの新たなる代表作『生きとるわ』。

ぜひご注目ください！

■ 2月は電車で又吉さんに会える！東急線に『生きとるわ』ステッカー広告が登場

さらに、2月1日から1ヶ月間、東急線で『生きとるわ』のドア横ステッカー広告も実施中。こちらもぜひご覧ください。

■ 作品内容紹介

公認会計士として傍目には順調な生活を送っている岡田。

しかし、高校時代の仲間だった横井に500万円を貸したことから、その人生は狂い始める。横井は他の仲間たちからも借金を重ねたあげく、姿をくらましていた。

阪神タイガースのセ・リーグ優勝が決まった夜、岡田は大阪・道頓堀で偶然横井と再会する。

貸した金を取り戻そうとする岡田は、逆にさらなるドツボにはまっていく……

人間の「闇」と、「笑い」を両立させた奇跡的作品！

■ 著者プロフィール

1980年大阪府寝屋川市生まれ。芸人・作家。

2015年に小説デビュー作『火花』で第153回芥川賞を受賞。

テレビやラジオ出演のほか、YouTubeでの動画配信など多岐にわたって活躍中。

他の著書に『劇場』『人間』『東京百景』『月と散文』などがある。

■ 書誌情報

書 名：『生きとるわ』

著 者：又吉直樹

定 価：2,200円（税込）

出版社：株式会社文藝春秋

判 型：四六判 上製カバー装 448ページ

発売：2026年1月28日

ISBN：978-4-16-392060-3

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920603

《電子書籍版も配信中》

電子書籍版URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/1639206000000000000H

※電子書籍版の価格は、各電子書店でご確認ください。