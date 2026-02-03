～東急グループの多様な各社が、小学生にリアルな社会体験活動体験を提供～第18回「とうきゅうキッズプログラム」全プログラムが終了（2025年11月1日（土）～12月21日（日）開催）

東急グループ

東急グループは、2025年11月1日（土）から12月21日（日）にかけて、小学生のお子さまを対象に、親子で一緒に職業体験や施設見学、ものづくりなどのプログラムにチャレンジしていただける体験型イベント「とうきゅうキッズプログラム」（以下、「本イベント」）を東急グループの合計22社2法人で実施。350組700名を超える皆さまに参加していただきました。

本イベントは、お子さまと保護者の方に、さまざまなプログラムを通じて社会体験活動をしていただくとともに、生活に密着した幅広い分野で事業を展開する東急グループへの理解を深めていただくことを目的に開催。今回の開催で18回目となった本イベントでは、学芸員と一緒に古美術の取り扱い方や作品の展示を学び、美術館の仕事を体験する五島美術館のプログラムや、ホームでのお客様ご案内などのお仕事体験ができる東急電鉄のプログラムをご用意。また今年は新しく、消防士の方々にもご協力いただく商業施設の安全管理体験、街を草花で彩る寄せ植え体験、駅デザイン体験、自動車学校業務体験などがプログラムとして加わり、バリエーション豊かな全35コースを開催しました。

■リアルな現場での社会体験活動に子どもたちが夢中に

普段あまり入ることのできない場所に足を踏み入れることができる特別感が興味関心を引き立て、最初は緊張した面持ちだった子どもたちも、帰るころには目を輝かせて夢中に。各プログラムで「楽しかった！」「また参加したい！」という元気な嬉しい声があがりました。また、一緒に参加した保護者の方々からは「子どもと一緒に本格的なお仕事体験ができて嬉しい」「自分も一緒になって学ぶことができた」という感想もいただき、子どもたちだけでなく、大人も一緒に様々な仕事に触れて学べることも、このプログラムの大きな価値となっています。

■生活に密着した多様な事業を展開する東急グループの想い

現場で働いている各社社員にとっても、リアルな現場で仕事を間近で見て・体験してもらうことによる、子どもたちの新鮮な驚きや笑顔が大きな励みになりました。18回目を重ねたこの取り組みは東急グループに深く浸透し、「子どもたちに将来の夢や暮らしを想像するきっかけを提供したい」という各社の想いが、このプロジェクトを支えていると感じています。これからも生活に密着した多様な事業を通じ、多くの子どもたちに、より充実した社会体験機会を提供していきたいと考えます。

■「とうきゅうキッズプログラム」の概要

○名称 「とうきゅうキッズプログラム」

○主催・企画 東急グループ

○開催期間 2025年11月1日（土）～12月21日（日）

○対象 小学生のお子さま（1名）とその保護者（1名）のペア

○参加費 無料

○コース内容 全35コース

○参加人数 全コース合計で353組706名

■18回目を迎える「とうきゅうキッズプログラム」を終えて主催者メッセージ

第18回とうきゅうキッズプログラムにご参加いただき、誠にありがとうございます。今回は総勢350組700名を超える小学生と保護者の皆さまにご参加いただき、大変活気あふれるプログラムとなりました。

第18回となる今回は、これまで以上に多彩な新しいプログラムにも取り組みました。その中から、今回は一部の内容として、次の二つをご紹介いたします。

石勝エクステリアによる「草花のプランター植栽体験」では、親子で寄せ植えした草花が鶴間公園周辺で色鮮やかに咲き、訪れる方々の目を楽しませています。また、東急電鉄の「鉄道・駅デザイン体験」では、親子で思い描いた未来の駅のデザインを制作しました。これらの作品は今後東急田園都市線・宮崎台駅周辺の仮囲いへの掲出を予定しており、街に彩りを添えてくれることでしょう。

どのプログラムにおいても、職業体験や施設見学を通じて、子どもたちが目を輝かせながらさまざまなことに挑戦する姿がとても印象的でした。小学生の皆さまが新しいことに出会い、一歩踏み出す瞬間に立ち会えたことは、日々の生活に寄り添う多様な事業を展開する東急グループにとって、改めて使命を感じる貴重な機会となりました。

今回の体験が、子どもたちにとって新しいことへ挑戦する楽しさや喜びを広げるきっかけとなれば幸いです。

■各プログラム紹介・担当者メッセージ

「最初は緊張していましたが、最後には自ら率先して動く姿に成長を感じました」、「子どもたちの豊かな創造性や、保護者と協力する姿勢に感銘を受けました」、「将来、駅業務で活躍してくれることを心待ちにしています」、「仕事の楽しさと努力の大切さを体験したことを、将来の夢につなげてほしいと思います」など、参加した子どもたちへ温かいメッセージが各プログラム担当者から届いています。

下記URL先より、ぜひ御覧くださいませ。

■基本情報１. とうきゅうキッズプログラムとは

2007年から開催しており、これまでの参加者は11,000人を超えました。今回で第18回目になります。

さまざまなプログラムを通じて社会経験をしていただくとともに、生活に密着した幅広い分野で事業を展開する東急グループへのご理解を深めていただくことを目的としています。

2007年から開催しており、これまでの参加者は11,000人を超えました。今回で第18回目になります。

■基本情報２. 東急グループとは

東急グループは、1922年の「目黒蒲田電鉄株式会社」設立に始まり、2025年3月31日現在、東急株式会社（旧：東京急行電鉄株式会社）を中核企業とした214社7法人で構成する企業グループです。交通事業を基盤とした「まちづくり」を事業の根幹に置き、不動産、生活サービス、ホテル・リゾートなど、長年にわたって、皆さまの日々の生活に密着したさまざまな分野で事業を進めています。

「美しい時代へ」をスローガンに、人々の多様な価値観に対応した「美しい生活環境の創造」をグループ理念として掲げ、各社の「自立」を前提に、互いに連携しあい、相乗効果を生み出す「共創」を推し進め、信頼され愛される東急ブランドの確立を目指しています。

また、学校法人・財団の活動、全国で展開している東急会の活動などを通して、地域社会に根差した社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

プログラムの詳細や過去のレポートはホームページで紹介しています。

東急グループホームページ https://tokyugroup.jp/