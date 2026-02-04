NURO 光、サッカー界で世界屈指の速さと称される前田大然選手が出演する新CMを本日より放映開始

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する高速光回線サービス「NURO 光」は、サッカー日本代表 前田大然選手（スコティッシュ・プレミアシップ・セルティック所属）が出演する新CM 、NURO 光×前田大然「感動を止めるな。」最高の瞬間篇 を本日よりデジタルで放映を開始します。

「NURO 光」はサービスを開始して以来、通信速度や安定性を重要視する多くのユーザーに利用されており、現在はより高速・大容量通信が可能な10ギガサービスのスタンダード化を強化しています。「NURO 光」が目指す豊かな利用体験や、高速光回線を通して出会うあらゆる感動体験の価値向上に努める姿勢と、前田選手のサッカー界屈指の速さと称される圧倒的なスピードや世界的ストライカーとして感動を届けるプレイスタイルが重なり、前田選手初となるCM出演に至りました。

本CMは、静かな決意を胸に、モノクロームの世界にたたずむ前田選手から幕を開けます。ゴールを見据えると、一転して光と色彩を帯びた現実世界に戻り、ボールに向かって蹴り出します。そして、最高の瞬間を届けるために、これまで走り続けてきた軌跡（松本、水戸、横浜、グラスゴー）が映し出され、その俊足から豪快なシュートを決める前田選手。歓声が沸き上がり、前田選手直筆の「感動を止めるな。」のメッセージとともに締めくくられます。

撮影は2025年11月、スコットランドで行われました。前田選手の力強いシュートシーンや一瞬の動きを撮影するために、ソニー製の機材でスーパースローモーション撮影を実施。前田選手は初めてのCM出演にもかかわらず、3時間という限られた撮影スケジュールのなか、集中力を切らすことなくスムーズに撮影を終えました。スタッフから「真のナイスガイ」と評されるほど、細やかな心づかいを見せたり和やかに交流したりする場面も多くありました。

また本日より、CM撮影の舞台裏を収めたメイキング動画や、前田選手が2026年の世界大会への抱負を語ったインタビュー動画もYouTubeで公開。さらに、新CMの放映を記念して「DAZN 1か月無料視聴ギフトコード」や「前田選手直筆サイン入りオリジナルTシャツ」ほか豪華賞品が抽選で当たるキャンペーンを実施します。

「NURO 光」は今後もサービス品質や顧客満足度のより一層の向上に努めるとともに、ソニーグループの高速光回線サービスとして、インターネットを介した豊かな体験の提供を目指してまいります。

NURO 光×前田大然「感動を止めるな。」最高の瞬間篇 について

■CM概要

タイトル：NURO 光×前田大然「感動を止めるな。」最高の瞬間篇

公開：2月4日よりDAZNほかWEBで放映を開始

出演者：前田大然選手（スコティッシュ・プレミアシップ・セルティック所属）

CM本編URL：

15秒 https://youtu.be/XuxBMggNimI

30秒 https://youtu.be/IZnpuuIlaoc

メイキング映像： https://youtu.be/cRcr0vE2-kg

■前田大然選手プロフィール

サッカー日本代表。スコティッシュ・プレミアシップ・セルティック所属。50メートル5秒台の俊足を生かしてディフェンスの裏を取る動きが持ち味で、決定力にすぐれ豊富な運動量で前線からの守備でも貢献する日本代表フォワード。 2024/2025シーズンは公式戦49試合33ゴール12アシストの活躍でリーグ得点王・年間MVPを受賞。新シーズンも主力として活躍中。

【前田選手より】 このたび「NURO 光」のCMに出演させていただき、本当に嬉しく、心から光栄に思っています。僕はこれまで、サッカーのピッチで自分の限界と向き合いながら、速さと安定したパフォーマンスを追い求め、その一瞬一瞬の積み重ねによって結果を出してきました。そして何より、プレーを通して人の心を動かし、忘れられない瞬間や感動を届けることを大切にしてきました。その想いは、「速さ」と「安定性」を武器に、人々の体験を支え続ける「NURO 光」と重なり、強い共感を覚えました。だからこそ、今回初めてCMに出演することを決めました。撮影の時に「格好良く仕上がると思います」と言っていただいた言葉をはるかに超える、胸が熱くなる仕上がりにしていただきました。一瞬に全てを懸け、その瞬間を積み上げて未来を切り拓いていく---そんな想いが、映像の中に確かに刻まれていると思います。このような素晴らしい環境と挑戦の機会をいただいたからこそ、次は僕自身がピッチで応えたい。自分のプレーで、皆さんの心を震わせる瞬間を届けられるよう、感謝の気持ちを持って全力で戦い続けます。

■CMメッセージ

俺は走り続ける

その一瞬のために

限界を超えて

速さを求める

この瞬間をその一瞬を

逃さないために

最高の瞬間を届けるために

感動を止めるな

スピード・信頼性No.1

NURO 光

■CM STORY

本CMでは、前田大然選手の内面と彼の歩んできた道のりをドラマチックに映し出すことで、「NURO 光」の速さと安定性、そして「感動を止めるな。」というメッセージを強く伝えます。

CMは、モノクロームの世界においてサッカーグラウンドにボールが放たれると、前田選手が顔を上げるシーンから始まります。闘志と決意を胸に目を見開くと、一転して光と色彩を帯びた現実世界に戻り、躍動感あふれるグラウンドのシーンに切り替わります。前田選手は一歩を踏み出し、力強くボールへ向かい蹴り出します。続いて、前田選手がこれまで走り続けてきた松本、水戸、横浜、そしてグラスゴーの街並みやスタジアムの風景がリズミカルに切り替わり、彼の成長の軌跡を辿ります。やがてシュートの瞬間が訪れ、ゴール前で力強くボールを放つと歓声が一気に沸き起こり、画面には前田選手の直筆による「感動を止めるな。」のメッセージとサインが力強く映し出されます。

最後に、Opensignal が2025年7月に発表した、日本国内の「固定ブロードバンド・エクスペリエンス」における「NURO 光」の受賞結果とロゴとともに、CMは締めくくられます。前田選手自身による「感動を止めるな。」という力強いナレーションにもぜひご注目ください。

■撮影エピソード

スコットランドにて行われた撮影は、日が暮れるグラウンドで実施されました。日照時間も短く冬の冷たい空気の中でも、前田選手は集中力を切らすことなく、何度も繰り返される撮影に真剣に取り組み、スタッフにもプロフェッショナルとしての印象を強く与えました。撮影の合間にはリラックスした表情を見せ、スタッフと和やかに交流するなど、前田選手の多彩な表情がメイキング動画に収められています。

また、撮影後に収録されたインタビュー動画では、前田選手がCM出演のオファーを受けた際の感想や、サッカー界で “世界屈指” とも称される自身のスピードの秘訣、感動をファンへ届けるために日々努力していることなどを語っています。加えて、今年開催される世界大会にかける熱い想いも語っており、見逃せない内容となっています。

さらに、ソニー製の機材でスーパースローモーション撮影を実施し、前田選手の一瞬の動きも逃さずに捉えることに成功しました。

■前田選手インタビュー

Q1. 今日の撮影はどうでしたか。

とてもみなさんいい人だったので、すごく楽しく撮影できました。 よく思い出に残っているのは、ボレーシュートをたくさん打ったことですね。 上手くなったんじゃないかというぐらいやりました。

Q2. 今回のCMのコピーは「感動を止めるな。」です。前田選手が最高の瞬間、感動をファンの皆さまに届けるために努力していることは何でしょうか。

ゴールを取るところを見せたいという思いもありますし、サッカーを通して、いろんな人に頑張っている姿を見せて感動を与えたいと思っています。

Q3.「NURO 光」はインターネットを通して感動体験をお届けしています。前田選手は、最近インターネットを通して感動したことはありますか。

ここ最近日本代表の試合が日本であって、海外から日本に帰ってきた時にすぐインターネットが繋がって。試合後とかもすぐ家族と電話ができるというのが、本当にすごいなと感じています。

Q4. 今回「NURO 光」からのCMオファーがされた際の感想を教えてください。

僕自身CM撮影は初めてだったので、話をもらった時はすごく嬉しかったです。こういう素晴らしい環境を与えてもらったので、逆に次は僕がプレーで、素晴らしいのを届けられたらなと思っています。

Q5. サッカー界で“世界屈指” と評される前田選手の、スピードの秘訣は何ですか。

最速かはわからないですけど、本当に小さい時から外で走ったりするのが好きだったので、そういったのが今に、このスピードに繋がっているのかなと思います。

Q6. 2026年の抱負を教えてください。

2026年はワールドカップがあるので、そこでしっかり日本代表が優勝するということを今掲げているので、そこを一番に目指してやっていきたいなという風に思います。日本中の人たちに感動や希望を与えるのが自分たちの役割だと思っているので、そういった感動や希望を届けられればいいです。

NURO 光×前田大然選手 コラボキャンペーンについて

- キャンペーン期間：2026年2月4日 ～ 2026年3月31日- 内容：期間中、「NURO 光」および「NUROモバイル」に新規で申し込んだ方または利用中の方を対象に、「DAZN 1か月無料視聴ギフトコード」や「前田選手直筆サイン入りオリジナルTシャツ」ほか豪華賞品を抽選でプレゼント。- 応募方法：「NURO 光」アプリまたは「NUROモバイル」アプリから応募専用フォームにアクセスし、希望賞品を選択して応募。応募専用フォームはアプリのプッシュ通知で順次送付予定。- キャンペーン特設サイト： https://www.nuro.jp/hikari/campaign/maeda_daizen/(https://www.nuro.jp/hikari/campaign/maeda_daizen/)- 「NURO 光」アプリ：https://www.nuro.jp/hikari/app/- 「NUROモバイル」アプリ：https://mobile.nuro.jp/app/

■ 賞品

１. DAZN 1か月無料視聴ギフトコード：30名様

２. 前田選手直筆サイン入りオリジナルTシャツ：10名様

３. オリジナルTシャツ：20名様

４. オリジナルコーチジャケット：30名様

※ 画像はイメージです。

【ソニーグループの通信サービス「NURO 光」について】

NURO 光」は2013年に提供を開始した、高速通信とリーズナブルな価格が特長の光回線サービスです。インターネットを介した豊かな体験の提供を目指して、より高速・大容量通信が可能な10ギガサービスのスタンダード化を強化するとともに、お客さまの通信体験の向上を推進してまいります。

※ プレスリリース（2025年9月8日発表）：NURO 光、Opensignal「固定ブロードバンド・エクスペリエンス」日本国内の固定通信サービスで最多受賞

https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/release/2025/pr20250908_opensignal.html

＜「NURO 光 10ギガ」のサービス提供エリア＞

北海道、宮城、福島、山形、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

＜「NURO 光 2ギガ」のサービス提供エリア＞

北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

※ プランの詳細は、公式サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/hikari/

【「NURO」ブランドについて】

「NURO」は、NURO 光を中心に、モバイル、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出すことを目指しています。

※詳細は公式サイトを参照ください。

https://www.nuro.jp/brand/ (https://www.nuro.jp/brand/)

※ 記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※ こちらに記載されている情報は、発表日現在のものです。検索日と情報が異なる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。