連動ナイトライトを発売

写真拡大 (全7枚)

株式会社ヤザワコーポレーション


暗い場所の“点かない/遅い”を減らせる（先回り点灯の体験）


　連動点灯するライトを複数配置しておくと、どれか1台が人を検知して点灯した瞬間に、周辺のライ　


　トも一緒に点灯します。


　結果として、曲がり角や廊下の先など「まだ人が到達していない場所」も先に明るくなりやすい。


　⇒夜間の移動が“毎回スムーズ”。不意の暗さにヒヤッとしない。


●つまずき・転倒リスクを下げる（特に段差・角・床面）


　足元や段差が見える位置に複数台を置いておくと、点灯が連動し、広く“面”として明るさを確保でき


　ます。連動して複数同時点灯が出来る本製品ならではの使い方になります。


　⇒欲しいところに集中多角照射で“分からない・気づかないを回避”できます。




行く先を明るく照らします（2台以上設置した場合）

マグネットで設置可能



3段階調色機能

無段階調光機能


連動ナイトライト1P

連動ナイトライト2P

【製品仕様】


本体寸法｜約Ｗ110×H45×D19mm(1P)


本体質量｜約65g(1P)


検知方法｜人感・明暗センサー


調色機能｜3段階


調光機能｜あり（10～100％ 無段階）


光束｜最大65lm(両方点灯時)


最大連結数｜50個まで


内蔵電池（容量）｜リチウムイオン電池：600ｍAh(交換不可)


型番｜NCSMC98WH1P/NCSMC98WH2P


JANコード｜4966307421558（1P）/4966307421565（2P）


株式会社ヤザワコーポレーション

https://www.yazawa.co.jp/

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル
広報一般：商品本部　 TEL 03-5615-0241
商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680

【 受付時間:月～金／9:30～17:30(土日祝祭日を除く) 】
※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。