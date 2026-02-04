センサー別置ライトセットを発売
株式会社ヤザワコーポレーション
ＬＥＤライト本体
別置センサー
https://www.yazawa.co.jp/
●「点かないストレス」が減る（検知精度の体感向上）
よくある不満：曲がり角を曲がってからでないと点かない。物陰で検知できず、暗闇で手探りにな
る。
⇒この商品で解決。センサーを曲がり角の手前／入口側／見通しの良い位置に置ける設置すれば “入
った瞬間に点く”体験に近づきます。
●生活導線を「連続して明るく」できる（複数設置で効く）
本商品は、1つのセンサーで点灯したライトが “複数台連動（連動距離約15m）” します。
別置だからこそ、センサーは導線の“起点”に1つ、ライトは曲がり角や足元に複数。このような設計
がしやすい。
⇒玄関→廊下→階段のような動線で「点灯のバトン」がつながり、安心感が上がります。
▮別売のセンサー、LEDライトセットを加えて
ペアリングネットワーク拡張可能
ＬＥＤライト本体
別置センサー
【製品仕様】
本体寸法｜ライト：約Wφ８５×D28mm/センサー：約W63×H60×30mm
本体質量｜ライト：約112g/センサー:約50g
検知方法｜人感・明暗センサー
調色機能｜3段階
調光機能｜あり（10～100％ 無段階）
光束｜最大約63lm
内蔵電池（容量）｜リチウムイオン電池：2000ｍAh(交換不可)
型番｜NCSMC92S
JANコード｜4966307421466
https://www.yazawa.co.jp/
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル
広報一般：商品本部 TEL 03-5615-0241
商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680
【 受付時間:月～金／9:30～17:30(土日祝祭日を除く) 】
※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。