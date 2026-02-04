センサー別置ライトセットを発売

株式会社ヤザワコーポレーション

●「点かないストレス」が減る（検知精度の体感向上）

よくある不満：曲がり角を曲がってからでないと点かない。物陰で検知できず、暗闇で手探りにな

る。

⇒この商品で解決。センサーを曲がり角の手前／入口側／見通しの良い位置に置ける設置すれば “入

った瞬間に点く”体験に近づきます。

●生活導線を「連続して明るく」できる（複数設置で効く）

本商品は、1つのセンサーで点灯したライトが “複数台連動（連動距離約15m）” します。

別置だからこそ、センサーは導線の“起点”に1つ、ライトは曲がり角や足元に複数。このような設計

がしやすい。

⇒玄関→廊下→階段のような動線で「点灯のバトン」がつながり、安心感が上がります。

▮別売のセンサー、LEDライトセットを加えて

ペアリングネットワーク拡張可能

ＬＥＤライト本体別置センサー

【製品仕様】

本体寸法｜ライト：約Wφ８５×D28mm/センサー：約W63×H60×30mm

本体質量｜ライト：約112g/センサー:約50g

検知方法｜人感・明暗センサー

調色機能｜3段階

調光機能｜あり（10～100％ 無段階）

光束｜最大約63lm

内蔵電池（容量）｜リチウムイオン電池：2000ｍAh(交換不可)

型番｜NCSMC92S

JANコード｜4966307421466

株式会社ヤザワコーポレーション

https://www.yazawa.co.jp/



〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル

広報一般：商品本部 TEL 03-5615-0241

商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680



【 受付時間:月～金／9:30～17:30(土日祝祭日を除く) 】

※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。