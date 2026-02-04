高輪ゲートウェイ駅を見おろす「MAISON CLASSIC SALON」、”蒸し上げ”が特徴のパンケーキに初リニューアル

株式会社CLASSIC

昨年3月に高輪ゲートウェイ駅のエキナカに3店舗同時オープンした「MAISON CLASSIC」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社：東京都渋谷区）。そのうちの一つ、改札外3Fにあるエキナカラウンジ「MAISON CLASSIC SALON」は、パンケーキのメニューを初リニューアルいたします。

最大の特徴はご注文をいただいてからせいろで”蒸し上げ”をする製法。パンケーキでは珍しいこの製法で蒸気を含ませることで、よりふんわり、よりしっとりした食感をお楽しみいただけます。

今回のリニューアルで、MAISON CLASSIC SALONはパンケーキの新たな魅力を提案し、駅の中にありながらもゆったりとした時間を楽しめる“エキナカラウンジ”として、より多くのお客様に心地よいひとときをお届けしてまいります。高輪ゲートウェイ駅にお立ち寄りの際は、ぜひリニューアルした味わいをお楽しみください。

MAISON CLASSIC Instagram：https://www.instagram.com/maisonclassic_/

■パンケーキ、はじめてのリニューアル。

高輪ゲートウェイ駅を見下す場所にある「MAISON CLASSIC SALON」。今年の3月に3店舗同時オープンしたMAISON CLASSICブランドの一つで、昼は名物のティーサロン、夜はオリジナルカクテルを提供するラウンジバーになります。電車の音を聴きながら上質な料理とお酒をお楽しみいただけるテラス席（※）も特徴です。

このたび、MAISON CLASSIC SALONのパンケーキメニューが新しく生まれ変わりました。

最大の特徴は、ご注文をいただいてから"せいろ（蒸籠）"で蒸して、仕上げること。

パンケーキでは珍しいこの「蒸し上げ」で蒸気を含ませることで、よりふんわり、よりしっとりした食感をお楽しみいただけます。

■注文をいただいてから”せいろ”で蒸して仕上げるふんわり、しっとり食感のパンケーキ

新たなパンケーキのラインナップは以下となります。

【スイーツ系パンケーキ】

・MAISON CLASSIC パンケーキ 1,100円（税込）

素材の味を一番楽しんでいただけるスタンダードなパンケーキです。

フランスゲランド産の塩を使用した「発酵塩バタークリーム」を付け合わせにしています。ほんのりと塩気を感じる優しい甘さのクリームです。

・フレッシュブルーベリー＆コンフィチュールパンケーキ 1,280円（税込）

ブルーベリーはフレッシュ（生）とコンフィチュール（ジャム）を使用。ブルーベリー本来の爽やかな香りと加熱した凝縮感を共に味わっていただける一品です。

・林檎シナモンキャラメルパンケーキ 1,320円（税込）

林檎をシナモンやバニラの入ったキャラメルクリームで煮込んだソースをかけてご提供します。塩気を感じる発酵塩バタークリームと好相性です。

・季節限定苺農家直送「とちあいか」パンケーキ 1,650円（税込）

栃木県の苺農家さんより直送される「とちあいか」を贅沢に使用した季節限定のパンケーキです。フランボワーズソースの酸味とザクロの食感と共にお楽しみください。

【お食事系パンケーキ】

・ベーコン＆サラダ エッグベネディクトパンケーキ 1,430円（税込）

エッグベネディクトとは本来、マフィンの上にポーチドエッグと卵黄とバターを乳化させて作ったオランデーズソースをかけて食べる料理です。MAISON CLASSICでは蒸しあげたパンケーキの上にベーコンやスモークサーモンをのせてアレンジしました。ランチとしてもオススメの一品です。

・海老のアメリケーヌパンケーキ 1,540円（税込）

蒸しあげたパンケーキの上に、スパイスでマリネしソテーした海老をのせ、甲殻類の旨みが詰まったアメリケーヌソースをたっぷりとかけてご提供します。優しい甘みのパンケーキと海老の濃厚な風味のコントラストをお楽しみください。

新しいお気に入りの一皿を見つけに、ぜひMAISON CLASSIC SALONへお越しください。

■店舗概要

「MAISON CLASSIC SALON」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間 11:00~22:00（L.O. フード21:00 /ドリンク21:30）

「MAISON CLASSIC FACTORY」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間

【月～土】11:00～20:00

【日・祝】11:00～19:00

「MAISON CLASSIC CAFE」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札内2階

・営業時間 7:00～20:00（L.O. フード19:00 /ドリンク19:30）

【会社概要】

会社名 :CLASSIC INC.

住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp

お問い合わせ：classic_press@classic-inc.jp