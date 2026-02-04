アブダビ不動産最大手デベロッパー「Aldar社」2026年初来日【ヤス島最新プロジェクトを紹介】

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C

アブダビを拠点とする BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（本社：アブダビ、代表取締役社長：上野 真司）は、2026年2月20日（金）・21日（土）の2日間、Aldar社 来日による「アブダビ不動産販売説明会」を開催いたします。

本説明会では、アブダビの都市開発戦略・不動産市場の最新動向に加え、日本人投資家向けに確保された物件情報を、優先的にご案内いたします。

注目のエリア『ヤス島』とは？

アブダビ には、島ごとに異なるコンセプトを持つ複数のエリアが存在します。例えば、エンターテインメントの ヤス島、文化・芸術の サディヤット島、金融やAI企業が集積する アル・リーム島 などが代表的です。

中でも近年特に注目を集めているのが ヤス島 です。ディズニーランド、ハリーポッターワールド、Sphereの発表が相次ぎ、アブダビのみならず世界的にも話題となりました。これらを背景に、同エリアでは観光産業のさらなる強化が見込まれています。

発表当日に完売が相次ぐヤス島プロジェクト

本説明会では、2026年3月に発表されるヤス島の未公開物件「Canal Gardens（仮名）」をご紹介いたします。

2025年に発表されたヤス島内のプロジェクトは全て、発表当日に完売しており抽選申し込みが必須となります。本セミナーでは人気のアブダビ不動産をどのように購入すればよいのかを丁寧に解説いたします。

セミナー概要

日程：2026年2月20日（金）・21日（土）

時間：各日 １.11:00～／２.14:00～（2回開催）

会場：東京Edition虎ノ門（東京都港区虎ノ門）

参加費：無料（完全予約制／駐車場4時間無料）

プログラム内容（予定）

【申込方法】

- アブダビの都市開発戦略と不動産市場動向- ドバイ不動産との比較と税制・制度の違い- ヤス島の最新プロジェクト紹介- 日本人投資家向け優先案内物件の紹介- グローバル不動産市場の分析（BITEX代表・上野による講演）- 個別相談会（希望者のみ）

下記ページよりお申し込みください：

会社概要

社 名：BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（アブダビ）

代表取締役社長：上野 真司

日本連絡先：050-1720-4462

申込ページ：https://seminaruae.online/lp/(https://seminaruae.online/lp/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

公式HP：https://bitex-co.com/

note：https://note.com/shinji_ueno82/all

