林達永原作ヴァルキリーコミックス3か月連続刊行！第1弾は大人気異世界召喚チートファンタジー最新巻『ドローイング　最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！17』発売

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックス『ドローイング　最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！17』を2月6日に発売いたします。



ドローイング　最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！17(https://www.comic-valkyrie.com/drawing/new.html)


原作：林達永(https://x.com/cdggam_jp)／作画：金光鉉


発売日：2026年2月6日


判型：B6


定価：792円(本体720円＋税10%）


ISBN：9784799221372



様々な思惑が交差する中――舞台はアキラの祖父が待つラインフォルド本家へ!!



エミレオとの死闘を制し、古代図書館から帰還したアキラたち。一方そのころ、別行動中のカルビナは邪教の本拠地でシンギュラリティのひとりと遭遇し、ある真実を知ってしまう――。



異世界召喚チートファンタジー第17巻！！












店舗特典一覧

2026年2月6日発売！

ドローイング　最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！(https://www.comic-valkyrie.com/drawing/)




(C)2025 by Lim dallyoung／Kim kwanghyun／ARTLIM Media Co.,Ltd.／キルタイムコミュニケーション

漫画家として大成功を収めている神代彰は、血液ガンの発覚をきっかけに


空虚な人間関係しか築けなかった自分の人生を後悔する。


金の無心しかしてこない母親への怒りをぶちまけた勢いで


自損事故で死んでしまった彼を待っていたのは、自分で母親を選んで異世界転生するチャンスだった。


平凡で居場所のある人生を願った彰は、記憶をもったまま魔法商店の一人息子アキラとして転生。


剣術も魔法もダメダメだが家族に愛される理想の暮らしを送っていたのだが、


あるとき「絵を描く」ことでいろいろなものを具現化できるチート能力に気がついてしまって……？


平凡を望むアキラが織りなす、居場所を守るための異世界冒険譚!!


