Uru、映画 『教場 Requiem』主題歌 となる新曲「今日という日を」を2月9日(月)に配信リリース！同日20時にミュージックビデオを公開することが決定！

シンガーソングライターUruが、2月9日(月)に配信リリースとなる新曲 「今日という日を」 のミュージックビデオを、同日20時に公開することを発表した。

Uruアーティスト写真

「今日という日を」は、木村拓哉主演映画『教場 Requiem』の主題歌として書き下ろされ、節目に立つ人の心情に静かに寄り添い、前へ進む背中を押す一曲。

本ミュージックビデオは、谷本将典監督が担当。主演には俳優・大西利空を迎え、学生生活の中で直面する挫折や葛藤、そして卒業という人生の転機を通して前に進んでいく姿を描いた映像作品となっている。

Uruは本楽曲について、「多くを語ることなく、自分で気づくための道標として発する少ない言葉の中に、実はそっと見守ってくれているという深い愛情を、この『今日という日を』に吹き込みました。ふと立ち止まった時や、躓いた時など、この曲が誰かの背中をそっと撫でてくれたらいいなと思います」と語っている。

2月20日（金）の映画『教場 Requiem』と合わせてチェックしてほしい。

「今日という日を」MVサムネイル

そして、本楽曲も収録したニューアルバム『tone』をリリースすることも決定しており、初回生産限定盤［映像盤］、初回生産限定盤［カバー盤］、通常盤の全3形態にて2月18日(水)に発売となる。前作『コントラスト』から約3年ぶりとなるフルアルバム。タイトルが示すとおり、“声や感情の濃淡”をテーマに制作され、心の機微に寄り添う楽曲が並ぶ一枚となっている。

そんなニューアルバム『tone』より、初回生産限定カバー盤のダイジェスト映像が本日18時に公開となる。

初回生産限定カバー盤には、Uruがこれまで大切に歌い継いできたカバー楽曲に加え、本作のために新たにレコーディングされた新録音源を収録。これまでにリリースされてきた「青と夏（Mrs. GREEN APPLE Cover）」「エイリアンズ（キリンジ Cover）」「ランデヴー（シャイトープ Cover）」に加え、「瞳をとじて（平井堅 Cover）」「虹（菅田将暉 Cover）」「傷つける（クリープハイプ Cover）」「幸せな結末（大滝詠一 Cover）」「たとえば（さだまさし Cover）」の5曲は、アルバム『tone』のために新たに録音。

DISC1には、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールオープニングテーマ「アンビバレント」、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌「Never ends」、映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌「手紙」、back number提供による映画『クスノキの番人』主題歌「傍らにて月夜」、フジテレビ系月9ドラマ『風間公親-教場0-』および映画『教場 Reunion』主題歌「心得」、

そして映画『教場 Requiem』主題歌「今日という日を」など、ドラマ・映画・アニメ・CMを彩ってきた代表曲を収録。

さらにアルバム新曲「さすらいの唄」「ミラクル」、日本赤十字社CMソング「夜が明けるまで」を含む、全15曲が収められている。

なお、初回生産限定盤［映像盤］には、Uru Tour 2023「contrast」@LINE CUBE SHIBUYAのライブ映像を収録したBlu-rayが付属。

人生の節目に立つすべての人へ静かに寄り添い、背中を押す「今日という日を」と、発売に向けさらなる盛り上がりをみせるニューアルバム『tone』に、ぜひ注目してほしい。

アルバム「tone」通常盤アルバム「tone」初回限定映像盤アルバム「tone」初回限定カバー盤

【シングル情報１.】

Digital Single「今日という日を」

2026.2.9 Release

配信予約URL：https://uru.lnk.to/S3zlFz

映画「教場 Requiem」主題歌

【Music Video情報】

https://youtu.be/jaKESlyUmWI

※2月9日(月)20時解禁

【シングル情報２.】

New Single「傍らにて月夜」

2026.1.19 Digital Release

2026.1.28 CD Release

映画『クスノキの番人』主題歌

作詞・作曲：清水依与吏

編曲：back number

CD購入：https://smar.lnk.to/fUbA2F

配信：https://uru.lnk.to/s7udue

【Music Video情報】

「傍らにて月夜」MUSIC VIDEO

https://youtu.be/L9_KqJJwniE

【「傍らにて月夜」アニメ版ミュージックビデオ情報】

https://youtu.be/IA7oGyre6w8?si=kbJ1x0MnWxZeDSep

【アルバム情報】

Uru ニューアルバム「tone」

2026.2.18 CD Release

配信予約：https://uru.lnk.to/HW6nYZ

CD予約リンク：https://smar.lnk.to/Tyn8vW

特設HP：https://uru-official.com/feature/ToneTour

初回生産限定盤[映像盤] (CD+BD) AICL-4862～3 \ 6,600(税込)

初回生産限定盤[カバー盤] (CD+CD) AICL-4864～5 \4,400(税込)

通常盤 (CD) AICL-4866 \3,300(税込)

・DISC1

1.今日という日を 映画『教場 Requiem』主題歌

2.傍らにて月夜 映画『クスノキの番人』主題歌

3.手紙 映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌

4.アンビバレント TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールオープニングテーマ

5.フィラメント 映画『おいしくて泣くとき』主題歌

6.「君の幸せを」

7.ミラクル

8.春 ～Destiny～ 『キリン 午後の紅茶』「春の午後の出会い」篇 CMソング

9.さすらいの唄

10.紙一重 TVアニメ『地獄楽』エンディングテーマ

11.愛

12.プラットフォーム TVアニメ『永久のユウグレ』オープニングテーマ

13.Never ends TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌

14.夜が明けるまで 日本赤十字社 「『赤十字は、動いてる！』一緒なら、救える。」篇 CMソング

15.心得 フジテレビ系 月9ドラマ『風間公親-教場0-』主題歌

・DISC2(CD) ※カバー盤のみ

1.青と夏（Mrs. GREEN APPLE）

2.瞳をとじて（平井堅）

3.虹（菅田将暉）

4.傷つける（クリープハイプ）

5.エイリアンズ（キリンジ）

6.ランデヴー（シャイトープ）

7.幸せな結末（大瀧詠一）

8.たとえば（さだまさし）

・DISC2(Blu-ray)※映像盤のみ

Uru Tour 2023「contrast」@LINE CUBE SHIBUYA

1.それを愛と呼ぶなら

2.Love Song

3.Missing（久保田利伸）

4.ランドマーク

5.ハクセキレイ

6.いい男

7.恋

8.そばにいるよ

9.脱・借りてきた猫症候群

10.ダンスホール（Mrs. GREEN APPLE）

11.Break

12.振り子

13.心得

14.たとえば（さだまさし）

15.あなたがいることで

16.ポジティ部入部

17.紙一重

18.星の中の君

【映画情報】

シリーズ集大成として2部作にて公開

映画「教場 Reunion」（前編）

2026年1月１日（木）NETFLIX配信開始

映画「教場 Requiem」（後編）

2026年2月20日（祝・金）劇場公開

■CAST

木村拓哉

綱 啓永、齊藤京子、金子大地、倉 悠貴、井桁弘恵、大友花恋、

大原優乃、猪狩蒼弥、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗、

佐藤仁美、和田正人、荒井敦史、高橋ひとみ

佐藤勝利、中村 蒼 ／ 小日向文世 ほか

■STAFF

原作：長岡弘樹「教場」シリーズ／「新・教場」「新・教場２」（小学館刊）

監督：中江 功

脚本：君塚良一

配給：東宝

公式HP：https://kazama-kyojo.jp/

公式X：https://x.com/kazamakyojo

公式Instagram：https://www.instagram.com/kazamakyojo/

■映画「教場 Requiem」予告映像Youtube URL

https://youtu.be/Hd7SWJ64shI

■Uruコメント

今回また『教場』と新たな主題歌でご一緒させていただけることをとても嬉しく思っています。

『教場 Requiem』での風間公親は、これまでの教場シリーズの風間よりも一段と厳しさとそこにある愛情をより深く感じました。一見冷たく突き放すような言葉や態度も、後になってそれが風間の愛情や教示だったのだと気づく生徒たちと共に、私も風間への尊敬と親しみが深くなっていきました。

多くを語ることなく、自分で気づくための道標として発する少ない言葉の中に、実はそっと見守ってくれているという深い愛情を、この「今日という日を」に吹き込みました。

ふと立ち止まった時や躓いた時など、この曲が誰かの背中をそっと撫でてくれたらいいなと思います。

【ツアー情報】

Uru Tour 2026「tone」

https://uru-official.com/feature/ToneTour

■2026年7月1日(水) 大阪 フェスティバルホール

■2026年7月26日(日)埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール

■2026年8月12日(水)愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

■2026年9月3日(木) 東京 昭和女子大学人見記念講堂

■2026年9月24日(木)兵庫 神戸国際会館こくさいホール

■2026年10月21日(水)東京 LINE CUBE SHIBUYA

【Uru オフィシャルinfo】

HP：http://uru-official.com

X(Twitter)：http://twitter.com/uru_super

Instagram：https://www.instagram.com/uru_official.id

TikTok：https://www.tiktok.com/@uru.staff_official

YouTube：https://www.youtube.com/user/kimidorinohana

■Uru プロフィール

聞く人を包み込むような歌声と、神秘的な存在感で注目を集めるシンガー。

YouTubeへのカバー動画投稿から活動を始め、2016年にシングル「星の中の君」でメジャーデビュー。デビュー以降は、代表曲「プロローグ」「あなたがいることで」「それを愛と呼ぶなら」等、幅広い世代に愛される楽曲を発表。ドラマ・映画・アニメ・CM等で多くの主題歌やテーマソングを書き下ろし、シンガーソングライターとして高い評価を集める。2025年には、『「キリン 午後の紅茶 おいしい無糖」新CMソング』の「春～Destiny～」、映画『おいしくて泣くとき』主題歌の「フィラメント」、現在放送中のTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌として「Never ends」、公開中の映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌として「手紙」と、続けて新曲を発表。

2021年にはデビュー前より目標にしていた東京国際フォーラム ホールA での単独公演を、2022、23年と全国ホールツアーを開催。

デビュー以来、リリースとライブを重ねるほどにその名前を浸透させている。