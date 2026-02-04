人気Web小説コミカライズ『勇者様のお師匠様』待望の最新第3巻が発売！騎士昇格を目指す少年師匠とクーデター計画！？憧れの騎士になる好機に──蠢く陰謀！

写真拡大 (全12枚)

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックス『勇者様のお師匠様3』を2月6日に発売いたします。



勇者様のお師匠様3(https://www.comic-valkyrie.com/yusyasama/new.html)


漫画：ゼファー(https://x.com/zepher_make)／原作：三丘洋(https://x.com/aronisguma)／キャラクター原案：こずみっく(https://x.com/crownclowncos)


発売日：2026年2月6日


判型：B6


定価：792円(本体720円＋税10%）


ISBN：9784799221365



騎士昇格を目指す少年師匠とクーデター計画！？憧れの騎士になる好機に──蠢く陰謀！



騎士団による『定期巡回討伐任務』に参加することになったウィン・バード。戦果を挙げ、准騎士への昇格を狙うもののその裏では数多の思惑が渦巻いていた。騎士団の腐敗と貴族の排斥を目的とした騎士学校校長ザウナスのクーデター計画。そして、その決起を隠れ蓑に邪魔者を排除しようとするジェイドら貴族の陰謀。その動きに《勇者》も巻き込まれ……。






店舗特典一覧




勇者様のお師匠様(https://www.comic-valkyrie.com/yusyasama/)




ウィンは魔法の才に見放されながらも幼い頃から騎士を目指して鍛錬に励む日々を過ごしていた。
そんなある日、勇者が魔王を倒し世界を救った。
救国の英雄であり、見目麗しき美少女であった勇者が凱旋時に放った一言により、


新たな伝説が始まる。


「小説家になろう」で好評を博すKADOKAWA刊行大人気小説のコミカライズ！


キミが欲しいコミックがここにある。話題の作品がまとめて無料で読める！


