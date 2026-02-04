サメ漫画の最高峰！ヴァルキリーコミックス『異世界喰滅のサメ』待望の最新第11巻発売！サメ映画好きにはたまらない【サメ×異世界漫画】畏ろしき殺滅の力、覚醒…！戦争編はクライマックスへ！

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーション（東京都中央区）は、ヴァルキリーコミックス『異世界喰滅のサメ11』を2月6日に発売いたします。

異世界喰滅のサメ11(https://www.comic-valkyrie.com/hamesame/new.html)

著者：くぼけん(https://x.com/donkubota1)

発売日：2026年2月6日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221341

決着する大怪獣バトル！喰い滅ぼされるのは…!?

畏ろしき殺滅の力、覚醒…！

戦争編はクライマックスへ！

殺滅はエイプリリリの操るキングラララに敗北した。

──と、思ったのも束の間。

殺滅は新たなる形態を獲得し、現世へと舞い戻る。苛立ちを隠せないエイプリリリと、最恐の力を手にした殺滅とシロミによる大怪獣バトルは決着を迎えるのか…！？

異世界喰滅のサメ(https://www.comic-valkyrie.com/hamesame/)

(C)くぼけん／キルタイムコミュニケーション

落ちこぼれ召喚士シロミは、魔法学校の残留をかけた召喚魔法の試験に失敗してしまう。

打ちひしがれるシロミを誰もが嘲笑うのだが、突如いじめっ子たちの身体が鮮血に染まった。

失敗ではなく、類い希なる成功。だが彼女が意図せず喚びだしたものは──サメだった。

1話2話無料公開中！作品ページはこちら :https://www.comic-valkyrie.com/hamesame/

魔物も勇者も転生者もその顎からは逃れられない！！

これは少女とサメの織りなす、異世界崩壊譚である！

キミコミ作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/d2cc8a3918310

1話がまるごと無料で読める！『異世界喰滅のサメ』コミック動画を公開中！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Ya35TsbK2Ds ]

超大物声優のナレーション付き劇場予告風ＰＶも公開中！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=m3yV1NyQ214 ]

