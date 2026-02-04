【CV：鬼頭明里】ボイスコミック動画好評公開中！新感覚ホラー百合ラブコメ『見えてますよ！ 愛沢さん』待望の最新第5巻発売

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックス『見えてますよ！ 愛沢さん5』を2月6日に発売いたします。



見えてますよ！ 愛沢さん5(https://www.comic-valkyrie.com/aizawasan/new.html)


漫画：棘尾どろしー(https://x.com/loveodoro)


発売日：2026年2月6日


判型：B6


定価：792円(本体720円＋税10%）


ISBN：9784799221358



みち、キレる！　


激情のまさき編、決着！



トラブルで中止となったデルフィナスのライブをきっかけに、再びギクシャクするまさきと本田。


二人の確執に巻き込まれたみちは、まさきがアイドルを目指していた本当の理由を知り……。



AnimeJapan主催「アニメ化してほしいマンガランキング2025」にもノミネート！新感覚ホラー百合ラブコメ待望の最新第5巻！







見えてますよ！ 愛沢さん(https://www.comic-valkyrie.com/aizawasan/)




昔から幽霊が見えることに悩まされていたみちは、


なるべく関わらないよう見えないフリを続けていた。


しかし、そんな彼女でも無視できない幽霊が最近出てきた。


それは大人気アイドルグループ「De:LPhinus」の元メンバー、愛沢ほなみ。


クラスメイトでもあった彼女は、未練から教室に出るようになったのだ。


相手が誰であれ、幽霊である以上関わらない。


そう決意するみちではあるが、ほなみの幼稚で破天荒な行動と


熱烈なファンサービス（？）に気付けば目で追っていて……。


【CV：鬼頭明里】TV-CM動画や1話～3話がまるごと読めるボイスコミック動画が好評公開中！



[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QgbFejz8mWo ]

【キャスト】黒鳥みち：鬼頭明里


ボイスコミック『見えてますよ！ 愛沢さん』1話



[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=wWRVqbi5OkY ]

ボイスコミック『見えてますよ！ 愛沢さん』2話＆3話



[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=67kyxxrgkL8 ]

