【CV：鬼頭明里】ボイスコミック動画好評公開中！新感覚ホラー百合ラブコメ『見えてますよ！ 愛沢さん』待望の最新第5巻発売
キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックス『見えてますよ！ 愛沢さん5』を2月6日に発売いたします。
見えてますよ！ 愛沢さん5(https://www.comic-valkyrie.com/aizawasan/new.html)
漫画：棘尾どろしー(https://x.com/loveodoro)
発売日：2026年2月6日
判型：B6
定価：792円(本体720円＋税10%）
ISBN：9784799221358
みち、キレる！
激情のまさき編、決着！
トラブルで中止となったデルフィナスのライブをきっかけに、再びギクシャクするまさきと本田。
二人の確執に巻き込まれたみちは、まさきがアイドルを目指していた本当の理由を知り……。
AnimeJapan主催「アニメ化してほしいマンガランキング2025」にもノミネート！新感覚ホラー百合ラブコメ待望の最新第5巻！
見えてますよ！ 愛沢さん(https://www.comic-valkyrie.com/aizawasan/)
(C)Odoroo Dolothy(C)SANKYO／キルタイムコミュニケーション
昔から幽霊が見えることに悩まされていたみちは、
なるべく関わらないよう見えないフリを続けていた。
しかし、そんな彼女でも無視できない幽霊が最近出てきた。
それは大人気アイドルグループ「De:LPhinus」の元メンバー、愛沢ほなみ。
クラスメイトでもあった彼女は、未練から教室に出るようになったのだ。
相手が誰であれ、幽霊である以上関わらない。
そう決意するみちではあるが、ほなみの幼稚で破天荒な行動と
熱烈なファンサービス（？）に気付けば目で追っていて……。
1話2話無料公開中！作品ページはこちら :
https://www.comic-valkyrie.com/aizawasan/
キミコミ作品ページはこちら :
https://kimicomi.com/series/330f3ad1270c8
【CV：鬼頭明里】TV-CM動画や1話～3話がまるごと読めるボイスコミック動画が好評公開中！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QgbFejz8mWo ]
【キャスト】黒鳥みち：鬼頭明里
ボイスコミック『見えてますよ！ 愛沢さん』1話
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=wWRVqbi5OkY ]
ボイスコミック『見えてますよ！ 愛沢さん』2話＆3話
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=67kyxxrgkL8 ]
