【CV：鬼頭明里】ボイスコミック動画好評公開中！新感覚ホラー百合ラブコメ『見えてますよ！ 愛沢さん』待望の最新第5巻発売

キルタイムコミュニケーションは、ヴァルキリーコミックス『見えてますよ！ 愛沢さん5』を2月6日に発売いたします。

見えてますよ！ 愛沢さん5(https://www.comic-valkyrie.com/aizawasan/new.html)

漫画：棘尾どろしー(https://x.com/loveodoro)

発売日：2026年2月6日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221358

みち、キレる！

激情のまさき編、決着！

トラブルで中止となったデルフィナスのライブをきっかけに、再びギクシャクするまさきと本田。

二人の確執に巻き込まれたみちは、まさきがアイドルを目指していた本当の理由を知り……。

AnimeJapan主催「アニメ化してほしいマンガランキング2025」にもノミネート！新感覚ホラー百合ラブコメ待望の最新第5巻！

見えてますよ！ 愛沢さん(https://www.comic-valkyrie.com/aizawasan/)

(C)Odoroo Dolothy(C)SANKYO／キルタイムコミュニケーション

昔から幽霊が見えることに悩まされていたみちは、

なるべく関わらないよう見えないフリを続けていた。

しかし、そんな彼女でも無視できない幽霊が最近出てきた。

それは大人気アイドルグループ「De:LPhinus」の元メンバー、愛沢ほなみ。

クラスメイトでもあった彼女は、未練から教室に出るようになったのだ。

相手が誰であれ、幽霊である以上関わらない。

そう決意するみちではあるが、ほなみの幼稚で破天荒な行動と

熱烈なファンサービス（？）に気付けば目で追っていて……。

1話2話無料公開中！作品ページはこちら :https://www.comic-valkyrie.com/aizawasan/キミコミ作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/330f3ad1270c8

【CV：鬼頭明里】TV-CM動画や1話～3話がまるごと読めるボイスコミック動画が好評公開中！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QgbFejz8mWo ]

【キャスト】黒鳥みち：鬼頭明里

ボイスコミック『見えてますよ！ 愛沢さん』1話

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=wWRVqbi5OkY ]

ボイスコミック『見えてますよ！ 愛沢さん』2話＆3話

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=67kyxxrgkL8 ]

