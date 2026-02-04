飼い主に会いたくて一途に走り続けた柴犬、730日間、70キロの旅。話題の『新装改訂版 帰ってきたジロー』が早くも重版（2刷）

株式会社ハート出版

飼い主がマンションに引っ越すため、兵庫県から滋賀県の親戚に引き取られた柴犬ジロー。親戚の家でもかわいがられるが、ジローはどうしても飼い主が忘れられなかった。

ジローは首輪をちぎると兵庫県の飼い主の元へ戻ろうと長い旅を続ける。なんとジローは直線距離にして70キロを歩き通し、2年かけて兵庫県の飼い主のもとへ帰り着いたのだ。

長い長い旅の途中でジローは何を考えていたのだろうか？そして、どのような出来事に遭遇したのだろうか？獣医もおどろく記憶力。

ジローをめぐる飼い主一家の愛のドラマと、さすらいの旅を続けたジローの勇気をドキュメンタリータッチで綴る感動の童話。

ジローが走り、そして歩きつづけた距離は、一千キロをはるかに超えるだろうと考えられている。

このジローの物語は、子どもから大人まで多くの人に読まれ、たくさんの感動や勇気を与えている。

※本書は平成元年12月に刊行した『帰ってきたジロー』と、平成17年7月に刊行した『帰ってきたジロー もうひとつの旅』を合本・改訂のうえ、新装したものである。

【著者情報】

著：綾野まさる (あやの まさる)

1944年、富山県生まれ。5年間のサラリーマン生活後、フリーライターとして、特にいのちの尊厳に焦点をあてたノンフィクション分野で執筆。

94年、第2回盲導犬サーブ記念文学賞受賞。主な作品に、『ハチ公ものがたり』『新装改訂版 南極犬物語』『いのちのあさがお』『いのちの作文』『マザーテレサ』（いずれもハート出版）、『900回のありがとう』（ポプラ社）、『君をわすれない』（小学館）ほか、多数。

イラスト：大木ゆり（おおき ゆり）

愛知県生まれ。東京育ち。武蔵野美術大学卒業。

会社員時代に自作したポストカードを喜んでいただいたことをきっかけに、イラストレーターを志す。

近年は、カレンダーやWeb雑誌、書籍の表紙・挿絵、パッケージなど活動の幅を広げている。東急ハンズ2019年版年賀状デザインコンペ優秀賞受賞。

https://yuri-oki.amebaownd.com

【書籍情報】

書名：新装改訂版 帰ってきたジロー

著者：綾野まさる

仕様：A5判上製 168ページ

ISBN：978-4-8024-0253-8

発売：2025.12.21

本体：1,500円（税別）

発行：ハート出版

商品URL：https://www.810.co.jp/hon/ISBN978-4-8024-0253-8.html