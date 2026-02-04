公式ポッドキャスト番組「HELP YOUラジオ」配信開始～代表・秋沢と広報・小澤が働き方やテクノロジーのリアルをお届けします～

株式会社ニット

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」を運営する株式会社ニット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：秋沢崇夫、以下ニット）は、フルリモート前提で創業し、現在は600名以上が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、ポッドキャスト番組「HELP YOUラジオ」の配信を開始しました。

本番組は、人手不足を解決する「人×テクノロジー」のBPOであるHELP YOUが、経営者や未来の働き方を模索する方々に向けて、働き方やテクノロジーのリアルをお届けする音声コンテンツです。

「HELP YOUラジオ」開始の背景と目的

現在、日本国内では労働力不足が深刻な社会課題となっており、多くの企業が「採用」だけではない新たな組織構築の選択肢を模索しています。オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」は創業当時よりフルリモート組織を体現し、世界35カ国・600名のメンバーと共に、場所にとらわれない働き方を推進してきました。

本番組では、リスナーの皆様に、事業説明やサービス紹介の枠を超えて、令和時代の働き方やテクノロジーについて、経営者目線での対談を通じて、有益な情報をお届けしてまいります。

番組概要

【番組名】HELP YOUラジオ

【配信形式】ポッドキャスト

（Spotify、Apple Podcast、Amazon Musicなど）

【配信頻度】毎週火曜日配信

【パーソナリティ】

・株式会社ニット 代表取締役 秋沢崇夫

・株式会社ニット 広報 小澤美佳

【主な配信内容】

HYラジオでは、企業や個人を取り巻く環境変化を背景に、経営・業務・人材・テクノロジーといったテーマを横断的に取り上げていきます。

- 経営・戦略人材不足や生産性といった課題をきっかけに、事業成長や組織づくり、意思決定のあり方を考えていきます。- オペレーション・業務設計日々の業務をどう捉え直し、どう整えていくのか。現場で起きている変化や工夫を手がかりに、業務のあり方を見つめます。- 人材・キャリア役割や働き方が変化する中で、個人がどのように価値を発揮していくのか。キャリアや人材の捉え方について思考を深めます。- AI・テクノロジー仕事とテクノロジーの関係性に目を向け、AI時代における業務や組織の変化と向き合います。- 未来・働き方中長期的な視点から、これからの働き方や組織のあり方、人の価値の変化を展望します。

【「HELP YOUラジオ」URL】

- Spotifyで聴く(https://podcasts.apple.com/jp/podcast/help-you%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA/id1874135151)- Apple Podcastで聴く(https://podcasts.apple.com/jp/podcast/help-you%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA/id1874135151)- Amazon Musicで聴く(https://music.amazon.co.jp/podcasts/0019c42e-0c99-48ea-b51a-7e2080c838b8/help-you%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA)第1回配信内容：代表・秋沢が語る「HELP YOU」誕生の裏側

記念すべき第1回目の配信では、代表・秋沢が起業に至るまでの原体験を語ります。

学生時代のインターン経験や、アメリカ・ルート66横断の旅を通じて得た働き方への気づき、そして友人との会話をきっかけに生まれた「HELP YOU」構想について、当時の思考や背景を交えながら振り返ります。

▼#1 代表・秋沢が語る「HELP YOU」誕生の裏側。アメリカ横断で見つけた、場所を選ばない働き方の原点

https://creators.spotify.com/pod/profile/help-you/episodes/1-HELP-YOU-e3e805m/

【関連コンテンツ】

本番組の内容や背景については、HELP YOU公式noteでも随時発信しています。

音声とあわせて、テキストでもご覧ください。

・HELP YOU 公式 note：https://note.com/helpyou_note

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」とは

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」

さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務（人事、経理、営業事務、資料作成など）をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト：https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト：https://va.help-you.me/

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ニット

代表者 ：代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地：東京都渋谷区神宮前一丁目11番11号 グリーンファンタジアビル407号室

設立 ：2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 ：オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

