企業向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot」、栞（しおり）機能をリリース

株式会社MOCHI（本社：東京都墨田区、代表取締役：戸枝良太）が提供する、企業向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot（シェアロット）」は、ユーザーの学習体験向上を目的として、新たに栞（しおり）機能をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能により、読書中に指定した重要な箇所へ、電子書籍内のどこからでもワンタップで戻ることが可能です。日々の限られた時間の中でも、必要な知見をすぐに振り返ることができ、読書体験の効率と継続性を高めます。

■ 背景：ビジネス読書に求められる「振り返りやすさ」

Sharelotはこれまで、企業研修や自己学習の場面で多く利用されてきました。その中でユーザーからは、「自分が気になっている箇所にすぐ戻りたい」「あとで何度も参照したいページを残しておきたい」といった声が寄せられていました。

紙の書籍では付箋や書き込みによって個人ごとに読み方が異なる一方、電子書籍ではそうした体験を十分に再現できていないケースも少なくありません。

Sharelotでは、法人向けサービスでありながらも、ユーザー一人ひとりの読書体験を大切にしています。

読書中に重要だと感じた箇所を栞として指定できるようにすることで、自分のペースや関心に沿って読み進められる仕組みとして、本機能を開発しました。

■ 学習体験を支えるための機能設計

今回リリースした栞機能は、読書の途中で「ここはあとで振り返りたい」と感じた重要な箇所に、ワンタップで戻れるようにするための機能です。

テキストを選択して栞を作成しておくと、他のページを閲覧している場合でも、画面右上の栞マークから、最後に指定した箇所へすぐに移動できます。

日々の限られた時間の中で読書を進める場合でも、重要な箇所に戻れるため、必要な知見を効率的に振り返ることができます。

栞は何度でも上書きが可能です。「今まさに読んでいる箇所」を常に最新の移動先として保持するため、複雑な管理を必要とせず、付箋を貼り替えるような感覚で直感的に活用いただけます。

■ 読書体験の「質」と「実用性」を高める取り組み

Sharelotは、栞機能を単なる補助機能ではなく、ビジネスにおける読書を実践的な学びへとつなげるための基盤機能と位置づけています。

必要なページにすぐ戻れることは、学習の定着や行動への転換を支える重要な要素です。

今後もSharelotは、企業での利用シーンを見据えながら、「読みやすさ」「振り返りやすさ」「使い続けやすさ」を軸に、サービス改善を進めてまいります。

Sharelotについて

Sharelotは、企業向け電子書籍読み放題サービスです。企業が購入した幅広い分野の電子書籍を、社員がいつでも、どこでも、何人同時にでも読める環境を提供しています。

「読書」を通じて社員同士が知識を共有・議論する「読みニケーション」を促し、ナレッジの蓄積と共有を実現することで、社員個々の成長と組織全体の活性化をサポートします。

https://sharelot.jp/

なぜ今、Sharelotが必要なのか

生成AIの進化、オンライン学習等の普及により、ビジネス環境は大きく変化しています。情報が瞬時に手に入る一方で、社員同士の対話や深い議論、そして「解釈力」「共感力」といった人間ならではの能力の重要性は、ますます高まっています。

Sharelotは、紙の制約を超え、企業が保有する知的資産を最大限に活用できる電子書籍プラットフォームです。共通の読書体験を起点とした対話や学びを通じて、組織のイノベーションと競争力強化に貢献します。

株式会社MOCHIについて

株式会社MOCHIは「本の未来を、共創する。」をミッションに掲げ、読書を通じた「学び」と「つながり」を社会に広げるスタートアップ企業です。私たちは、企業向け電子書籍サービス「Sharelot」の提供をはじめとし、ビジネスパーソンがいつでも、どこでも、多様な書籍に触れ、知識を深め、互いに意見を交わし合う環境づくりに取り組んでいます。

株式会社MOCHIは、顧客企業の課題解決に寄与すると同時に、出版社や著者が持続的に価値を創造できるビジネスエコシステムの確立を目指しています。私たちが実現するのは、単なる電子書籍の流通ではなく、人と知見が循環し、新たなアイデアや共感を生む「読書コミュニティ」の創出です。

「本」という知の源泉を起点に、組織や人材が成長し、社会全体が豊かになる未来をともに切り拓いていきます。

https://mochicorp.com/

【会社概要】

会社名：株式会社MOCHI

所在地：東京都墨田区業平2-13-8-201

代表者：戸枝良太

設立：2020年1月

URL：https://mochicorp.com/

事業内容：企業向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot」、返品ができる電子書店「Sharelot書店」、引用書籍から本を探せるサイト「引用ドットコム」、ソフトウェア受託開発事業

