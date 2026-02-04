乗るたびにケーブル不要！iPhoneもAndroidも“置くだけ”でつながる――ワイヤレスCarPlay／Android Autoアダプター「Ottocast Mini Tube」新登場

■製品概要

深圳路知音科技有限公司

毎日の通勤、週末のドライブ、家族でのちょっとしたお出かけ。

そのたびにスマートフォンをケーブルでつなぐ煩わしさを感じたことはありませんか。

「Ottocast Mini Tube（オットキャスト ミニチューブ）」は、

有線CarPlay／有線Android Auto搭載車を、ワイヤレス接続へと変えるコンパクトなアダプターです。

USBポートに挿すだけで、iPhone・Androidどちらのスマートフォンもワイヤレス接続が可能。

車内をすっきり保ちつつ、いつものナビ・音楽・通話・音声操作を、より快適に楽しめます。

■発売記念・割引情報

Ottocast Mini Tube

割引率：15％オフ

クーポンコード：3I8VKWTH

最終価格：5,950円（税込）

有効期間：2月4日 ～ 3月31日

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GD7VQ1X3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GD7VQ1X3)

※Amazon.co.jp にて販売

■製品特徴

１. 乗るたびにケーブル不要。有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化

通勤前の慌ただしい朝も、短距離の買い物も。

スマートフォンを取り出してケーブルを探す必要はありません。

Mini Tubeを挿しておけば、有線接続をワイヤレスに変換し、車内はいつでもスッキリ。

２. iPhoneもAndroidもOK。家族で共有できる1台

主に運転するご主人はiPhone、助手席の奥様はAndroid。

どちらのスマートフォンにも対応しているため、1台で家族全員が使用可能です。

最後に接続したスマートフォンが自動的に優先され、切り替えもスムーズ。

３. 初回設定だけ。2回目以降はエンジンONで自動接続

最初に一度ペアリングすれば、次回からはエンジンをかけるだけで自動接続。

駐車場を出る前の待ち時間もなく、すぐにナビや音楽を使えます。

４. いつものアプリを、そのまま車載ディスプレイで

Googleマップ、Appleマップ、Spotify、Amazon Music、通話、LINE音声操作など、

スマートフォンで普段使っているCarPlay／Android Auto対応アプリを、そのまま車内で利用可能。

操作感はこれまでと変わらず、安心して使えます。

注意事項

■まとめ

- 本製品をご利用いただくには、車両の純正ディスプレイが「有線CarPlay」または「有線Android Auto」に対応している必要があります。※ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Autoのみ対応の車両ではご使用いただけません。本製品はCarPlay／Android Autoの機能をワイヤレス化するアダプターです。動画再生（YouTube 等の映像表示）には対応しておりませんが、ナビ・音楽・通話などの音声機能はご利用可能です。

Ottocast Mini Tubeは、「配線のストレスをなくし、家族みんなが快適に使える」

そんな日常の小さな不満を解消するワイヤレスCarPlay／Android Autoアダプターです。

初回設定のみの簡単操作、iPhone・Android両対応、コンパクト設計。

発売記念の割引期間中に、ぜひ快適なワイヤレス車内環境をご体感ください。

お問い合わせ先

ご購入前・ご購入後ともにサポート対応いたします。

本製品の保証期間はお買い上げ日より1年間です。

メールストア：support@ottocast.jp

電話：03-6899-5900

LINE ID：@133ntdus