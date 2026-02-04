【2027年（令和9年度）合格目標】土地家屋調査士試験対策講座 入門総合講義／入門カリキュラム／ダブル合格カリキュラムリリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、【2027年（令和9年度）合格目標】土地家屋調査士試験対策講座 入門総合講義／入門カリキュラム／ダブル合格カリキュラムをリリースいたしました。

■カリキュラムの詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/chousashi/ippatsu/

周りと差がつくアガルートメソッドで素早く正確な知識を身につけ、

土地家屋調査士試験合格に最速到達！

講師と直接対話できるバーチャル校も！

■こんな方にオススメ

1年で現実的に合格したい方

土地家屋調査士試験に初めて挑戦される方

基礎からやり直したい方

1位で合格したい方

測量士補もダブル受験される方

■合格実績

■合格者の声はこちら

https://www.agaroot.jp/chousashi/voice/

1.合格率が高い最強のカリキュラム！

4年連続で全国1位を輩出！多くの合格者を輩出する「一発合格」のための入門カリキュラム

入門カリキュラムは、その名のとおり、1年で無理なく現実的に合格するよう設計されています。初学者向けですが、4年連続で全国1位を輩出している実績のあるカリキュラムとなります。

知識のインプット講座では正確に理解して解くことをモットーに隅々まで網羅的に解説し、問題演習では過去問演習はもちろんのこと、相対評価である土地家屋調査士試験で他の受験生と差をつけるためのテクニックを伝授します。

講師が徹底的に試験を分析し、まったくの法律初学者が1年で合格できるよう、余裕を持った合格から逆算された、合理的なカリキュラムの内容となっています。

全国1位合格の実績を持つ中山講師自ら作り上げる最強のテキスト

各カリキュラムで使用するテキストや過去問の解説は、担当講師である中山講師がゼロから作成。自身も全国1位で合格した実績があり、合格するためのエッセンスが随所に詰まっています。

また、アガルートアカデミーでは、講師が受講生の質問に答えるため、今までの受講生の質問があった点などは、都度テキストを改訂して、より分かりやすく使える内容に改良されています。

まさに、受講生と講師が作り上げた最高の教材になっております。

導入講義で勉強方法と各科目の全体像を把握し、合格最短ルートで学習する！

各カリキュラムには、本格的な学習を始める前の「導入講義」が用意されています。

導入講義では、これから学習する内容の全体像を短時間で把握し、合格から逆算した学習スケジュールを俯瞰することができます。全体像を把握してから学習を開始することができるため、最初から知識の連結をすることができます。

また、合格から逆算した学習スケジュールを最初から俯瞰できるため、最初から最後まで、無駄なく学習スケジュールを計画的に立てることができます。

中山講師の分かりやすい講義で、高い精度の知識を身につける！

択一式試験は相対評価の試験であるため、高い正答率が求められます。そのためには、非常に高い精度で知識を身につけていることが重要です。

本カリキュラムでは、択一式試験で満点を取ることを目指し、知識のインプットから問題演習・解説まで進めてまいります。重要な知識から細かな知識まで網羅的に説明し、本番で自信を持って選択肢を選べる実力を身につけます。丸暗記で不安定な状態で試験を迎えることはありません。



また、初学者向け講座となりますので、基礎からしっかり理解することも欠かせません。難解な法律用語や分かりづらい概念も、身近な例を用いて解説するため、理解しながら素早く正しい知識を定着させることが可能です。

土地家屋調査士試験を熟知した中山講師が、初学者向けに噛み砕きながら飽きさせない講義をお届けします！

中山式！革新的なテクニックで素早く正確に解く技術を身につける！

記述式試験では、まず初めに電卓と作図の技術を学習する必要があります。記述式試験は時間配分がシビアで、完走できない受験生も多く、いかに素早く、正確に解けるかが鍵になります。

本カリキュラムに含まれる、電卓に関する講義の「[中山式]複素数計算」と、作図に関する講義の「定規の使い方講座」の2講座では、どんな問題にでも対応できる様々なテクニックを紹介しています。

特に、「[中山式]複素数計算」では、圧倒的に速く正確に計算できる複素数モードを使った測量計算の仕方を伝授します。スピードが要求される土地家屋調査士試験において、複素数計算をマスターすることは大きなアドバンテージに繋がります。

また、本カリキュラムには、図面の作図に特化した専用の特殊定規「SUGOOOI」が付属します。速く正確に作図するための様々な工夫が盛り込まれている定規を使って、確実な点数アップに繋がります。

2.フォロー制度

やり切る力を習慣にする、合格への最短距離

一時的な頑張りではなく、学びを日常に取り込み、あなたのペースを最適化。挫折しない環境で、合格への道を着実に歩みます。

学習サポートをさらに強化する月1回30分の『バーチャル校舎ゼミ』では、重要知識の総まとめや、合否を分ける記述式過去問の解説など、独学では難しい「要点の総復習」を短時間で効率的に行えます。毎月の学習のペースメーカーとして、そして知識の最終チェックの場として、ぜひご活用ください。

バーチャル校舎で悩みも不安も全て解決！（2026年5月からスタート）

バーチャル校舎は、物理的な校舎を超えた学習の場です。アガルートでは、バーチャル校舎に来ればなんでも解決する！そんな場を作りました。

校舎では仲間と切磋琢磨できるゼミや不定期イベントなどを実施し、質問ができる相談ブースも用意されています。双方向の学びを提供し、合格まで伴走します。実際に校舎に通学する必要がないため、学生、社会人問わず全員が手軽に密度の高いサポート、学習環境を受けることが可能です。

オンライン予備校でありながら、通学制予備校よりも濃厚な双方向コミュニケーションを実現いたします！

講師に勉強方法を相談！毎月1回のホームルーム！（2026年4月からスタート）

毎月10日ごろ配信！

受講生からのアンケート（勉強方法と学習内容）をベースに講師がお届けする毎月の動画コンテンツです。

みなさんのお悩みを解消するとともに最新通達や法改正、新しい試験傾向など、直近のホットなトピックスをお届けします！

モチベーション維持やペースメーカーにご利用ください。

短答セルフチェックWebテスト（2026年6月からスタート）

本試験の過去問を利用したWeb上のテストです。特定の範囲が終わったらWebテストを受けて、定着度を確認することができます。インプット講義を受けながら、過去問レベルの問題を目にすることで、択一知識の定着度がぐっと上がります。

3.継続を支える最適な学習環境

学習に最適な受講環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

アガルート公式アプリ :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」（2026年4月28日からスタート）

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師や有資格者が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

場所を選ばず問題演習！「オンライン演習サービスTOKERUKUN」（2026年4月中にスタート）

「オンライン演習サービスTOKERUKUN」では、お手持ちのスマートフォンで択一式試験の過去問を繰り返し解くことができます。 場所を選ばずに学習できるので、移動中などの隙間時間で択一式の解答力を磨くことができます。

合格特典でモチベーションアップ

2027年合格目標 土地家屋調査士試験 ダブル合格カリキュラム/入門カリキュラムをお申込みいただいた方が2027年の土地家屋調査士試験に合格された場合、合格特典（全額返金orお祝い金）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！

■カリキュラムの詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/chousashi/ippatsu/

■合格に近づく学習オプション

一発合格を実現するためには、合格から逆算した計画的な学習が不可欠です。講師が1人ひとり個別に毎月1回30分の学習計画を立てますので、無理・無駄のない学習が可能です。

また、定期カウンセリング中に質問をいただければ、オーダーメイドの講義もその場で提供することができます。

測量士補とのダブル合格を目指す場合は、2つの試験の学習バランスも考慮して学習計画を立案します。

■合格特典・割引制度

カリキュラムをお申込みいただいた方が対象の試験に合格された場合、合格特典がございます。

再受講割引、他資格試験合格者割引、受験経験者割引、他校乗換割引、家族割引など各種割引制度を設けております。

■カリキュラムの詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/chousashi/ippatsu/

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/