【東京大学メタバース工学部】小学生から保護者・教員まで、対象別に生成AIについて学べる無料オンライン講座を3月に開講

東京大学メタバース工学部

東京大学メタバース工学部（東京都文京区、2022年9月設立）が提供するジュニア講座では、2026年3月に小学生、中学生、高校生、保護者、教員それぞれを対象に、生成AIについてわかりやすく学べる無料オンライン講座を開講します。

2025年8月に開講し大好評だった講座内容をベースに、最新情報を盛り込みながら提供します。これらの講座を通じ、社会的なインパクトが大きくなりつつある生成AIに関する理解を幅広く促進することを目指しています。

【講座情報】

本講座では、生成AIはどのようなもので、何ができるのか、気をつけるべきことは何か、学習にどのように活用できるのかなど、わかりやすく対象者別にお伝えします！

全て参加費は無料で、オンライン（YouTubeライブ）で実施します。

参加には申込が必要です。それぞれの講座の申込フォームからご登録ください。

当日に参加ができなくても、参加申込をされた方にはアーカイブ動画のURLをお知らせします。

ぜひご自身に合った講座にお気軽にお申込ください。

ご自身の年齢層とは異なる講座を受講することも可能です。

なお本講座は2025年8月に開講した同講座をベースに最新情報を追加して提供するため、類似した内容があります。過去に受講されたことがある方は、2025年8月の講座と重複する部分があることをご理解いただけますと幸いです。

小学生対象：みんなで学ぼう！生成AIってなあに？ ～小学生向け生成AI入門講座～

2026年3月21日（土）9:00～10:00

https://www.meta-school.t.u-tokyo.ac.jp/junior/25aae/

中学生対象：生成AIを知ろう～中学生向け生成AI入門講座～

2026年3月21日（土）11:00～12:00

https://www.meta-school.t.u-tokyo.ac.jp/junior/25aaj/

高校生対象：高校生向け生成AI基礎講座

2026年3月21日（土）14:00～15:00

https://www.meta-school.t.u-tokyo.ac.jp/junior/25aah/

保護者対象：保護者向け生成AI基礎講座

2026年3月29日（日）10:00～11:00

https://www.meta-school.t.u-tokyo.ac.jp/junior/25aap/

教員対象（2講座）：

教員向け生成AI講座 ～基礎から応用まで～

2026年3月29日（日）13:00～17:00

https://www.meta-school.t.u-tokyo.ac.jp/junior/25aai/

教員向け生成AI基礎講座

2026年3月29日（日）20:00～21:00

https://www.meta-school.t.u-tokyo.ac.jp/junior/25aac/

【講師について】

吉田 塁（東京大学 大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 准教授、LLM寄付講座 特任准教授）

専門は教育工学（ファカルティ・ディベロップメント、生成AI、アクティブラーニング、オンライン学習）。主な著書・訳書に「学習評価ハンドブック: アクティブラーニングを促す50の技法」「博士になったらどう生きる？」などがある。これまで教育における生成AIの利活用に関する研修・講演を数多く行い、高い評価を受けてきた。

また、令和6年度 文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」の委員として、初等中等教育段階の生成AIの利活用に関するガイドラインの改訂にも携わった。現在は、教育×生成AI ポータルサイト「Manabi AI（まなびあい）」（https://manabiai.super.site/）およびコミュニティ「教育現場の生成AIなんでも相談所」の運営も行っている。

【講師からのコメント】

これまで主に教員向けに生成AI講座を開催してきましたが、2025年8月からは、生成AIについて小中高生自身が学ぶこと、そして保護者の方々も理解することが重要と感じ、対象者別にアプローチする講座を開講してきました。8月の講座では97%以上の方から高評価をいただいており、今回も実演や身近な例を交えつつ、最新の情報も追加して、わかりやすくお伝えする予定です。ぜひお気軽にご参加ください！

【東京大学メタバース工学部について】

東京大学メタバース工学部は、すべての人々が最新の情報や工学の実践的スキルを獲得して夢を実現できる社会の実現を目指しており、デジタル技術を駆使した工学分野における教育の場です。東京大学大学院工学系研究科・工学部が中心となり、産官学民一体となり、DX人材の育成を進めます。

主に中高生・保護者・教師を対象とした「ジュニア講座」と、主に法人会員を対象とした「リスキリング講座」を提供しています。

https://www.meta-school.t.u-tokyo.ac.jp/

【東京大学メタバース工学部ジュニア講座について】

工学や情報の魅力を早期に伝えるため、中高生を主たる対象として、産業界と大学が連携した工学教育プログラムを提供しています。大学での工学の学びや卒業後のキャリアを伝える講座を多数開講しています。ジュニア講座は主にオンラインで開講しており、無料でどなたでも受講していただけます。

■ジュニア講座一覧：https://www.meta-school.t.u-tokyo.ac.jp/junior/

■ジュニア講座 2024年度活動報告書：https://www.meta-school.t.u-tokyo.ac.jp/library/junior-report-2024/

新たな講座の情報はメールマガジンでもご案内しています。ぜひご登録ください。

https://77bd2461.form.kintoneapp.com/public/mm

お問い合わせ

本件または、東京大学メタバース工学部ジュニア講座に関するお問い合わせは、下記のフォームよりご連絡ください。

https://77bd2461.form.kintoneapp.com/public/junior-contact-general