【2027年合格目標】中小企業診断士試験 1次試験・2次試験対策入門カリキュラム・中上級カリキュラムリリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、【2027年合格目標】中小企業診断士試験 1次試験・2次試験対策入門カリキュラム・中上級カリキュラムをリリースいたしました。

■中小企業診断士試験 1次試験・2次試験対策入門カリキュラム

【初学者向け】

確実な知識定着×添削フォロー×バーチャル校＝初学者の最短ルート

入門カリキュラムはこんな方にオススメ

これから中小企業診断士の勉強を始める方

仕事で忙しく勉強時間をあまり取れない社会人の方

独学で限界を感じている方、他の予備校で不合格となってしまった方

短期間にオンラインで効率的に勉強したい方

■中小企業診断士試験 1次試験・2次試験対策中上級カリキュラム

【学習経験者向け】

知識の補完・整理×添削フォロー×バーチャル校＝学習経験者の最短ルート

中上級カリキュラムはこんな方にオススメ

独学で挫折された方

一次試験で50％以上の得点を取ることができた方

他社の通信講座・予備校で不合格となってしまった方

科目合格済の方

＜カリキュラム別相対図＞

■合格実績

フォロー制度

やり切る力を習慣にする、合格への最短距離

試験に合格するためには、学習を継続することが不可欠です。アガルートでは、学習意欲を高め、学習習慣が定着するような手厚いフォロー制度をご用意しています。一時的な頑張りではなく、学びを日常に取り込み、あなたのペースを最適化します。挫折しない環境で、合格への道を着実に歩みましょう。

【NEW】中上級カリキュラム＜フル＞受講生限定！バーチャル校舎

バーチャル校舎は、物理的な校舎を超えた学習の場です。

「校舎で講師、合格者に相談をしたい」「勉強仲間を作りたい」「自習する空間がほしい」「だけど、通学時間はもったいない」こんなお悩みを解消するために、アガルートでは、「バーチャル校舎に来ればなんでも解決する！」そんな場を作りました。

オンライン予備校でありながら、通学制予備校よりも濃厚な双方向コミュニケーションを実現いたします！

安心の学習導入オリエンテーション

教材がお手元に届いてから、学習方法や教材の利用方法、フォロー制度の利用方法等、講座を最大活用していただくための方法をお伝えする、オンラインガイダンスです。学習開始時のお悩みを一挙に解決し、安心してスタートダッシュを切ることができます。

講師に勉強方法を相談！隔月実施のホームルーム！（2026年8月頃からスタート）

偶数月の10日ごろ配信！

受講生からのアンケート（勉強方法と学習内容）をベースに講師がお届けする隔月の動画コンテンツです。

みなさんのお悩みを解消するとともに新しい試験傾向など、直近のホットなトピックスをお届けします！

モチベーション維持やペースメーカーにご利用ください。

短答セルフチェックWebテスト（2026年6月からスタート）

本試験の過去問を利用したWeb上のテストです。特定の範囲が終わったらWebテストを受けて、定着度を確認することができます。インプット講義を受けながら、過去問レベルの問題を目にすることで、択一知識の定着度がぐっと上がります。

継続を支える最適な学習環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

公式アプリの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/

一流プロ講師が全36回の添削指導！「オンライン添削サービスTENSAKUN」（2026年8月スタート）

アガルートの添削は全36回の添削指導！

また、合格者ではなく指導経験豊富なプロ講師が直接添削しますので、添削内容も高品質でお届けいたします。

量と質を兼ね備えた添削サービスを最大限利用することで、答案作成能力を飛躍的に向上させることが可能です。

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」（2026年5月28日スタート）

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師や有資格者が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

場所を選ばず問題演習！「オンライン演習サービスTOKERUKUN」（2026年5月28日からスタート）

「オンライン演習サービスTOKERUKUN」では、お手持ちのスマートフォンで択一式試験の過去問を繰り返し解くことができます。 場所を選ばずに学習できるので、移動中などの隙間時間で択一式の解答力を磨くことができます。

合格特典でモチベーションアップ

2027年（令和9年度）合格目標 中小企業診断士試験/１次試験・２次試験対策入門カリキュラム/フル・ライトをお申込みいただいた方が令和9年度の中小企業診断士試験に合格された場合、合格特典（全額返金orお祝い金）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！

■合格特典・割引制度

合格特典

カリキュラムをお申込みいただいた方が対象の試験に合格された場合、合格特典がございます。

割引制度

再受講割引、他資格試験合格者割引、受験経験者割引、他校乗換割引、家族割引など各種割引制度を設けております。

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

