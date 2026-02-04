社名変更を機に、実践型長期インターン制度を拡充。株式会社LANTERNが目指す「人が育ち、価値が循環するエコシステム」とは。

株式会社LANTERN

株式会社LANTERN（旧：株式会社LIFE&C HOKKAIDO／本社：北海道札幌市／代表取締役：岸本 真行）は、社名変更および全面的なリブランディングを機に、実践型長期学生インターンシップ制度を拡充しました。

社名変更は単なる名称変更ではなく、「企業としてどのような役割を果たす存在でありたいか」を再定義する取り組みです。その一環として、創業当初から取り組んできたインターン制度を見直し、人材育成と価値創出が循環するエコシステムの構築を目指します。

社名変更の経緯

私たちは、これまで北海道・札幌市を拠点に、ブランディング・マーケティング・デジタル活用を通じて企業や組織の課題解決に伴走してきました。

事業領域の拡張や経営体制の変化を背景に、従来の「受託型支援」から、中長期で企業の意思決定や成長に寄り添う“共創型のパートナー”へと役割が変化してきたことから、社名およびブランドの刷新を行いました。

株式会社LANTERNは、ブランドイメージを向上させる「ブランディング」、販売を最大化させる「マーケティング」、そして業務効率化から新規事業の創造までを可能にする「AI活用」。これら3つの領域を軸に、お客様の手元を照らす“ランタン”として、常に寄り添い、共に未来を照らし続ける最良のパートナーとなります。

社会背景 × LANTERNの挑戦

若手人材の早期離職、 企業のDX推進を阻む人材不足。こうした課題が叫ばれる中、私たちは「人が育ち、価値が循環する仕組み」を本気でつくる企業を目指しています。

「受託型支援」から「共創型伴走者」への役割再定義は、事業だけでなく“人の育て方”にも向けられています。

- 学生にとって、本当に価値のある経験とは何か- 企業にとって、人材育成はどこまで事業と接続できるのか- 学び・実践・価値創出をどう循環させるべきか

これらを問い直し、学生を単なる「就業体験」として受け入れるのではなく、プロジェクトを動かす“主役”として迎え入れ、人が育ち、知見が蓄積され、次の価値創出につながる仕組みとして再設計することを決めました。

学びと実務が分断されたままでは、人も組織も強くならない。現場で考え、失敗し、言語化する。その循環こそが成長の本質だと考えています。インターン制度は、その思想を体現する取り組みです。

実践型長期学生インターン制度の概要

今回拡充したインターン制度は、実務参加を前提とした長期・実践型のプログラムです。

- 実際のクライアントプロジェクトに参画- ブランディング・マーケティング・AI活用などの業務を担当- メンターによるレビューとフィードバック- 段階的に役割と裁量を拡張する育成設計

学生は、業務の一部を担う「労働力」ではなく、一人のプロジェクトメンバーとして参加します。

実際、現在インターンとして働いてくれている8名は、最新のAIツールやSNSマーケティングを実務で活用し、デジタルネイティブな“変革のパートナー”として売上向上やDX推進に貢献しています。

学生が運営する「ナレッジ！」と「ログ！」

本制度の特徴の一つが、学生自身が制度を“使う側”であると同時に“育てる側”として関わる点です。

課題や業務を通じて得た経験が個人で終わらず、組織や次の世代に引き継がれる仕組みを構築しています。

ナレッジ！

仕事で使うツールや、新しく生まれた技術などに積極的に触れ、デジタルナレッジを形成・共有・蓄積するためのメディア。業務を通じて得た知見や学びを、学生が主体となって言語化・整理し、ナレッジとして蓄積・共有し、デジタルに慣れ親しみ、デジタル人材になれるような場所を目指します。

ナレッジ！はこちら :https://lantern-inc.jp/knowledge

ログ！

インターン生が運営する、思考の言語化、技術・カルチャーの記録。インターン生が毎週持ち回りで学びや気づきのアウトプットを行います。日々の業務におけるプロジェクトの進行や試行錯誤の過程は、「ログ」として記録・公開され、学びのプロセスそのものが価値として残る設計です。

エコシステムの確立へ｜人・知見・価値の循環

ログ！はこちら :https://lantern-inc.jp/log

LANTERNが目指すのは、単なる育成制度ではありません。

- 学生が実務で成長する- 知見が組織に蓄積される- 企業や社会に価値として還元される- その知見が、次の学生を育てる

「人が育ち、価値が循環するエコシステム」を企業活動として成立させることです。

企業の皆さまへ｜学生の力を、組織の変革に

若手採用がうまくいかない。社内のデジタル化が進まない。

そんな組織課題に対し、LANTERNでは実践型インターンの運営で培った、学生の力を取り入れる仕組みを提案しています。

- インターン制度導入の相談- 学生を交えたプロジェクト設計- 当社インターン生との交流・意見交換の機会

人材を「採る」のではなく、 共に育て、変化を生む関係性づくりを支援します。

詳細はこちらから

▶ 参加を希望する学生の皆様へ｜インターンプログラム詳細

https://lantern-inc.jp/intern

▶ 経営者・人事担当者様へ｜インターン制度についてのお問い合わせ

https://lantern-inc.jp/contact/intern-business

株式会社LANTERN

株式会社LANTERNは、北海道札幌市を拠点とする、ブランディング・マーケティング・AI活用を軸とした、次世代型ビジネスデザインファームです。