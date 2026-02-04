120名超が参加し反響を呼んだ女性向けイベントが今年も開催へ｜『女性の生き方＆働き方フェス』2026年3月20日開催決定

株式会社フォーチュンアンドカンパニー

女性起業家支援協会（FEA）は、女性の多様な生き方・働き方を社会に可視化し、その挑戦が一過性で終わらない環境づくりを目的に、継続的な広報・PRの取り組みを行っています。

その取り組みの一環として、2026年3月20日（金・祝）、『女性の生き方＆働き方フェス』を、産業貿易センター浜松町館（東京都港区）にて開催します。

昨年開催された本イベントには、起業家・専門家・企業関係者など多様な立場の登壇者が集い、120名以上が来場。世代や性別を超えた交流が生まれ、来場者・出展者双方から実務的な学びの場として高い評価を得ました。

2026年はその反響を踏まえ、好きや理想だけで終わらせず、現実を動かすために欠かせない「お金」をテーマに、仕事や人生の選択をより実務的に考える内容へと進化します。

当日は、登壇者への取材や会場の様子の撮影など、メディア取材にも対応予定です。

【開催の背景や目的】

女性起業家支援協会（Female Entrepreneur Association、以下FEA）は、「真の自立を果たす女性10,000人の創出」を掲げ、2024年に設立されました。

起業やキャリア形成を取り巻く環境は多様化する一方で、「情報はあるが、実際に相談できる場がない」「リアルな選択肢や体験談に触れる機会が少ない」といった声も多く聞かれます。

こうした背景を受け、FEAでは昨年、女性が自分自身の価値観と向き合い、仕事・人生・お金・働き方を立体的に考える場として『好き！が見つかる 女性の生き方＆働き方フェス』を開催しました。

当日は120名以上が来場し、若年層からシニア世代まで幅広い女性が参加。また、女性の活躍を応援する男性の姿も多く見られ、性別を問わず関心を集めるイベントとなりました。

2026年はこの反響を踏まえ、好きや理想だけで終わらせず、現実を動かすために欠かせない「お金」をテーマに、参加者一人ひとりが「次の一歩」を具体的に描ける場を目指します。

【イベント詳細情報】

昨年イベントでFEAについて説明する主宰の3名昨年イベントのオープニングの様子

■ イベント名

女性の生き方＆働き方フェス

■ 開催日時

2026年3月20日（金・祝）

■ 会場

東京都立産業貿易センター浜松町館

（東京都港区）

■ 内容（予定）

・専門家・事業者による登壇

・各分野のブース出展

・参加者同士の交流・情報交換

■参加費

一般参加無料

イベント詳細はこちら

https://f-e-a.jp/information/2026320fes/

※詳細および最新情報は順次公開予定です。

【今後の展開・取材対応について】

今後、登壇者情報や出展ブースの詳細、イベントの見どころについて順次発表していきます。

本イベントはメディア取材にも対応予定で、登壇者へのインタビューや当日の様子の取材が可能です。

また、リアルな場での出会いや発信を起点に、その動きを継続させる仕組みとして、イベントと連動したクラウドファンディングを実施しています。

最新情報は、FEA公式サイトおよび公式SNS等で随時発信してまいります。

【FEA（女性起業家支援協会）について】

Female Entrepreneur Association（FEA）は、女性起業家の真の自立支援を目的とした協会。SEO強化集客プラットフォームやコミュニティ運営を通じて、メディア露出や法人・自治体との協業を後押ししています。

運営チームは、ITシステム開発やWEBマーケティング分野で20年の経験を持ち、数億円規模のビジネス拡大や大手企業案件の実績を多数持つメンバーで構成されています。

【LINEオープンチャットについて】

LINEオープンチャットでは、女性起業家支援協会（FEA）事務局からのお知らせや会員同士の交流、さらにはFEA主宰の仁蓉まよ、ギール里映、土岐あいとのコミュニケーションも楽しめます。

今後もオープンチャットを利用した様々な企画を予定しております。この機会にぜひご登録ください。

【FEA主宰 プロフィール紹介】

LINE公式オープンチャットはこちら :https://line.me/ti/g2/uVMcU63Fdgxn0HmHbMsMB3MV0H6bXgWXnm_u2g

ギール里映

女性起業家支援、京都ごはん研究家

2014年に主婦から起業、世界一簡単な食育メソッド「食べトレ」食事療法を考案。法人化1年目で年商1.2億円を達成、全国で300人以上のインストラクターを育成、2万人以上にセミナーや講座を展開。

2022年にはすべての食事事業を次世代に移譲し、「誰でも持って生まれた才能がある」をモットーに、宿命を読み解き、才能を開花させる経営軍師として、経営者、士業、政治家、個人起業家のブランディング、マーケティング戦略を担う。

読むだけで元気が出るメルマガには1.3万人以上が登録。一撃で想いを伝えるライティングの専門家として執筆活動も行う。イギリス人の夫と思春期真っ只中の息子との3人家族。動物占いはペガサス。

著書に「1日5分！たった2週間で子どもが変わる！子どもの能力を引き出す最強の食事」（日本能率協会マネジメントセンター）、「子どもの才能を引き出す2ステップレシピ」（サンクチュアリ出版）

仁蓉まよ（にようまよ）

いのちと経済をつなぐ社会起業家

助産師。一般社団法人少子化社会対策機構 代表理事。コウノトリ助産院 院長。障がい者就労支援施設 取締役（埼玉・岐阜・大阪・岡山・福岡）。不動産コミュニティー主催。

“少子化社会が抱える問題を技術と教育から変える”を理念に活動。

福祉・教育・経済の垣根を越えた新しい社会モデルづくりを進めている。

株式会社FANCL 国内PR顧問。

株式会社IBJ プレコンセプションケア部門 講師。

2022年、『コウノトリ婚活』（評言社）を出版。大丸百貨店・ヒルトン・FANCLなど、企業・自治体との協業を通じて、女性のキャリアとライフデザイン、少子化対策の両立支援に取り組む。

土岐あい（ときあい）

在宅ワークの専門家

経営者歴23年。WEB制作、SNSプロモーション業を経て、裏方サポーターを育てる在宅ワークスクール【TPS】を主宰。200名以上が受講。

好きな場所、好きな時間に、得意を活かして、望む収入を得る。自分の本質を活かして、自由に働き方を選べる人を2030年までに1000人創出することを掲げて活動中。

起業2年で年商1.3億円の事業構築・1000人規模のイベント主催・500件以上のWeb制作・PRによるクライアントのメディア掲載実績多数。出版プロモーションに携わった書籍がAmazon本総合ランキング1位。

著書に「確実に月10万稼げる『令和の内職』SNSサポート副業」(大和出版)

FEA公式サイト： https://f-e-a.jp/

FEA公式Facebook：https://www.facebook.com/groups/fea.information/

FEA公式Instagram：https://www.instagram.com/fea_woman

本件に関するお問い合わせ

FEA事務局

Email: info@f-e-a.jp