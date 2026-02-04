トプタル、ニューズウィーク誌で米国で最も信頼できるプロフェッショナルサービス企業1位にランクイン

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界最大の完全リモートワークフォースであるトプタルは、ニューズウィーク誌とスタティスタによる「米国で最も信頼できる企業2026」リストにおいて、米国で最も信頼できるプロフェッショナルサービス企業第1位に選出されました。このリストは、信頼性、信頼、そして業界における一貫した業績に基づいて、米国のトップ企業をランク付けしています。

ニューズウィーク誌による全業種300社ランキングにおいて、トプタルは9位タイのバンク・オブ・アメリカとオラクルに次ぐ10位を獲得しました。さらに、米国で最も信頼できるプロフェッショナルサービス組織として、全企業ランキングでは11位にランクインし、アクセンチュア（33位）、デロイト（39位）、コグニザント（66位）といった企業を大きく上回りました。

「米国で最も信頼できる企業2026」ランキングは、アップル、ドロップボックス、ジョンソン・アンド・ジョンソン、UPSなど、米国の最大手企業の意思決定者2400人から提出された8万件以上の評価を独自に調査した結果に基づいており、B2B市場における製品とサービスの卓越性を示す特に意義深い指標となっています。企業は、対象の組織を推奨するかどうか、ビジネスのしやすさ、金額に見合う価値、成果物の一貫性、信頼性に関する評判という5つの主要な指標に基づき評価されました。このランキングは、信頼性と一貫性のある成果を提供する組織を表彰するものです。

トプタルのCEOであるタソ・デュ・バルは、「信頼と信頼性は、トプタルのあらゆる業務の中核を成しています。米国で最も信頼できるプロフェッショナルサービス企業にランクインしたことは、あらゆる規模のお客様に卓越した体験と成果を提供するという当社の継続的なコミットメントを強化するものです。この成果は、優秀な人材と戦略の実行における信頼できるパートナーとして、世界の組織がトプタルに寄せる信頼を反映するものです」と述べています。

トプタルは、テクノロジーサービス、AIサービス、データのラベル付けと注釈付け、経営コンサルティング、マネージドサービスなど、質の高いプロフェッショナルサービスを提供しており、これらのサービスはすべて、世界のトップ3%の優秀な人材によって実行されています。

トプタルが世界的に著名なブランドと並んで上位に入ったことは、信頼性、信頼、そして長期的な顧客価値を絶えず重視しつつ組織を支援するというトプタルのミッションを強調するものです。

トプタルについて

トプタルは、世界最大規模の完全にリモートのワークフォースで、企業と上位3%のフリーランス人材を結び付け、企業が必要に応じてチームを拡大できるよう支援しています。2010年に設立されたトプタルは、140か国以上の3万社以上の顧客にサービスを提供しています。詳細は、Toptal.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

