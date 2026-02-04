株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）とクレアモント大学院大学（Claremont Graduate University、本部：米国カリフォルニア州、Interim President：Michelle Bligh、以下CGU）は、「AI for Humanity」をテーマとした戦略的協働の可能性を検討することについて、相互理解を確認する意向表明書（Letter of Intent、以下LOI）を締結したことを本日発表いたします。本LOIに基づき、マクニカとCGUは、CGUの情報システム・テクノロジー・センター（CISAT）及びドラッカースクール（Drucker School of Management）と連携し、AIの社会的影響及び責任ある活用に関する研究・教育・イノベーション分野における協働の機会を検討していきます。AIは、世界中の産業や教育機関、そして社会全体に急速な影響を与えています。こうした状況の中、両者は、AIを倫理的で信頼性高く、人間中心の形で開発・活用するためには、アカデミアと産業界の連携が重要であると認識しています。

■主な共創分野本LOIに基づき、マクニカとCGUは以下の分野での共創活動を検討してまいります。•CGU内における「AI for Humanity研究所」の設立支援AIと社会の接点における研究、教育、リーダーシップ、及びイノベーションの推進。•「AI for Humanity」に関する研究及び知見発信倫理的なAI、人間中心のデザイン、最新技術の社会的影響に関する検討など。•学術及び応用研究に関する取り組みデジタルトランスフォーメーション、神経科学、サイバーセキュリティ、教育、スマートインフラなど。•学生エンゲージメントと実践的学習ワークショップ、セミナー、ハッカソン、インターンシップ、プロジェクトベースの共同作業など。•エグゼクティブ及びプロフェッショナル教育リーダーシップ、倫理的イノベーション及びAIによる組織変革を中心としたプログラムの共同設計。•幅広い関係者による対話の促進及び知見の共有アカデミア、産業界、政策分野など、多様な視点を持つ関係者が集まるフォーラム、ラウンドテーブル、各種イベントの開催を含む。■リーダーシップからのコメントCGU Provost Dr. Jody Watersは次のように述べています。「CGUの使命は、常にポジティブな変化をもたらすリーダーを育成することにあります。AIの登場は、大きな可能性をもたらす一方で、同時に重要な責任も伴います。今回のLOIを通じて、私たちはマクニカとの連携の場を創出し、技術進歩の中心に『人間の価値観』を据えた研究・教育・対話を深めていく所存です。」マクニカ 代表取締役社長 原 一将は次のように述べています。「マクニカは、最先端の技術を社会に実装し、誰もがその恩恵を享受できる形にすることを自らの使命としてきました。私たちが大切にしているのは、技術を追求するだけでなく、それを社会の現場で“今、使える価値”として届けることです。AIは社会を大きく変える可能性を持つ一方で、その価値は人間を中心に据え、責任ある形で実装してこそ最大化されます。CGUとの提携は、こうした私たちの考えを具現化する重要な一歩です。両者の知見を融合し、倫理的で持続可能なAIの社会実装と、それを担う次世代リーダーの育成を通じて、未来を待つのではなく、“今”を創ることに挑戦してまいります。」今回のLOI締結は、CGUの学術的な強みとリーダーシップ教育の視点、そしてマクニカの技術的専門性及びグローバルな産業視点を結びつける、将来的な協働に向けた第一歩となるものです。両機関は、AIの開発を倫理的原則と人間中心の価値観に基づいて導いていくことの重要性について認識を共有しており、本LOIを、今後の協議及び検討を継続していくための基盤として位置づけています。※本文中に記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

クレアモント大学院大学について

米国カリフォルニア州クレアモントに位置する、大学院教育に特化したトップクラスの教育機関です。学術的な厳格さと実社会への応用を組み合わせることで、ポジティブな変化を促すリーダーの育成を使命としています。芸術、人文科学、社会科学、および応用分野において高度な学位を提供しており、学際的なコラボレーションと社会的インパクトに重点を置いています。www.cgu.edu

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp