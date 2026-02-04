【開催内容】zired 九星気学2月運勢ランキング【利用料金】完全無料【会員登録】不要【開催場所】占いサイトzired TOP（https://zired.net）から【参加方法】特設ページを閲覧

2026年2月3日、占いメディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は『九星気学で占う2月運勢ランキング』を無料配信。本リリースではその鑑定文章をすべて公開しています。利用者は、東洋占術として歴史的に古くから活用されてきた占術「九星気学」を用いて算出した「2026年2月の運勢」をランキング形式で知ることができるほか、月間での流れ、より良い行動パターンなどの様々な助言を含めた鑑定文を視聴することができます。なお、九星気学2月運勢ランキング企画は、PCやスマホ、タブレットなどあらゆるデバイスから閲覧可能で、一切の登録不要、料金完全無料で利用することができます。

九星気学とは？

生年月日の九星、干支、五行からなる占い方法を九星気学と呼び、主に引っ越しや旅行先の吉凶方位を調べる際に使われます。とても古い歴史を持つ九星気学、実は数ある占術の中でも的中率が高い占いだと言われています。西洋の「双子座」や「乙女座」といった星座占いと同様に大まかに九星（9つ）の精気に分類されます。▶︎九星気学とは？調べ方 https://zired.net/category/%e5%8d%a0%e8%a1%93/kyusei/

九星気学では旧暦のため『2月4日』から新しい月となる

旧暦を参考とする九星気学では、2月4日から新しい月がはじまります。当然運勢も、この日を境にトレンドが変化していくのです。なお、2月のくくりは（2026年2月4日～2026年3月4日）までがひとくくり。運勢も今後、この旧暦での1ヶ月単位で見ていく必要があるんです。本ランキングでも、旧暦を基準とした運勢鑑定を採用していますので、そのつもりでチェックしてみてくださいね。

自分がどの九星か分からない人は生年月日でチェック！

その人がどの九星に該当するのかは、生年月日で分かります。ですが複雑で少し時間がかかる計算をしなければなりません。もし、自分がどの星の持ち主か分からない方は、特設ページのなかにある計算機を使うと良いでしょう。生年月日を選択するだけで5秒程度で判定することが可能です。https://zired.net上記から九星気学運勢ランキング特設ページへどうぞ。こんな簡単ツールを用意しています。

今月の運勢を発表

9位：四緑木星

1人で過ごすことにツキがあります。仕事は最低限のタスクだけをこなして。無理に人を手伝ったりしなくてOKです。食事は健康を意識したものにしましょう。自炊が難しければ、無添加や有機栽培にこだわったお店に行くのが正解です。自宅ではスローペースでいいので、掃除をしてみて。不用品は売りに出すと、金運を呼び込みます。恋人や友人と会う時間を無理に割く必要もナシ。会う時も、相手に気遣いをしきれるだけの短時間に留めて正解です。吉方位は北西と西。この方位でお茶をしたり、図書館に行くことが、ラッキーアクションになります。

8位：八白土星

1人、またはごく親しい人との時間を大切にしたい時期。落ち着いて過ごすことで、心身にパワーを養い、次の活躍の場に向けて準備を整えましょう。1人の時間は勉強、自己啓発に充てて。大きな目標のある方は細部まで見直し、実現の戦略を練ると良いでしょう。家族や恋人と過ごす時間は、聞き役に回って。バレンタインのチョコを一緒に食べるのがおすすめです。出会い募集中でも恋活目的の外出は避け、自己啓発やスタイルアップに励みましょう。吉方位は北西と南東。神社やお寺へのお参り、バレンタインの買い物はこの方位でするのがおすすめです。

7位：五黄土星

少しずつ、動き出したい時期。今後の動きをスムーズにするためにも、書類仕事等の小さな仕事は、丁寧かつ短期間で終わらせることを心掛けましょう。また、提案したいことは公に出す前に信頼できる人に相談して。単独行動を避けて、周りを頼る姿勢を見せることで、ぐっと動きやすくなるはずです。余力があれば、周りを手伝いましょう。恋愛・人間関係面では尽くされることを求めるより、尽くして正解。心の広さを見せれば、関係が深まります。吉方位は東、南東、北西。赤唐辛子を使った鍋料理を食べると、運気の後押しを受けられるでしょう。

6位：二黒土星

異動や引っ越し・仕事内容の変化等が、あなた自身にも周りの人にも起きやすい時期です。戸惑いはあるでしょうが、前向きな気持ちで受け止めて。新たなスキルを学び、視野を広げるチャンスでもあります。マメに周りの人と意見の擦り合わせをしながら進むのがおすすめです。シングルの方は、思わぬところから出会いを得られそう。カップルさんは多忙になる分、連絡をマメにとりあうのがおすすめ。意思の疎通を丁寧にすれば、絆を深められます。東の方向で天体観測をするとラッキーアクションに。また、東のお店でヘアカットをするのもおすすめです。

5位：一白水星

好きなことを好きなだけ楽しみましょう。特に、多くの人と会うことはさらなる幸運を呼び込むラッキーアクション。お誘いは可能な限り受けてみましょう。恋人募集中の方は、身近な人からのお誘いが出会いのきっかけになる可能性大。恋人やパートナーがいる方は、高級なラウンジやホテルでのデートが関係を深めます。オンもオフも、身だしなみにはいつも以上に気を使うと、運気が安定する見込み。歯科検診も受けておくと良いでしょう。おすすめの方位は南東。デートや食事の会場や、参加したいイベントはこちらの方位から探すのが正解です。

4位：九紫火星

あらゆる面で、行動的になりたい時。提案したいプランがあるならば、積極的に上司に掛け合って。意見の相違は、相手の話をよく聞いて解決策を探りましょう。また、イベントに出席し、人脈を増やして情報を仕入れるのもおすすめ。運もやる気も補います。恋愛面でも、片思い中の方は告白のチャンス。出会い募集中の方は、仕事関連のイベントに出席するのがおすすめです。カップルさんは、相手を立てることを意識しましょう。今月は用事がない日は、自宅で過ごすのがおすすめ。友チョコをネットで購入し、周りにプレゼントすると、運をキープします。

3位：七赤金星

持って生まれた「社交家」の能力を、フルに発揮しましょう。交渉・コンペ等の場面ではもちろん、職場の対人関係や友人関係を良くする行動で、周りから感謝されそうです。特に職場では、周りへの気遣いが、評価アップにつながるでしょう。また恋愛面を含め、対人運が活発になる時期。尊敬できる人との出会いもありそうです。そこから、活躍の場を与えられることもあり得ます。カップルさんは、相手の真意が読めないなと思ったら、家族に相談を。縁を深めるチャンスです。吉方位は東と西。野菜たっぷりのスープパスタを食べると運を強化します。

2位：六白金星

動き出せる時期がやってきます。特に、転職や異動を望む方にはチャンス。お誘いがあり「良いな」と思えるならば、積極的に応じましょう。計画性はある程度持って正解。特に納期や進捗の報告のタイミングは、きっちり決めて、守りましょう。恋愛や人間関係は活発になる見込み。突然、告白されたり、プロポーズされたりする可能性があります。気になる人や恋人とは、まめに連絡を取り、思いやりを示すと関係が進展しやすくなります。南東の神社やお寺にお参りして、運を高止まりさせましょう。帰りに喫茶店で休む時間を持つと、さらに効果的です。

1位：三碧木星

頑張ってきたことが、大きな成果を出す時期。周りからの評価がアップするだけでなく、臨時収入を得る可能性も高い時期です。ますます、仕事で重要なポジションを任される可能性も大。相談役的な存在を見つけ、チームワークを重んじて動けば、想像以上の成果を出せるでしょう。恋愛面では、出会い運が特に好調。セミナーや勉強会がラッキースポットです。カップルさんは、意識して相手の話の聞き役になってあげると、関係を深められます。吉方位は南西。神社やお寺にお参りしてパワーを補強したり、勉強の場を探したりするのがおすすめです。

