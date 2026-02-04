【エルゴランドセル】2027年ご入学向け「レンタルランドセル」開始 全国12都市で「ランドセル展示会」を開催
エルゴランセル合同会社(本社：埼玉県川口市)は、2027年ご入学のお子さまを対象としたレンタルランドセルサービスを開始いたしました。
あわせて、実際に背負い心地を体験できるランドセル展示会を全国で開催いたします。
レンタル試着
■ランドセル選びの「不安」を減らすために
ランドセルは毎日使う通学用品である一方、
「短時間の試着では背負い心地が分からない」
「展示会に行けない」
といった声も多く聞かれます。
そこでエルゴランセルでは、自宅で一定期間試せるレンタルランドセルサービスを開始します。
■レンタルランドセルサービス概要
本サービスでは、実際の通学や日常生活の中でランドセルを使用しながら、
・体への負担感
・成長段階に合ったフィット感
・毎日の使いやすさ
を確認することができます。
展示会に来場できないご家庭や、じっくり比較検討したい方にも利用しやすいサービスです。
■全国展示会 開催概要(予定)
レンタルに加え、直接背負って体感できる展示会を全国で開催します。
会場では、背負い方の調整や特徴についてスタッフがご案内します。
展示会風景
■展示会日程・会場一覧
4月
・ 4月18日(土)-19日(日)
【名古屋】ウインクあいち
・ 4月26日(日)
【宇都宮】ライトキューブ宇都宮
5月
・ 5月2日(土)-3日(日)
【東京・代々木上原】(tefu) yoyogi-uehara
・ 5月5日(祝・火)-6日(祝・水)
【横浜】ビジョンセンター横浜(西口)
・ 5月10日(日)
【埼玉・武蔵浦和】Be ACTO武蔵浦和 マチノバ
・ 5月17日(日)
【千葉】千葉市文化センター
・ 5月23日(土)
【川崎】川崎市産業振興会館
6月
・ 6月6日(土)
【大阪】studio mignon(スタジオミニョン)
・ 6月7日(日)
【神戸】デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)
・ 6月20日(土)-21日(日)
【福岡】福岡ファッションビル
7月
・ 7月4日(土)-5日(日)
【北海道】さっぽろテレビ塔
・ 7月19日(日)
【仙台】青葉の風テラス
※開催時間・予約方法などの詳細は、公式サイトおよび公式SNSにて随時案内予定です。
エルゴランセル展示会
■今後の展開
エルゴランセルでは、レンタルサービスと展示会を通じて、
「納得して選べるランドセル選び」を支援してまいります。
■2027年度 ラインナップについて
2027年度は、今回発表した「スタンダードモデル」に加え、新素材『X-PAC』や『3Dメッシュスプリング構造』を採用したフラッグシップモデル「プレミアムモデル」も展開します。機能とご予算に合わせて、最適なランドセルをお選びいただけます。
■スケジュール
レンタルランドセル開始： 2026年2月4日(水)
ランドセル受注開始 ： 2026年3月1日(日)
＊販売場所 ： 公式オンラインストア、
各地展示会(詳細は公式サイトにて順次公開)
■エルゴランセルについて
「子どもの身体への負担を限りなく減らすランドセルをつくる」というミッションのもと誕生したブランド。登山リュックの機能(肩ベルト、胸ベルト、腰ベルト、スタビライザー等)をランドセルに融合させ、特許技術を含む独自の「背負いやすさ」を提供しています。
【会社概要】
エルゴランセル合同会社
代表者： 平田 海介
所在地： 埼玉県川口市
URL ： https://ergoransel.com