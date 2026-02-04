プロジェクトマネジメント育成支援を行うアッツワークス株式会社(東京都港区、代表取締役：井上 敦雄)は、2025年に実施した無料オンライン相談企画「PMの駆け込み相談窓口」において、想定を上回る申込みと反響を受け、このたび第2回となる無料相談窓口の開催を決定しました。

本取り組みは、1億円規模のIT導入・システム開発案件を担当するプロジェクトマネージャー(PM)を対象に、現場で直面する課題や判断の悩みを専門家が直接受け止める支援企画です。





PMの駆け込み相談窓口





【背景】

近年、DX推進や基幹システム刷新案件の増加により、PM未経験者や経験の浅いPMが大規模案件を任されるケースが増加しています。一方で、社内に十分な相談体制が整っていない企業も多く、PMが孤立し、炎上案件やメンタル負荷増大につながる事例も少なくありません。

当社ではこうした構造的なPM孤立問題を解消するため、外部かつ利害関係のない立場から相談できる無料窓口を期間限定で開設しました。









【初回開催の反響】

初回開催では、「社内では本音を相談できなかった内容を初めて話せた」「判断の整理ができ、翌日から現場で活かせた」「一人で抱え込まなくていいと感じられた」といった声が多数寄せられました。

特に、進捗管理の不安、上司・顧客への報告方法、炎上リスクへの初動対応など、実務に直結する相談が多く寄せられたことが特徴です。









【今回の相談窓口概要】

名称 ： PMの駆け込み相談窓口(第2回)

内容 ： プロジェクトマネジメント経験者による1対1のオンライン相談(30分)

対象 ： 1億円規模または同等規模の案件を担当するPM、

若手PM、PM未経験から任命された方

実施期間： 2026年2月1日 ～ 3月31日

参加費 ： 無料(事前申込制)

URL ： https://p--m.jp/pm_kakekomi_2602/









【取り組みの目的】

本企画は、当社が提供するPM育成サービス「プロジェクトマネジメント・マスタートレーニング(PMMT)」の提供に合わせた社会貢献型の取り組みとして実施しています。

短期的な集客ではなく、PMが安心して相談できる外部支援環境を整備し、現場の健全化に貢献することを目的としています。









【代表コメント】

代表取締役 井上 敦雄

「多くのPMが誰にも相談できない状態で大規模案件を抱えている現実を、今回の相談企画を通じて改めて実感しました。現場で孤立するPMを一人でも減らすため、今後もこうした支援の場を継続していきたいと考えています。」