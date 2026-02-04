大阪・本町にブラジリアン柔術ジム 「ALMA FIGHT GYM OSAKA HONMACHI」が2026年2月16日新規オープン
格闘技・フィットネス商品の専門メーカーである株式会社マーシャルワールドジャパン(本社：大阪府大阪市中央区南船場3-3-4、代表：栗田 裕士)：が、大阪・本町に格闘技ジム「ALMA FIGHT GYM OSAKA HONMACHI」を2026年2月16日に新しくオープンします。
初心者向けの基礎から試合でも使える技術を丁寧に指導するカリキュラムやブラジリアン柔術、キックボクシング、MMAの指導を行う予定になっており、更にトレーニングマシン・サンドバックも併設の格闘技に特化した専門ジムとなっています。
また、先着30名様に入会金無料＋月会費2か月無料＋道着プレゼントのオープニングキャンペーンも実施。大変お得なこの機会に是非新しい習慣をスタートしてみませんか。
2月16日オープン！
■ALMA FIGHT GYM OSAKA HONMACHIとは
・本町駅徒歩5分の好立地
大阪メトロ本町駅1番出口から徒歩5分。
アクセス抜群で、忙しい日常でも無理なくトレーニングを習慣化できる環境が整っています。
・格闘技ショップ併設
関西初となるマーシャルワールドショップを併設。
グローブ、道着、サポーターからアパレルまで、必要な商品をすぐに手に入れていただけます。
・黒帯全日本王者の直接指導
JBJJFアダルト黒帯全日本王者が直接指導。
初心者向けの基礎から試合で使える技術まで、論理的かつ丁寧にレクチャーします。
・トレーニングマシン完備
最新のトレーニングマシン完備で、格闘技＋フィットネスを両立。
筋力・持久力を効率的に強化し、理想のボディへ導きます。
・男女別更衣室＆無料シャワー完備
清潔な更衣室とシャワーを完備しており、お仕事帰りや予定がある時でも安心。
トレーニング後の汗を流して、サッパリとした状態で帰宅やお出かけが可能です。
・各種レンタル可能
道着やウェアなどの各種レンタルサービスを行っています。「今日は荷物を減らしたい」
「急に時間が空いたから練習したい」という時でも、手ぶらで気軽にご来館いただけます。
格闘技スペース
サンドバック
また、2月9日～13日はプレオープン期間として無料体験会やオープンマットを企画しております。
無料でご参加いただけますので、是非お越しください。
詳しい情報は下記HP、Instagramをご覧ください。
■ジム概要
名称 ： ALMA FIGHT GYM OSAKA HONMACHI
所在地 ： 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-1-6 船場アルファビル2階
電話番号： 06-4256-2921
Mail ： afg-osaka@mwjapan.jp
HP ： https://afg-osaka.com/
SNS ： https://www.instagram.com/afg_osaka_honmachi?igsh=MTdkOXFvb2E3dDI5aw==