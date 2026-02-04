株式会社アビリティー(本社：愛知県一宮市、代表取締役：木全 裕子)は、会社の笑顔の点数と「上司タイプ」がわかる「スマイルスコア診断」をリリースし、100名の経営者に診断を実施しました。









■採れない+定着しない時代 「今いる従業員」を大切にするのが最優先

多くの企業が人材確保に苦戦する中、人手不足による倒産件数が、2025年過去最多を記録しました。かつては「人を採ること」が課題でしたが、今は「人が辞めない環境をつくること」が問われています。「しんどいなら辞めてしまおう」という価値観が広がる中で、企業には従業員が安心して働き続けられる環境づくりが、これまで以上に求められています。





出典：厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」をもとに作成









■約3人に1人が「プライベート」の理由で退職

実は、退職の理由は仕事の内容や人間関係だけではありません。調査によると、結婚や出産、育児や介護など、退職理由のうち約30％もの人が「プライベートの理由」によるものだとされています。離職対策が「働きやすい環境づくり」だけでは不十分です。従業員のプライベートの悩みを相談し、解決できる場をつくることが、定着率向上の重要な鍵になります。





出典：厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)／令和5年版 概況」より

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/25-2/dl/gaikyou.pdf





年齢とともに悩みの内容は変化しますが、子どもの教育や育児、自分や家族の病気・介護、借金など「仕事以外の不安」が心に占める割合が一貫して高いことがわかります。





出典：厚生労働省『全国生活基礎調査2019』より

https://www.sona-mira.co.jp/articles/money/2023/08/ranking-worries









■従業員のことが心配でも会社が関与できないことも・・・

実際に100名の経営者に従業員に対する上司タイプがわかる「スマイルスコア診断」を実施したところ、60％が「見て見ぬふりタイプ」という結果になりました。多くの経営者や上司は悪意があるわけではなく「どこまで踏み込んでいいのかわからない」「仕事以外の問題までは見きれない」という戸惑いを抱えています。





さらに、AIの普及により業務は効率化される一方で、社内で人と人が向き合う機会は減少しつつあります。その結果、悩みは表に出ないまま蓄積され、気づいたときには離職に至っているケースも少なくありません。

従業員は、なんらかの離職のサインを出しているかもしれません。その変化に気づけるかどうかが、定着と離職を分ける分岐点です。会社の今の状態を可視化し、離職を防ぎ、職場にたくさんの笑顔を増やすきっかけとなるのが「スマイルスコア診断」です。





■従業員の人生を会社だけで背負わないために「LIFE COMON」という仕組み

「従業員のプライベートまで面倒は見きれない」と感じる経営者や上司が多いのも、仕方の無いことなのかもしれません。だからこそLIFE COMONは企業に代わって、従業員のプライベートを専門家が支える仕組みを提供しています。





専門家の例としては、

・急に必要となる親の介護に関する知識や、具体的な相談先の案内、精神的なケアをする介護福祉士

・不妊治療から出産の不安への相談、妊活の家庭教師として体づくりや産後までをサポートする助産師

・美容や健康分野における、美骨、脳波分析、腸活など多角的なアプローチをする美容家

・離婚や金銭トラブル、年金や社会保障など、人生の不安を支える弁護士・社会保険労務士





このように、LIFE COMONには多種多様な専門家が揃っており、従業員の人生や暮らしに寄り添い守りながら、定着率の向上と信頼を育てる仕組みです。









【サービス概要】

サービス名：LIFE COMON(ライフコモン)

対象 ：全国の中小企業

初期費用 ：33,000円～

利用料金 ：月額1,100円／従業員1人(キャンペーン期間中は月額550円)









【LIFE COMONに関するお問い合わせ】

ご興味をお持ちの企業様には、個別にサービス内容・導入手順をご案内いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

Web ： https://life-comon.com

お問い合わせ： https://life-comon.com/contact

TEL ： 0586-82-1345

メール ： support@life-comon.com