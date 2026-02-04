PRO（有料）会員限定

近年、インドや南アジアを中心に散発的な発生が続くニパウイルス感染症。2026年1月にはインドで感染事例が報告され、周辺国では空港検疫の強化など水際対策が取られています。致死率が40～75％と高く、有効なワクチンや確立した治療法がないことから、WHOは「パンデミックを起こし得る優先疾患」の一つに位置付けています。日本国内ではこれまで感染例は確認されていないものの、海外渡航者の増加やサプライチェーンの国際化が進む中、「自社・自組織には関係ない」とは言い切れないリスクとなりつつあります。本セミナーでは、感染症危機管理の第一人者である和田耕治氏を講師に迎え、ニパウイルスの最新知見を踏まえながら、ニパウイルスとはどのような感染症か（2026年現在の科学的理解）、なぜ高リスクとされているのか、実際の感染拡大リスクはどの程度か、日本国内への影響をどう評価すべきか、企業・組織としてBCP・危機管理の観点で何を準備すべきか―などについて解説します。

開催概要

日時：2026年2月16日（月曜日） 14:00～15:00

