初回（2026年2月開催分）に限り、どなたでも無料（要リスク対策.com無料会員登録）でご参加いただけます。聞くだけの参加も大歓迎です。

生成AIの進化により、業務の効率化や精度向上が急速に進んでいます。防災・BCP・リスクマネジメントの分野でもAI活用は今後ますます重要になる一方、「どの業務にどう活用すべきか分からない」「AI導入に伴うリスクをどう管理すべきか不安」という声が多いのも事実です。本勉強会は、企業の実務担当者同士が知恵を持ち寄り、安心して効率的・効果的に危機管理を進めるための方法を共有する場として開催します。生成AIの使い方や正しいプロンプトの打ち方を学ぶ場ではありません。どのような課題に対して、どう活用して何がうまくいっているのか、いっていないのかを共有しながら、生成AIの効果的な活用方法を考えていきます！

■今回のテーマ 生成AIを何に使っていますか？

**概要****初回の勉強会では、危機管理に従事する実務担当者が、どのように生成AIを使っているかを、失敗談も含めて共有していきます。「自分は危機管理でこんなことを試してみたい」と思えるようになることが、今回のゴールです。まずは登壇者の議論を聞きながら、自分の仕事でどう使えるか、何が改善できるかを考えてみてください。**

開催概要

https://www.risktaisaku.com/articles/-/109177

◆日時：2026年2月24日（火曜日） 16:00～17:00（開場 15:45～）◆開催方法：オンライン◆主催：リスク対策.com（株式会社新建新聞社）◆定員：30人◆参加費：https://promo.risktaisaku.com/pro/ リスク対策.PRO（ライト会員含む）のみ ※2月は無料会員も参加可

プログラム

| テーマ || ----------- || 生成AIを何に使っていますか？ || ＜概要＞ || 初回の勉強会では、危機管理に従事する実務担当者が、どのように生成AIを使っているかを、失敗談も含めて共有していきます。「自分は危機管理でこんなことを試してみたい」と思えるようになることが、今回のゴールです。 || 【司会】 || 危機管理アドバイザー 八重澤晴信氏 || 【今回の登壇者（予定）】 || 遠州鉄道株式会社 吉澤弘典氏 || ジヤトコ株式会社 熊田公一氏 || サッポロビール株式会社 入澤英雄氏 || ※登壇者は変更になる可能性がございます。また、今後、ご登壇いただける方は、事務局までご連絡下さい。特にAIの知識などは必要ございません。一緒に学んでいきたいという方を募集しております。 |

| 年間予定 || ----------- || ※日程は変更になる可能性があります。 || 各日程とも16:00～17:00（事前配信開始 15:45～） || ■2月24日（火） || ■4月14日（火） || ■6月23日（火） || ■8月18日（火） || ■10月20日（火） || ■12月22日（火） || ​※使用した資料・プロンプトは、原則、アーカイブで管理していきます。https://promo.risktaisaku.com/pro/ リスク対策.PRO会員（ライト会員除く）は一定期間、アーカイブでもご視聴いただけます。 |

〔コミュニティ勉強会に関するお問い合わせ〕新建新聞社 リスク対策.com セミナー運営事務局〒102-0083 東京都千代田区麹町2-3-3 FDC麴町ビル7FTEL 050-5783-2011 E-mail: mailto:cs-risk@shinkenpress.co.jp