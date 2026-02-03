田村淳著『大人の小学校』 発売記念トークイベントを2月28日（土）東京-御茶ノ水 オチャノバで開催！

株式会社扶桑社

田村淳さんが「この人の視点は、誰かの人生を変える力を持っている」と感じたプロフェッショナルとの対話を収録した 『大人の小学校』の発売記念トークイベントが決定いたしました。

『大人の小学校』田村淳著（扶桑社刊）

『大人の小学校』のトークイベント＆本人お渡し会を実施いたします。トークイベントは「先着順」となります。この貴重な機会をお見逃しなく！みなさまのご応募をお待ちしております。

イベント詳細はこちら :https://www.hmv.co.jp/store/event/54776/【HMV&BOOKS online】のページへ遷移します

下記概要をチェックして、ぜひご参加ください。

<開催概要>

【日時】 2026年2月28日(日) 17:30～

【会場】 東京-御茶ノ水 オチャノバ

東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地 新お茶の水ビルディング

集合時間は電子チケット記載となります。

【登壇】 田村淳

※各回・特典会（内容）、開催時間、下記注意事項をご確認のうえご購入下さい。

※いかなる理由におきましても、会場への直接のお電話はおやめください。

※予告なく「開催部（回）」、「配券数」が増える場合がございます。

※当日のイベント進行状況により開催時間が前後する場合も御座います。

【対象商品】

2026年2月3日(火)発売

田村淳 「大人の小学校」

価格：1,650円(税込)

ISBN：9784594100872

※対象商品は、イベント当日会場にてお渡し致します。

【イベント内容】

■2冊券

著者・田村淳氏トークショー＆ ご本人よりサイン本1冊お渡し（その場でサインを入れてお渡しいたします）

■1冊券

ご本人よりサイン本1冊お渡し（その場でサインを入れてお渡しいたします）

※トークショーの座席番号はランダムにて割り振りいたします。

※トークショーは着席での実施予定となります。集合(開場)時間に遅れらたり、ご入場時に整列されない場合、番号は無効となる恐れがございますので、予めご了承ください。

※未就学児以下１名まで同伴可能ですが、同伴者の席のご用意はできませんので膝の上でのご参加となります。

※2冊券のサイン本以外の本は通常本となり、スタッフよりお渡しいたします。

【対象商品販売方法】

本受付はローソンチケット（電子チケット）のシステムを使用いたします。

先着で対象商品をご購入いただいたお客様にイベントにご参加いただけます。

※本受付は先着順となります。規定枚数に達し次第受付を終了致します。

※2冊券のご購入は、おひとり様1回までとさせていただきます。複数ご購入された場合でも、一度のご案内となり、キャンセル・返金等はいたしませんので、予めご了承ください。

※1冊券は在庫がある限り何度でもご購入可能です。

※本イベントはご購入いただいたご本人のみ（未就学児1名の同伴は可）ご参加いただけます。友人/知人、身内/血縁者にかかわらず代理購入、譲渡/分配はできませんのでご注意ください。それらの行為が発覚した場合は無効とさせていただき、入場をお断りいたします。

※チケットご購入後のキャンセル・返金、イベント参加時間変更などは一切お受けできませんので、予めご了承ください。また商品受け取り後に発覚いたしました不良品は良品交換とさせていただきます。

※本受付にてご購入の際、対象商品の代金とは別に、チケット1枚につきローソンチケットの規定の手数料（システム利用料：330円（税込）/枚、電子チケット利用料：110円（税込）/枚）がかかります。

※代金のお支払いは、クレジットカード・PayPay・楽天ペイでのお支払い、もしくは、コンビニエンスストアの「ローソン」「ミニストップ」店内にございます「Loppi」でのお支払いをお選びいただけます。

※各店舗のプレイガイドカウンターでの販売はいたしません。

※海外からは購入できません。日本国内のみの販売になります。

【ローソンチケット】

ご購入はコチラ>> https://l-tike.com/st1/hmvbooks-2026020401

※販売開始まで購入サイトは開きません。

※イベントチケットは、電子チケットでのお引き取りとなります。

※本受付は、スマートフォンからのみお申し込みいただけます。

フィーチャーフォン、BlackBerry、WindowsPhone、タブレット端末（iPad、Android）からのお申し込みはできません。

※ご利用には、ローソンWEB会員(無料)への登録が必要になります。

<受付期間>

2026年2月4日(水)19:00～2026年2月23日(月・祝)22:00（入金終了23:00）まで

※上記受付期間内でも、規定枚数に達し次第、受付は終了させていただきます。

■予約有効期間

予約日含めず１日間

※2026年2月23日(月・祝)注文分に限り、2026年2月23日(月・祝)23:00入金締め切りとなります。

■電子チケット表示期間

2026年2月26日(木) ～ イベント当日まで

※イベント当日に「入場画面」から進むことができます

【イベント参加に関してのご注意】

・お手紙やプレゼントの直接のお渡しはできません。会場設置のプレゼントBOXへお願いいたします。ただし、食品・ナマ物・過度に高価なものは禁止となります。

・祝い花や楽屋花の受付は行っておりません。当日お持ちいただいても受け取りは致しませんのでご了承ください。

・ショッピングバッグ(レジ袋)の販売は行っておりません。エコバックなどをご持参ください。

・特典会はチケット1枚ごとにご参加いただき、複数枚お持ちのお客様は、最後尾にお回りいただいて再度列にお並びください。

・会場内外の通路など共有部分での座り込み、集団での立ち話など、他のお客様のご迷惑になるような行為はご遠慮ください。イベント中止等の原因となります。

・近隣店舗・近隣の施設・お客様へご迷惑となりますので、施設内外・会場内外での入待ち、出待ち等の待機行為はご遠慮下さい。

・イベントチケットの分配、転売、複製、譲渡、偽造行為は一切禁止とさせていただきます。それらの行為が発覚した場合は無効とさせていただき、入場をお断りいたします。

・対象商品の営利・転売目的でのご購入は禁止しております。またイベント参加後、フリーマーケットサイト、フリマアプリ、インターネットオークション等での売買、買取サービスのご利用も固く禁止いたします。

・イベントチケットの再発行はいたしませんのでご注意ください。

・イベント当日の撮影・録音・録画は一切禁止とさせていただきます。

・都合により、内容等の変更・イベント中止となる場合がございますので予めご了承ください。

・安全面、警備強化の一環と致しまして、ボディチェックを実施させていただく場合がきます。ご了承ください。

・本イベントでは未就学児 (1名まで、または乳児)の同伴は可能ですが、以外はお断りいたします。

・車いす等、同伴や介助が必要なお客様はご入場時にスタッフまでお申し付けください。

・イベントは列が途切れ次第、終了となりますので、予めご了承ください。

・お会計後はいかなる理由があろうともキャンセル、返金の対応はいたしません。

・キャリーバッグなどの大きな荷物、バッグ等は事前に公共施設のコインロッカーなどにお預けいただき、会場内に極力お持ちにならないようご協力ください。

・会場での当日販売は未定です。販売を行う場合は、事前に当HP、SNSなどでお知らせいたします。

・商品のお渡しはイベント参加時になりますが、万一イベントに参加できなかった場合は2026年3月4日(水)~2週間の取り置き期間内にHMV＆BOOKS SHIBUYAの5階レジカウンターにてお引き取りください。イベント特典はご参加されないとご用意ができません。取り置き期間を過ぎますと、商品を受け取ることはできません。

・ご参加できなかった方も含めイベント対象商品の配送、発送受付は行っておりません。予めご了承ください。

・お申込者の個人情報は、出版社の株式会社扶桑社と運営者である当社ローソンエンタテイメントが共同して取得します。当該個人情報は、本イベントの運営に使用するほか、当社または株式会社扶桑社が公表する利用目的に従って各々使用します。

その他の詳しい【イベントに関する注意事項】も必ずご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/store/event/41620/https://www.hmv.co.jp/store/event/41620/

▼チケットに関するお問い合わせ

【ローソンチケットインフォメーション】https://faq.l-tike.com/

▼イベント内容の問い合わせ先

イベント内容に関するお問い合わせは以下からお願いいたします。

■HMV&BOOKS online / オンラインショッピング&Q&A(お問合せ)

(https://www.hmv.co.jp/help/?q=018000000)「HMV店舗」→「インストアイベントについて」

※直接、会場へのお問い合わせはお控えください。

◆本書に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp