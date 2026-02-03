eスポーツチーム「REIGNITE」が「NOEZ FOXX」と業務提携を締結、VALORANT部門を共同運営

株式会社コアテック

株式会社コアテック（本社：東京都目黒区）が運営するeスポーツチーム「REIGNITE」はこの度、NOEZFOXX株式会社（本社：東京都渋谷区）が運営するeスポーツチーム「NOEZ FOXX」と共に、『VALORANT CHALLENGERS JAPAN 2026』シーズンにおいて共同でVALORANT部門を運営していくことに合意いたしました。

本発表に伴い、REIGNITEはNOEZ FOXXより出場権を譲渡され、「REIGNITE FOXX」として『VALORANT CHALLENGERS JAPAN 2026 Main Stage』に出場いたします。

また、NOEZ FOXXのVALORANT部門から、選手の「BlackWiz」、「Yowamu」、コーチの「TRY」がREIGNITE所属となり、今後は弊社にて選手のマネジメントを行ってまいります。

加えて、新たにVALORANT部門の選手として「Only1」「Bangnan」「Falk」がREIGNITEに加入いたします。

なお、「Falk」につきましては、ZETA DIVISIONからの期限付き移籍となります。

REIGNITEとNOEZ FOXX、両チームが持つ強みを最大限に活かし、日本一を目指して邁進してまいります。

新たな体制で『VALORANT CHALLENGERS JAPAN 2026 Main Stage』へ挑む「REIGNITE FOXX」の活躍に、ぜひご期待ください。

【株式会社コアテック代表取締役 西條恭史によるコメント】

REIGNITEは2021年11月にVALORANT部門を設立し、『VALORANT Champions Tour 2022 Japan』をはじめとする競技シーンに参戦してまいりました。

2024年2月には同部門の無期限休止を発表いたしましたが、VALORANTのトップシーンへの挑戦は常に当社の目標であり、部門再開に向けてあらゆる手段を模索してまいりました。

そのような経緯の中、以前より交流のあったNOEZ FOXXの宅見代表にVALORANT部門再始動についてご相談したところ、共同運営という形でご提案をいただきました。

REIGNITEは「各タイトルでの世界一」を目指して活動しており、VALORANT部門再開にあたっては、国内競技シーンにおいて頂点を目指せる体制構築を絶対条件としておりました。

NOEZ FOXXとの共同運営により、私たちは「世界一」という目標に向けた最高の第一歩を踏み出すことができます。

VALORANTの競技シーンという非常に厳しい舞台において、NOEZ FOXXという最高のパートナーと共に挑めることを、心強く、また大変喜ばしく存じます。

新たにREIGNITEの仲間として迎えたVALORANT部門の選手たち、そして共に選手たちをサポートしてくださるNOEZ FOXXの皆様と一致団結し、チーム「REIGNITE FOXX」として、国内の頂点、そして世界の舞台を目指して邁進してまいります。

【NOEZ FOXX株式会社 代表取締役 宅見光燿によるコメント】

NOEZ FOXXは2023年にVALORANT部門を発足して1年半ほど競技シーンに携わってまいりました。

2024年の終わりにチームを大幅に変革して臨んだ2025年シーズンは、1年を通して日本3位の座に立ち続け、大きく飛躍の年になりました。

NOEZ FOXXの来年度の活動を見据えていたところ、REIGNITEからVALORANT部門再始動のご相談をいただきました。

協議を進めていくなかで両社間の目的が一致していると感じ、今回の共同運営の選択肢を取ることが最善であると判断いたしました。

2026年シーズンをREIGNITEという心強いパートナーと共に挑んでいけることを大変うれしく思っております。

eスポーツシーンでも他に類を見ない試みですが、VALORANT部門選手をはじめREIGNITEとNOEZ FOXXのスタッフ一同、そしてファンの皆様と共に歩んでいければと思っておりますので、応援のほど何卒よろしくお願いいたします。

【選手代表 BlackWizによるコメント】

この度、REIGNITE VALORANT部門「REIGNITE FOXX」にてリーダーを務めさせていただくことになりました、BlackWizです。

REIGNITEとして約2年ぶりとなるVALORANT部門の復活にあたり、私たちNOEZ FOXXのメンバーを選出していただけたことを、大変光栄に思っております。

今後はREIGNITEとNOEZ FOXX、両チームが手を取り合い、共同で部門運営を行いながら、さらなる高みを目指して全力で取り組んでまいります。

VALORANT部門として恥じない結果を残せるよう日々精進してまいりますので、引き続き温かいご声援のほどよろしくお願いいたします。

【REIGNITEについて】

新たなチームのコンセプトを「Global Japanese esports team」＝「世界に通用する日本のeスポーツチーム」と定め、日本で生まれたeスポーツチームとしての誇りを胸に、「自国文化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして、国内外から愛されるチームを目指し様々なビジョンを展開しています。

esports事業：Apex Legends、VALORANT GC（女性部門）「REIGNITE Lily」、ポケモンユナイト、e-Motorsports、PUBG MOBILE、VALORANT「REIGNITE FOXX」

【NOEZ FOXXについて】

元Repezen Foxxのふぉいを中心に結成されたゲーミングチーム。

エンターテイメントとしてのゲームプレイだけではなく、各タイトルの競技シーンにも本気で取り組み、日本一はもちろん、世界一を目指して活動していきます。

Eスポーツを通じてファッションや音楽とのコラボレーションや新しい人材を発掘し、NOEZ FOXXにしか創ることのできないeスポーツエンターテインメントを体現していきます。

HP : https://noezfoxx.com/

X(旧Twitter) : https://x.com/noezfoxx_jp

YouTube : https://www.youtube.com/@NOEZFOXX

【スポンサー企業様募集】

REIGNITEはスポンサーとしてチームをご支援いただける企業様を募集しております。

チームの活動や理念に共感していただき、eスポーツの舞台で共に歩んでいただける企業様と、勝利の喜びを分かち合いながら、双方の事業にとってプラスとなる「パートナー」としての関係性を構築していきたいと考えております。

ご興味をお持ちいただけた企業様は、ぜひお気軽にHPからお問い合わせください。

REIGNITE お問い合わせフォーム : https://reignite.jp/contact/

【チーム公式SNS】

HP : https://reignite.jp/

SHOP : https://shop-reignite.com/

X(旧Twitter) : https://x.com/ReigniteJP

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063752719926

Instagram : https://www.instagram.com/reignite_ent/

YouTube : https://www.youtube.com/@reigniteesports8335

TikTok : https://www.tiktok.com/@reignite_official