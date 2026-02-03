フェルミエ40周年記念「チーズ美食会」開催｜2026年3月22日

株式会社フェルミエチーズ好き必見の大型チーズイベントが、2026年春・東京で開催されます。チーズ専門店フェルミエは、創業40周年を記念し、切りたてチーズを心ゆくまで試食できるイベント「チーズ美食会」を2026年3月22日（日）に開催いたします。■チーズ好きのための、夢のような一日

「チーズ美食会」は、チーズ試食会／チーズイベント／食イベントを探している方に向けた、10年ぶりに開催される特別な催しです。

当日は、ヨーロッパおよび日本各地のチーズ生産者・熟成士を会場にお招きし、土地の風土、ミルクの違い、熟成の技術など、チーズの背景にあるストーリーとともに、選りすぐりのチーズをご紹介します。

最大の特徴は、切りたての一番美味しい状態のチーズを「好きなだけ」味わえること。一切れずつの試食では分からない、チーズ本来の奥行きや個性を、量も種類も遠慮なくお楽しみいただけます。

■生産者の声を聞きながら味わう、体験型チーズイベント

会場内では、生産者や熟成士によるデモンストレーションを実施。

チーズの選び方、食べ頃、ワインとのマリアージュ提案など、チーズ初心者から愛好家まで楽しめる内容となっています。

さらに、新作・限定チーズを含むチーズ販売コーナーも併設。

試食して気に入ったチーズを、その場で購入することも可能です。

■フェルミエ40周年の感謝を込めて

フェルミエは40年にわたり、国内外の生産者と向き合いながら、本当に美味しいチーズを届けてきました。

本イベントは、その歩みと感謝を「体験」としてお届けする場です。

東京で開催される本格的なチーズ試食イベントとして、チーズを愛する皆さまの記憶に残る一日をお届けします。

▼開催概要▼

イベント名

フェルミエ40周年「チーズ美食会」

開催日時

2026年3月22日（日）12:00～18:00

※開催時間内のお好きな時間にご来場いただけます

会 費

7,000円（税込・ワイン1杯付き）

※本イベントでは20 歳未満の飲酒を固くお断りいたします。

20 歳以上の方のみアルコール飲料を提供いたします。

※ワインをお飲みになれない方には、お水を1 本受付にてお渡しいたします。

会 場

イイノホール＆カンファレンスセンター

（東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング4F）

https://www.iino.co.jp/hall/access

※東京メトロ霞ケ関駅直結／虎ノ門・内幸町駅徒歩圏内

※当日はクロークのご用意はございません

主な内容

・生産者・熟成士によるデモンストレーション

・チーズ試食（切りたてを心ゆくまで）

・チーズ販売コーナー（新作・限定チーズ）

チケット情報

●お申込みはフェルミエオンラインショップよりどうぞ

https://shop.fermier.co.jp/view/item/000000001931

●イベント集客サイト「Peatix」からのお申込みもできます

https://fermier2.peatix.com

お問い合わせ・公式情報

●お問い合わせフォーム

https://forms.gle/xcALYW4Ei4c5MLfq5

●【プレスの皆様へ】イベント 「取材・参加申込」・「問い合わせ」フォーム

https://forms.gle/YD2mTszTuuZR6zUeA

※最新情報はフェルミエ公式HP・SNSにて随時更新

公式HP：https://fermier.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/fermier2020/?hl=ja