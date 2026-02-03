VRマルチアクションRPG『Knights of Fiona』のリード翻訳家、小笠原伸幸氏を起用。

株式会社CharacterBank

株式会社CharacterBank（キャラクターバンク）は、現在開発中の新作VRマルチプレイアクションRPG『Knights of Fiona~フィオナ騎士団~』において、ベテラン翻訳家でありローカライズのスペシャリストである、小笠原伸幸氏がリード翻訳者として参加したことを発表いたします。

本作のローカライズには、初期『ポケットモンスター』シリーズで世界的な実績を誇る小笠原伸幸氏を迎えました。 長年の経験とウィットに富んだ翻訳スタイルは、ガリアという世界観を表現する上で欠かせないピースです。日本語版と同等の感動を英語圏へ届けるという、弊社の妥協なき姿勢を体現するプロジェクトとなっています。



■『Knights of Fiona~フィオナ騎士団~』について

『Knights of Fiona ~フィオナ騎士団~』は、 一人でもみんなでも遊べるVRアクションRPGゲームです。舞台は「ガリア」。プレイヤーは諦めない誓いを立てる相棒フィオナと共に『誓いの騎士』としてガリアに迫りくる危機に立ち向かいます。

■小笠原 伸幸氏によるメッセージ

「皆さん、こんにちは！壮大な冒険や激しいバトル、心揺さぶる物語に裏切り、そして熱い友情や愛…そのすべてが詰まったこの叙事詩に携わることができ、心から光栄に思っています。私自身、この作品のローカライズを心底楽しみました。皆さんにも、この世界を存分に楽しんでいただけることを願っています。」



■株式会社CharacterBank 代表取締役 三上航人 コメント

『Knights of Fiona~フィオナ騎士団~』を真に世界中の人々に響く作品にするためには、最高品質の翻訳が不可欠だと考えていました。 小笠原 伸幸氏はキャラクターに独自の『声』を与え、ファンタジー世界をリアルに感じさせる術を熟知しています。共にガリアの物語を形作り、プレイヤーの皆様を新たな旅へと送り出せることを心から嬉しく思います。



■製品概要とクラウドファンディングおよびストレッチゴールについて

本作はMeta QuestおよびSteam VR向けに2026年の発売を目指し開発中です。現在、KickstarterおよびCAMPFIREにてクラウドファンディングを実施しており、コミュニティの拡大に注力しています。 CAMPFIREおよびKickstarter支援者より寄せられたフィードバックを反映し、今後のストレッチゴール内容を決定いたしました。



・限定アクセサリー配布

このアクセサリーは今後再販されることはなく、このクラウドファンディングキャンペーン限定のアイテムとなります。 ※ゲーム内で引き換え可能なコードとして配布予定です。

・ロビーコンテンツ追加

ロビー内にメインゲーム本編以外のコンテンツを追加実装いたします。ジュークボックス、射撃場、スコアアタックやゲームのソーシャル要素を強化するようなコンテンツを追加予定です。

・限定アバター実装

このアバタースキンは今後再販されることはなく、このクラウドファンディングキャンペーン限定のアイテムとなります。 いくつか案を提示し、支援者投票によってどれを追加するかを決定する予定です。※ゲーム内で引き換え可能なコードとして配布予定です。

・ボスラッシュモード追加

支援者の皆様から多くリクエストが寄せられたボスラッシュモードでは、メインストーリークリア終了後に挑戦できる手強い連戦コンテンツを追加予定です。ハイスコアを競うランキング機能も実装し、世界中のプレイヤーと競争できるモードを考えています。

・新規武器実装

新たな種類の武器を追加し、戦闘のバリエーションをさらに広げます。バトル中で手に入る武器のアイデアを提示し、どの武器を追加すべきか、支援者の皆様による投票で実装武器を決める予定です。

・PS VR2版開発 PS VR2版

『Knights of Fiona』を望む声を本当に沢山いただきました。PS VR2版『Knights of Fiona』は単なる移植ではなく、PS VR2特有の機能を活かした最高の体験を皆様にお届けしたいと考えています。

今回のクラウドファンディングでは、「物語が終わっても何度も遊びたい」「この世界をまた訪れたい」と感じていただけるような、VRユーザーの皆様がいつでも帰ってこられる場所を目指すことを第一の目的としております。そのため、目標金額の達成有無に関わらずプロジェクトを実施する「All-in方式」で実施いたします。

■クラウドファンディング概要

募集期間：2026年1月20日（火）午後5:00～3月6日（金）午前11:59

目標支援額：400万円

方式：All-in方式

特設ページ：『Knights of Fiona』クラウドファンディング(https://camp-fire.jp/projects/877523/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_project_activities_index)

■製品概要

タイトル：『Knights of Fiona ~フィオナ騎士団~』

配信時期 ：2026年リリース予定

公式HP：https://knights-of-fiona.com(https://knights-of-fiona.com)

ジャンル：オンラインマルチアクションRPG

プレイ人数：最大3人

対応予定デバイス：Meta Quest / Steam VR

対応言語 ：日本語／英語

■会社概要

公式HP：https://character-bank.com(https://character-bank.com)

公式X：https://x.com/character_bank(https://x.com/character_bank)

公式ディスコード：CharacterBank公式ディスコード

設立：2019年3月

代表：代表取締役 三上 航人

所在地：京都府京都市下京区官社殿町199

事業内容：XRゲームの企画・開発・運営