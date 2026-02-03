合計40組以上の出展者が参加するマーケットイベント「P YAMARKET」渋谷PARCOで開催！
個性的なアーティストやショップ４０組以上が参加する、スペシャルアートマーケットイベントを
2026年2月13日（金）から2月23日（月・祝）までの11日間限定で開催します！
主催P YAMAの“友達”を集めた本イベントでは、作品やアイテムの販売に加え、
インスタレーション、占い、耳ツボジュエリー、ジャグアタトゥー、ネイル、シルクスクリーンなど、アートと体験を同時に楽しめるコンテンツが集結します。
手に取って選び、体験しながら、ぜひ会場でお気に入りを見つけてください。
visual design ：Yasuda Takahiro
展覧会概要マーケットイベント『P YAMARKET』
【会場】GALLERY X BY PARCO（東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO B1F）
【開催期間】2026年2月13日(金)～2月23日(月・祝)
【営業時間】 11:00～21:00
※入場は閉場の30分前まで
※13日/20日はイベントの為、18時閉場とさせていただきます。
【入場料】無料
【主催】P YAMA(https://www.instagram.com/yamashitatomoyo_ppppppppp/)
【企画・制作】株式会社パルコ
出展者一覧
※( )内Instagram アカウント名
★artist
アレキサンダージュリアン(@alexander_jyulian)
一乗ひかる(@ichijo_hikaru_)
磯部昭子(@akikoisobe)
ifax!&wu-tang(ごずぽん)(@ifaxi)
UESATSU(@_uesatsu)
江頭誠(@makotoegashira_artwork)
ema gaspar(@ema_b_g)
onnacodomo(@onnacodomo)
かこまき(@kimakoka)
GOTHAM STORE(@gotham_timez)
菊池虎十(@kikuchitaketo)
KIMUKIMU(@kimukimu324)
佐々木俊(@nuhsikasas)
榊原ミドリコ(@midorikotobuki)
JIAJIA(@pangjiayu)
Taichi Yamane(@taichiymn)
田中かえ(@kaechanha25)
TELEPORT(@teleport_online_com)
中村幸子(@sachikonakamura_art)
中村桃子(@nakamuramomoko_ill)
にしこはりこ(@nishiko_hariko)
歯のマンガ(@hanomanga)
pedro nekoi(@pedronekoi)
べイブひかり(@babehikari)
星眉(@hoshi_blow)
HOME ECONOMICS EXPERIMENT(@homeeconomicsexperiment)
前田豆コ(@mameko_maeda)
mune(@mune_yk)
村田実莉(@survival_dance)
YURI HORIE(@yuri_horie_)
★shop
OMIYAGE(@omiyage_daitabashi)
クツシタトサケ bobo(@kutushitatosake_bobo)
BOY(@tommy_okutomi)
chiaki_no_bizu(@chiakino_bi_zu)
HOMEBODY(@homebody_1991)
Nee（NAZE）(@hello_nee_hello)
memento(@mementokyo)
★contents
耳つぼジュエリー：EAR SeeD(@33seeeed)
占い：伊勢春日（VOILLD主宰）(@haruhi_ise_voilld)
占い：GakuGaku (@gakugaku0315)
シルクスクリーン：P.T.A(@pta_inc)