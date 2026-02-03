『原神』、新★5「兹白（シハク）」（CV:福圓美里）、新★4「イルーガ」（CV:梅田修一朗）が登場するイベント祈願を本日2月3日より開催！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルに展開するインタラクティブエンターテインメントブランドのHoYoverseは、マルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神（げんしん）』において、本日2月3日(火)より、新★5キャラクター「兹白（岩）」、新★4キャラクター「イルーガ（岩）」などが登場するイベント祈願を開催いたしました。その他イベント情報などをお知らせいたします。

新★5「兹白（岩）」、限定★5「ヌヴィレット（水）」、新★4「イルーガ（岩）」がイベント祈願に登場！

本日2月3日(火)より、イベント祈願・キャラクター「豊穣の要」、イベント祈願・キャラクター２「淵海に令する者」を開催しました。

期間中、ピックアップキャラクターの出現確率が大幅にUPします。

■イベント祈願・キャラクター「豊穣の要」

【開催期間】

2026年2月3日(火)19:00～2月24日(火)15:59

ピックアップキャラクター（★5）

「隙を過ぐ仙駒、幽隠の泉・兹白」

◇元素：岩

◇武器：片手剣

◇璃月の伝説で語られる白馬の仙人ーー兹白。璃月の仙人に関する物語の中で、最も謎に包まれた存在とされている。

◆元素スキル「衆生は忽然たるのみ」

兹白は元素スキルを発動すると、「隙を過ぐる月」モードに入る。仙術による、駿馬のごとき攻勢を仕掛け、連続通常攻撃と特殊元素スキルで複数回の月結晶特大ダメージを与える。

◆特殊元素スキル「翔ける霊駒」

「隙に浮かぶ光」を蓄積して消費すると、特殊元素スキルを発動。

蓄積方法：

・「隙を過ぐる月」モードに入る（自動的に蓄積）。

・通常攻撃が敵に命中する。

・満照状態時、月結晶反応を発動する。

◆元素爆発「三垣の威儀法」

青玄陽華の華笠を回して攻撃し、岩元素ダメージを2回与える。2回目のダメージは月結晶反応ダメージと見なされる。

ピックアップキャラクター（★4）

「闇夜の燃芯・イルーガ」

◇元素：岩

◇武器：長柄武器

◇調査分隊「闇夜の鷲」メンバー。ライトキーパー最年少の分隊長。

◆元素スキル「暁を破る夜鳴鷲」

元素スキルを発動すると、イルーガは伝書鳥を呼び寄せ闇夜を退け、チームメンバーの岩元素ダメージの会心率、会心ダメージをアップする。

◆元素爆発「影無き灯り」

元素爆発を発動すると、イルーガが明かりを灯し、21層の「夜鳴鷲の歌」を獲得する。チームメンバーが攻撃を発動すると、「夜鳴鷲の歌」を消費して、岩元素ダメージや月結晶反応ダメージがアップする。

元素爆発発動後に、フィールド上に岩創造物が存在していた、または新たに生成された場合、「夜鳴鷲の歌」の層数を追加で獲得する。

「ドンドンワンダフルマシーン・アイノ」

◇元素：水

◇武器：両手剣

◇ナド・クライの天才機械技師。面白い機械とお菓子が大好き。

「雄々しき戎犬・ゴロー」

◇元素：岩

◇武器：弓

◇海祇軍の大将。将としての威厳を持ちながらも、高官のような驕りを見せることはない。いかなる状況でも部下から厚く信頼される彼であれば、心も背中も安心して任せることができるだろう。

■イベント祈願・キャラクター２「淵海に令する者」

【開催期間】

2026年2月3日(火)19:00～2月24日(火)15:59

ピックアップキャラクター（★5）

「告諭の潮騒・ヌヴィレット」

◇元素：水

◇武器：法器

◇フォンテーヌの最高審判官。一分の隙もない「公正無私」な振る舞いで名高い。

◆元素スキル「涙よ、私は必ずや償おう」

立ち騒ぐ瀑を降らせ、ヌヴィレットのHP上限を基に、前方の敵へ水元素範囲ダメージを与える。 敵に命中後、近くに源水の雫を3個生成する。

◆元素爆発「海よ、私は帰ってきた」

迸る怒涛を放ち、ヌヴィレットのHP上限を基に、水元素範囲ダメージを与える。 その後、近くに瀑を2つ降らし、小範囲に水元素ダメージを与える。前方の一定範囲内に源水の雫を6個生成する。

ピックアップキャラクター（★4）

「闇夜の燃芯・イルーガ（岩）」

「ドンドンワンダフルマシーン・アイノ（水）」

「雄々しき戎犬・ゴロー（岩）」

イベント祈願・武器「神鋳賦形」開催！

本日2月3日(火)より、イベント祈願・武器「神鋳賦形」を開催しました。

期間中、新★5武器「片手剣・三日月の含光」、限定★5武器「法器・久遠流転の大典」などの出現率が大幅にUPします。

【開催期間】

2026年2月3日(火)19:00～2月24日(火)15:59

ピックアップ武器（★5）

「片手剣・三日月の含光」

「法器・久遠流転の大典」

ピックアップ武器（★4）

「片手剣・サイフォスの月明かり」

「両手剣・西風大剣」

「法器・昭心」

「弓・西風猟弓」

「長柄武器・匣中滅龍」

イベント情報

■ヨォーヨの新コスチュームがもらえる！テーマイベント「天を翔ける玉輪の軌跡」開催中！

現在、テーマイベント「天を翔ける玉輪の軌跡」を開催中です。

イベント期間中、「龍飛鳳舞」、「如意闘彩」、「月影の仙跡」、「月灯の明霄」の4つのコンテンツに挑戦すると「吉語銭」を取得でき、イベント商店で原石などの報酬を獲得できます。

またイベントに参加すると、ヨォーヨの新コスチューム「竹林に響く雨音」を獲得できたり、璃月の★4キャラクター1名を無料で招待することができます。

【イベント開催期間】

2026年1月30日(金)11:00～2月23日(月)04:59

また、イベント期間中には兹白の伝説任務「天を翔ける玉輪の軌跡」も開放されます。

必要な冒険ランクに到達し、前提任務をクリアすると開放可能で、三段階のストーリーと後日談をクリアすると、原石などの報酬を獲得できます。

【ストーリー開放日】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96124/table/382_1_634648ce786f5575686c9ba62db3932b.jpg?v=202602040921 ]

【ストーリー開放条件】

冒険ランク20以上

魔神任務 序章・第三幕「龍と自由の歌」をクリア

※イベント終了後、冒険ランク26以上、かつ魔神任務・第三幕「龍と自由の歌」をクリアしているプレイヤーは、引き続き「任務一覧・注目のイベント」から該当の伝説任務を引き受け可能です。

■イベント「巡月演習」開催！

2月9日(月)より、イベント「巡月演習」を開催予定です。

イベント期間中、戦線リーダーと戦闘ユニットを選んで出撃チームを編成し、相手と演習対戦を行うことで、原石や武器突破素材などの報酬を獲得できます。

【イベント開催期間】

2026年2月9日(月)11:00～2月23日(月)04:59

■イベント「地脈の奔流」開催！

2月16日(月)より、イベント「地脈の奔流」を開催予定です。

イベント期間中、「地脈の花芽・蔵金の花」または「地脈の花芽・啓示の花」をクリアし、報酬を受け取る時に「天然樹脂」を使用することで2倍の報酬を獲得できます。2倍報酬は毎日3回まで受け取ることができます。

【イベント開催期間】

2026年2月16日(月)05:00～2月23日(月)04:59

◆『原神』について

基本プレイ無料のオープンワールドRPG、『原神』。謎に包まれた「旅人」となって、美しいテイワット大陸で離れ離れになった兄妹を探す旅に出よう--

新バージョン「空月の歌」では、7つ目の地域「ナド・クライ」が開放。

それぞれ異なる文化を持つ広大な国々では、数々のキャラクターと出会うことができる。元素反応を駆使して戦い、テイワットの秘密を解き明かそう。

また『原神』では、PlayStation(R)5、 Xbox Series X|S、 PC、 Android 、iOSのクロスプラットフォームに対応しており、共通のデータセーブ機能やマルチプレイ機能を通じて、一人でも、友達と一緒でも、プラットフォームの垣根を越えて冒険を楽しむことができる。

◆ゲーム概要

タイトル：原神（ゲンシン）

ジャンル：オープンワールドRPG

対応OS：PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/PC/iOS/Android

対応予定OS：Nintendo Switch(TM)

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後も、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めてまいります。

HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp



