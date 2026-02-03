【FERRAGAMO】バレンタインデーを祝福するキャンペーン「Hug Me Close - 想いをそっと抱きしめて」を発表

フェラガモ・ジャパン株式会社

フェラガモは、バレンタインデーを祝福するキャンペーン「Hug Me Close - 想いをそっと抱きしめて」を発表する。バレンタインデーに向けて、フェラガモは、人と人とを結びつける仕草を通して、愛情という感情の言語を再解釈。最も親密な想いを包み込むためにデザインされたアクセサリーのセレクションは、単に身に着けるためのものではなく、決して失いたくない人生の断片を大切に守る存在だ。

ウィメンズ アクセサリー

セレクションの中心となるのは、大切な人を抱きしめるように配されたガンチーニのクロージャーがアイコニックなバッグ「Hug（ハグ）」。バーガンディと、レッドのライニングを配したブラックの2色が登場する。さらに、ブラックのライニングを備えたワンショルダーのソフトな「Hug」もラインナップ。加えて、「Hug」の特徴であるガンチーニのバックルで留められた、ナチュラルカラーのレザーバケット バッグが揃う。

バレンタインデーのセレクションを彩るシルクスカーフは、2型が揃う。1つ目は、ブランドの歴史あるフィレンツェ本社であるパラッツォ・スピーニ・フェローニをモチーフに、何百枚もの色彩豊かな花びらを並べて描く、フェラガモを象徴するペタル技法によって表現されたプリント。2つ目は、オプティカルな放射状の背景にフローラルモチーフを配したデザイン。

フットウェアには、ブルー、レッド、ホワイト、ブラックの色調で描かれたマルチカラーフローラルプリントに、彫刻的なヒールとヴァラ・リボンをあしらったメリージェーンが登場。このほか、チャーム ウォッチ、 アイウェア、ゴールドトーンのイヤリング、レザーブレスレット、そしてフレグランス「シニョリーナ・ロマンティカ」がセレクションを完成させる。

メンズ アクセサリー

メンズセレクションにおいても、アイコンバッグ「Hug」が中心的な存在として登場し、ナチュラルな タンレザー、ブラックのペブルドカーフ、そしてスエードパネルに縦方向の編み込みレザーバンドを配した温かみのあるダークブラウンの3種で展開する。この編み込みモチーフはハンドルにも呼応する デザインとして施されている。また、「Hug」バッグは、ハンドキャリー、クロスボディ、ショルダーと多様な持ち方が可能な、実用的なメッセンジャーバージョンでも展開される。

フットウェアには、あらゆるシーンにふさわしい、ガンチーニをあしらったクラシックなブラックローファーが 登場。そして、シルクアイテムでは、レッドとブルーの色調でハートモチーフを表現した、エッセンシャルなシルクジャカードタイが揃う。さらに、ベルト、スモールレザーグッズ、レザーブレス レット、リサイクル素材のストラップを採用した「F-80 トノー」ウォッチ、そしてフレグランス「シュプリーム レザー」が、バレンタインデーセレクションを締めくくる。

フェラガモは、パーソナルな仕草に宿る価値を称える。ラグジュアリーとは、卓越したクラフツマンシップだけでなく、私たちが愛するものを大切に包み込むために生まれる“余白”にこそあるのだ。