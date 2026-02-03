桃の花咲く春の味。国産白桃×吉野本葛のなめらか葛ゼリー「桃香る」2026年2月4日(水)から新発売いたします。

株式会社 鶴屋吉信「桃香る」

和菓子製造販売の株式会社 鶴屋吉信（つるやよしのぶ）（本社：京都市上京区、代表取締役社長：稲田慎一郎）は、国産白桃の果肉をこめた、華やぐ香りの春限定なめらか葛ゼリー「桃香る（ももかおる）」を2026年2月4日（水）より全国の店舗にて新発売いたします。なお、オンラインショップでも翌日2月5日（木）午前中より発売を開始いたします。

■商品概要

「桃香る」単品３個入６個入

●商品名：「桃香る」（ももかおる）

●価格：

１個 368円（本体 340円）/ ３個入 1,242円（本体 1,150円）/ ６個入 2,484円（本体 2,300円）

※各種お詰合せにも対応いたします

●販売期間：

店頭販売＝2026年2月4日（水）～３月初旬まで

WEB販売＝2026年2月5日（木）～２月下旬まで

●お取り扱い店舗：鶴屋吉信 本店・直営店・各百貨店・公式オンラインショップ

※一部お取扱いの無い店舗がございます

●お日保ち：80日

●特定原材料等28品目：乳成分・大豆・もも

●店頭ではご希望のお客様に、雛まつり特製の掛紙をご用意しております。

■雛まつりの「桃の節句」にちなむ、淡い桃色が可愛らしい和風ゼリー。

雛まつり限定掛紙（店頭販売のみ）雛まつり限定掛紙（店頭販売のみ）

「吉野本葛」を使用した和風ゼリーに国産白桃の果肉をこめて、桃の花の形にくりぬいた２色の羊羹をあしらいました。ぷるんとなめらかな口あたりに桃の優しい香りが広がる、食べごたえたっぷり、春だけの美味しさをお楽しみいただけます。



常温で保存し、そのまま美味しくお召し上がりいただけます。雛まつりのお祝いにはもちろん、季節の贈りものとしても、おすすめの一品です。

●「吉野本葛」とは

吉野本葛

奈良・吉野地方に伝わる伝統製法でつくられた葛粉のこと。葛の根に含まれる澱粉を、「吉野ざらし」と呼ばれる極寒の地下水に何度も晒す工程を経て精製し2～3ヶ月かけてしっかりと乾燥させた、添加物を一切含まない葛100%の自然食品です。繊細でなめらかな食感と弾力、独特の透明感を生み出し、和菓子や日本料理で重宝される高級食材です。

■雛まつりにもおすすめ、春を感じる各種お詰合せに。

お雛様をあしらった麩焼き煎餅「右近左近」や、春限定の「花つどい」、100年以上続く代表銘菓「柚餅」「京観世」などとのお詰合せにも便利にご利用いただけます。この春のご挨拶に、お手土産に。

■鶴屋吉信の雛まつり。華やぐ季節のお手土産にも。

鶴屋吉信では「桃香る」とあわせて、雛まつり時期限定のみやびなお菓子を取り揃えております。

「手づくり最中 雛まつり」

１箱 6組（12枚）入 1,728円

お内裏様とお雛様をあしらったお手づくり最中が、今年は絵柄をリニューアル。丹波大納言小豆製のまろやかで風味豊かな「小倉あん（粒あん）」を最中種にはさんで、ぱりっとできたての美味しさをお召し上がりください。パッケージはそのまま雛飾りとしてディスプレイしてお楽しみいただくこともできます。

麩焼き煎餅「右近左近」

1箱 6包（12枚）入 1,188円

麩焼き（ふやき）に甘い蜜をひき、立ち雛の焼印を入れて仕上げた、雛まつりにぴったりなお煎餅です。和三盆の上品な甘みが美味しい蜜と、ふんわり香る桃の風味の蜜、２つのお味がお楽しみいただけます。小さなお子様にもお召し上がりやすい、さくさく軽い口当たりです。

「鶴屋吉信ようかん お雛さまBOX」

1箱 ５本入 1,728円

手のひらサイズでお召し上がりやすい、人気の小型羊羹「鶴屋吉信ようかん」を、期間限定のお雛様パッケージにお詰合せいたしました。小倉・抹茶・黒糖・白小豆・キャラメルの５種の味わいで、片手で気軽に伝統のお味をお楽しみいただけます。ちょっとしたプチギフトにもおすすめです。

株式会社 鶴屋吉信

1803年(享和3年)京都・西陣で初代鶴屋伊兵衛により創業。220余年の歴史を刻む、京都の老舗京菓子司です。「ヨキモノを創る」を家訓とし伝統の技を守りながら、現代の感覚をとりいれた新しい和菓子やカフェを考案。各種コラボレーション企画にも取り組む等、歴史ある京菓子の魅力のすそ野を広げてゆくとともに、和菓子の新たな価値を日々追求しています。



■会社概要

社 名：株式会社鶴屋吉信

代表者：代表取締役社長 稲田慎一郎

所在地：〒602-8434 京都府京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町340-1

創 業：享和3年（1803年）



公式サイト：https://www.tsuruyayoshinobu.jp/

