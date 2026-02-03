株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズ×株式会社 KONOSU CITY FOOTBALL CLUB　連携協力に関する基本協定締結のお知らせ

株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズ

株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズおよび、SAITAMA KNØS UNITED を運営する株式会社 KONOSU CITY FOOTBALL CLUB（埼玉県鴻巣市、代表取締役 長嶋 史弘）は、 2026 年 1 月 23 日、「連携協力に関する基本協定」を締結いたしました。

本協定は、野球・サッカー両競技を通じた地域貢献活動の協働および相互交流を目的とし、スポーツの普及・振興、次世代育成、地域活性化に向けた取り組みを共同で推進していくものです。

今後、両クラブは競技の枠を越えた交流事業や共同イベントの企画・実施、地域に根ざしたスポーツ普及活動等を通じて、持続可能な地域スポーツの発展に寄与してまいります。

【代表コメント】

◆ 株式会社KONOSU CITY FOOTBALL CLUB 代表取締役 長嶋 史弘

このたび、埼玉武蔵ヒートベアーズ様と「連携協力に関する基本協定」を締結できましたことを、大変光栄に思っております。

野球とサッカーという異なる競技が手を取り合い、地域の未来をともに創っていくことは、私たちが目指す地域密着型クラブの在り方そのものです。

本協定を通じて、子どもたちがさまざまなスポーツに触れ、夢や目標を持てる環境を広げるとともに、地域の皆さまが誇りを持てるスポーツ文化の形成に取り組んでまいります。両クラブの強みとネットワークを活かし、鴻巣・北本を起点に、埼玉全体へ新しいスポーツ連携のモデルを発信できるよう、誠心誠意取り組んでまいります。

◆ 株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズ 代表取締役社長 角 晃多

このたび、SAITAMA KNØS UNITED 様と連携協力に関する基本協定を締結できましたことを、大変嬉しく思っております。

本協定を通じて、野球とサッカーという異なる競技が連携し、それぞれの魅力や価値を活かしながら、スポーツを通じた地域活性化や次世代育成に取り組んでまいります。

競技の枠を超えた交流や共同事業を通して、地域の子どもたちがスポーツに親しむ機会を創出するとともに、ファンの皆さまや地域の皆さまに新たな感動と楽しさを届けられるよう、両チームで協働してまいります。

【株式会社 KONOSU CITY FOOTBALL CLUB】

株式会社 KONOSU CITY FOOTBALL CLUB は、埼玉県鴻巣市を拠点に活動するスポーツクラブ運営会社です。2025 年 10 月 1 日付で代表取締役に長嶋 史弘が就任し、地域密着型のクラブ運営を通じてスポーツ振興および地域活性化に取り組んでいます。同社が運営するサッカークラブは、鴻巣・北本を中心とした「SAITAMA KNØS UNITED（サイタマノースユナイテッド）」としてリブランディングを行い、関東リーグ昇格および将来的な Jリーグ参入を目標に掲げています。地域とクラブ・サポーターの一体感を大切にしながら、幅広いスポーツ文化づくりに寄与しています。

会社概要

社 名：株式会社 KONOSU CITY FOOTBALL CLUB

所在地：埼玉県鴻巣市逆川1-2-26

代表者：代表取締役 長嶋 史弘

事 業：スポーツクラブ運営、地域連携プロジェクト推進 など

公式サイト：http://konosucityfootballclub.com/

【株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズ】

埼玉武蔵ヒートベアーズは、プロ野球独立リーグ「ルートインBCリーグ」に所属する埼玉県の球団。地域密着型のチーム運営を行い、地元の野球振興や地域活性化に貢献。若手選手の育成やNPB（日本プロ野球）への輩出を目指し、ファンとともに成長を続けている。

会社概要

社 名：株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズ

所在地：埼玉県熊谷市

設 立：2015年

事 業：プロ野球独立リーグ球団運営、野球振興活動 など

公式サイト：https://musashibears.com

【本件に関するお問い合わせ】

埼玉武蔵ヒートベアーズ

広報担当：須藤

E-mail：bears@musashibears.com

