累計2000名以上の経営者・幹部が学んだ「部下が自ら動き、自ら育つ」技術。リードマネジメント・スタンダードを開催しました

本講座では、多くの管理職が体系的なマネジメント教育を受けずに現場を任されている「無免許運転」状態に着目。「マネジメントは誰でも後天的に身につけられる技術である」というメッセージとともに、心理学に基づいたマネジメント技術を、全国から集まった117名の経営者・管理職の方々にお伝えしました。

■管理職の6割が「部下育成」に苦悩

背景にあるスキルなき「無免許運転」の限界

近年、リモートワークの常態化やハラスメント意識の高まりにより、「部下の育成」の難しさがより一層深刻化しています。実際、2025年に実施された調査では、管理職の約6割がメンバーの育成が難しいと答えています。（リクルート・マネジメント・ソリューションズ「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2025年」より）

また、管理職に昇格するのは、マネジメントを体系的に学んだ経験のない優秀な「プレイヤー」である場合が多く、いわば「無免許」状態でマネジメントをせざるを得ない場合も少なくありません。こうした状況が、部下の育成の難易度をさらに高めています。

■「厳しい指導」ではなく「導く関わり」を。

部下が自ら動き出す「リードマネジメント」とは

多くの管理職が悩みを抱える部下育成において、部下の主体的な行動と成長を引き出すことができるのが、この講座でお伝えしている「リードマネジメント」という技術です。

リードマネジメントとは、世界60か国以上で学ばれている「すべての行動は自らの選択であり、人は自ら内発的に行動を選択する」という選択理論心理学に基づいたマネジメント手法のことです。厳しい指導やノルマなど外的コントロールを用いて部下を動かそうとする旧来のスタイル（ボスマネジメント）とは異なり、リードマネジメントでは、部下自身の内発的動機づけを技術的に引き出すことで、「部下が自ら動き、自ら育つ」状態を創り出します。

■累計2000名の経営者・管理職が学んだマネジメントメソッド

2026年1月21日(水)～22日(木)に開催した「リードマネジメント・スタンダード」は、部下の主体性を引き出す技術をお伝えする講座です。

メイン講師を務めたのは、かつて部下の体調不良や離職が相次ぐ「マネジメントの暗黒時代」を経験しながらも、リードマネジメントを学び続け、現在では約140名のマネジメントを行っている、弊社の取締役営業本部長を務める橋本です。

橋本は「マネジメントは技術であり、学べば誰もが習得できる。」というメッセージのもと、実践事例や失敗談を交えながら、アチーブメントで実践し続けている「リードマネジメント」をお伝えしました。

本講座は、

・モチベーション3.0時代に生きる部下への効果的な関わりとは？

・書籍だけでは得られない。現場ですぐに活かせる実践術とは？

・不平不満や自信喪失ではなく、健全な反省と意欲を引き出すフィードバックとは？

などの内容を、講義に加え、ワークやロールプレイングなどを通して実践的に学ぶセミナーです。

今回は、117名の経営者、役員、マネジャー職の方などに全国各地からお越しいただき、IT、歯科、工務店・建設業、治療院、士業等、様々な業界の方々にリードマネジメントをお伝えいたしました。

■講師紹介

橋本 拓也

アチーブメント株式会社 取締役営業本部長

千葉大学卒業後、2006年アチーブメント株式会社に入社し、大学生キャリア支援事業の責任者に抜擢。家庭教師派遣事業を新規事業として立ち上げ、選択理論心理学をベースにした子ども教育事業を展開。2017年に同部門の東日本エリア担当マネジャーに就任。管轄部門の飛躍的な成長を創り出してきた実績が評価され、2021年に執行役員、2022年に取締役に就任。これまで各種研修で担当してきた受講生の数は3万名を超える。2023年より、選択理論心理学をもとにした人と組織のパフォーマンスを引き出すマネジメント講座『リードマネジメント・スタンダード』のメイン講師を務める。2024年9月に発刊した自身初となる著書「部下をもったらいちばん最初に読む本」は、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」にて総合グランプリとマネジメント部門を受賞し、発行部数12万部を突破するベストセラーとなる。

本セミナー講師、弊社取締役橋本初の著書

『部下をもったらいちばん最初に読む本』はこちら

➤https://www.achibook.co.jp/books/3813/

■次回開催

ー無料説明会ー

人と組織のパフォーマンスを引き出すリードマネジメントのエッセンスを90分に凝縮してお伝えいたします。

日時：

2026年3月17日（火）18:30-20:00

2026年5月18日（月）18:30-20:00

2026年7月14日（火）18:30-20:00

開催形式：オンライン（zoom）

参加費：無料

▼詳細はこちら

https://achievement.co.jp/service/experience/lead_management_pp/

ー本講座（2日間）ー

日時：

【東京開催】2026年3月30日(月)～31日(火) ※満席御礼

【東京開催】2026年6月26日(金)～27日(土)

【大阪開催】2026年7月2日(木)～3日(金)

開催場所：

【東京開催】アチーブメント東京研修センター

【大阪開催】アチーブメント大阪研修センター

参加費: 198,000円（税込）

▼詳細はこちら

https://achievement.co.jp/service/experience/lead_management/

アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は51万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2022年に東京商工会議所議員企業に選出。2025年には世界最大級の意識調査機関であるGPTWが行う日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門「第1位」に選出。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。