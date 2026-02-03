【東京都町田市】「まちだ若者大大大作戦～WAKUWAKU～」を実施します

町田市役所記者会見の様子記者会見の様子

2023年度～2025年度の3か年で取り組んできた「まちだ若者大作戦」では、子ども・若者と行政の協働事業の実施や、地域の大人が若者を後押しするといった活動が生まれており、若者の参画促進やまちづくりにつながる成果がありました。

この成果を、これから参加する新たな世代へバトンをつなぐため、若者による「まちだ若者大作戦イベント実行委員会」を組織し「まちだ若者大大大作戦～WAKUWAKU～」を2026年3月に実施します。

コンセプト

W（若者（わかもの））A（集まる（あつまる））K（築く（きずく））U（生まれる（うまれる））をコンセプトに、若者大作戦を実行してきた子ども・若者から、これから参加する新たな世代にバトンをつなぐきっかけとなるイベントです。また、若者と市が協働でイベントを実行し、若者の発意の下、行政と一体となってまちづくりに取り組む機運を醸成します。

企画概要

第一弾 Focus「まちだ若者大作戦」活動紹介のパネル展示

若者のやりたいことが実現したことの歩みをパネル展示することで、「まちだ若者大作戦」の取組を市民へ周知します。

日時：2026年3月1日から27日まで、10時から21時（ミーナ町田の営業時間による）

場所：ミーナ町田3Ｆ（町田市原町田４ー１ー１７）

内容：まちだ若者大作戦に参加した若者が作成した成果報告パネルの展示

協力：ミーナ町田

第二弾 Burst「まちだ若者大作戦」PRイベント

中心市街地で若者大作戦を実行することで、駅前を行き交う市民の「まちだ若者大作戦」への興味関心を喚起します。

日時：2026年3月15日（日） 11時から16時

場所：町田ターミナルププラザ「市民広場」（町田市原町田３ー１ー４）

内容：

１.若者によるやりたいことの実現（7団体）

（eスポーツ体験会、大シール交換会、子ども委員会合同企画など）

２.若者と庁内各課による協働ブースの出店（4部署）

（カワセミサポーターズ（子ども総務課）、図書館プランナー（中央図書館）、LGBTQ啓発（男女平等推進センター）、太鼓の達人体験会（文化振興課））

第三弾 Beginning「まちだ若者大作戦」PRイベント

若者大作戦のプランである野外音楽フェス「MUSICA」と併催で、大人と子ども・若者がつながる機会となるイベントを実施します。これまで賛同課として若者を後押ししてきた事業課が、若者とブース出展することで、若者と行政が一体となったまちづくりの機運醸成を図ります。

日時：2026年3月29日（日）10時から17時

場所：町田薬師公園四季彩の杜西園（町田市本町田３１０５）

内容：

１.これまで実現したまちだ若者大作戦のプランの再度実現（4団体）

２.MUSICAによる野外音楽フェス

３.若者と庁内各課による協働ブースの出店（9部署）

（文化振興課、都市政策課、福祉総務課、環境政策課、子ども総務課、健康推進課、中央図書館、保健予防課、市民生活安全課）

若者が市長と語る会

「若者が市長と語る会」の様子

若者が「まちだ若者大作戦」を始めとした子どもの参画事業の成果報告し、市長と一緒に振り返りをする「若者が市長と語る会」が行われました。

若者から「まちだ若者大作戦」の実践報告と、成果パネルのお披露目がされたほか、「参画を次世代の子ども・若者につなげていくこと」をテーマに若者と市長が語り合いました。

東京都町田市について

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。

町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。

街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

