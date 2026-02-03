【愛知・瀬戸】春休みの「予約難民」を防ぐ！最大15%OFFの早割で賢く抑える旅行代金。新緑の合掌造りで遊び尽くす、ワクワク満載の森の冒険へ。

【春休みを賢く！】最大15%OFFの早割×ポイント付与で「次」もお得に

ウッドデザインパーク株式会社

春休みの人気スポットは予約が埋まるのが早く、直前では予算オーバーになりがちです。ウッドデザインパーク瀬戸では、公式サイトからの早期予約に特化した割引制度で、家計に優しい春旅を応援します。

早割60（60日前予約）： 基本料金から 15%OFF

早割30（30日前予約）： 基本料金から 10%OFF

WDPポイント制度： 公式サイトからのWEB予約により、次回の宿泊やBBQの割引に1ポイント1円として使えるポイントが貯まります 。

今回の春休みをお得な「早割」で楽しみ、貯まったポイントで「夏休みのBBQ」をさらに安く楽しむ。そんな賢い選択が、家族の笑顔を増やします。

【アクセス抜群】ジブリパークから一番近い宿泊拠点のひとつとして

早期割引予約の詳細はこちら :https://reserve.489ban.net/client/wdp-seto/0/plan/id/203327/stay?noSearch=1

当施設は、「ジブリパーク」から車でわずか約3分という好立地に位置しています。「ジブリパークを楽しんだ後は、そのまま近くでゆっくり泊まりたい」というファミリー層にとって、最適な宿泊拠点です。 名古屋市内からも車で45分とアクセスが良く、ジブリパークの興奮そのままに、夜は静かな森の中でBBQを楽しむ--。そんな、移動時間を最小限に抑え、遊びの時間を最大限に確保する「スマートな宿泊体験」を提供します。

【瀬戸の魅力】芝生で駆け回り、じゃぶじゃぶ池で生き物を探す。大人も童心に帰る「春の遊び場」

当施設は、子供たちがテレビやゲームを忘れて夢中になれる仕掛けが満載です。芝生広場では竹馬やコマ回しといった昔懐かしい遊びから、大人もハマる「モルック」まで、世代を超えて楽しめます。また、敷地内の「じゃぶじゃぶ池」では、小さなエビや虫探しに没頭する子供たちの姿も。3月下旬には数本の桜が花を添え、趣ある景色の中で家族の絆を深める特別な春休みをお約束します。

【食のこだわり】瀬戸のブランド食材を堪能！肌寒い夜は「焚き火」を囲んで

けん玉やお手玉まど普段触れないおもちゃに興味津々

BBQには、地元・瀬戸が誇る贅沢な食材をご用意しました。きめ細やかな肉質の「瀬戸山麓牛」や、甘みのある脂が特徴のブランド餅豚「瀬戸豚」、そして香ばしく焼き上げる鮎など、瀬戸ならではの味覚を堪能いただけます。 また、春先はまだ夜の冷え込みが残る季節。食後は揺らめく「焚き火」を囲んで、温かい飲み物を片手にお喋りを楽しむ。アウトドアの醍醐味を凝縮した、至福のひとときをお過ごしください。

宿泊予約 概要

名称： ウッドデザインパーク瀬戸

プラン内容： 春休み早期予約割引プラン（最大15%OFF）

対象期間： 絶賛受付中（※GW期間も早期予約受付中）

ポイント特典： WDPメンバーシッププログラム（登録無料、公式サイト予約限定でポイント付与）

アニバーサリー特典： 2回目以降の利用で、誕生月には「選べるワークショップ」をプレゼント

所在地： 愛知県瀬戸市南山口町730

公式予約URL： https://wood-designpark.jp/seto/reservaion/

会社概要

運営企業： ウッドデザインパーク株式会社

代表者： 鈴木大基

施設所在地： 愛知県瀬戸市南山口町730

HP： https://wood-designpark.jp/seto/