【宮城県石巻】一般財団法人まちと人と 震災15年目、次の10年を見据えて、若者の挑戦を応援するサポーター募集を開始！

一般財団法人まちと人と

高校生の探究学習や若者が地域とつながるボランティア活動などを通じて「石巻地域のすべての若者が超！自己実現できるまち」を目指す、一般財団法人まちと人と（宮城県石巻市、代表理事：斉藤誠太郎、以下「まちと人と」）は、クラウドファンディングサービス「READY FOR」において、継続寄付「まちひとサポーター」の募集を開始しました！

【サポーター募集の経緯】

東日本大震災から15年。

宮城県の石巻地域は、人口減少や経済の停滞が続き、若者の機会格差や流出の懸念が強くなっています。

「自分には何もない」「何をしたらいいかわからない」

そんな言葉を高校生から聞くことが少なくありません。



経済状況や家庭環境によって、進路や経験の選択肢が狭まってしまう。

そんな“機会の格差”によって、若者が自分の「やってみたい！」ことに自由に挑戦できないでいます。

また、こんな声も聞きます。

「石巻って震災のイメージしかない。早く出たい。」-------



私たちは、高校生が地元の魅力的な大人と出会い、「やってみたい」を見つけ実現するための支援をこれまで行なってきました。



しかし、これまで活動を支えてきた東日本大震災関連の助成金が、2025年で終了する見込みです。

このままでは、石巻の高校生たちの「やってみたい」を育み応援する場が失われてしまいます。



そこで私たちは、震災15年の節目に、次の10年を見据えて

若者の可能性を支えてくださる「まちひとサポーター」を募集します。



▶︎詳細はこちら(https://readyfor.jp/projects/machihito-monthly)

【一般財団法人まちと人と」の主な活動内容】

石巻で自分の好きを見つけるボランティア「まきボラ」の様子職業体験型ボランティア「DIVE！」の様子自分で考えた“やってみたい”を実行する「たくらむ・いどむ・たのしむ『ムムム！』」の様子【まちひとサポーター募集概要】

クラウドファンディングサービス「READYFOR」にて、継続寄付を受け付けております。

URL：https://readyfor.jp/projects/machihito-monthly

寄付金額（月額）：500円/830円/1,000円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円

対象者：どなたでもご支援いただけます

※税額控除の対象とはなりません。

【まちと人と設立～まちひとサポーター募集の経緯】

▼始まりは、一人の高校生の「声」でした。

「自分も何かしたいけど、どうすればいいのか分からない」

私たちの活動の原点にあるのは、東日本大震災後、石巻で出会った高校生たちの一言です。

彼ら彼女らと一緒になって、このまちで何ができるか考えたい。

2013年、一般社団法人ISHINOMAKI2.0で「いしのまき学校プロジェクト」がスタートしました。

高校生が企画したファッションショーの様子（2015年）

ある高校生は、空き店舗でファッションショーを企画し、服飾もモデルも全てを高校生でやりきりました。

将来保育士になりたい高校生は、絵本の世界感をまちに装飾し、まちを彩り子ども達を笑顔にしました。

こうした高校生のたくさんの「やってみたい」を起点に、活動は広がりを見せます。

▼2022年「総合的な探究の時間」が必修化。これまでの地域教育事業の知見を活かし学校現場へ。

地域での「いしのまき学校」の活動を通して、若者たちがいきいきと輝く姿に、私たちは大きな可能性を感じていました。それと同時に、生徒たちが多くの時間を過ごす「学校」という場にも、新しい可能性があるのではないかと考え始めます。

そこで、授業の一環として生徒が地域に出て学ぶ「総合的な探究の時間」に地域コーディネーターとして関わり、より多くの高校生を地域に送り出しました。

桜坂高校における「総合的な探究の時間」の支援の様子

現在も石巻の普通科高校3校の年間を通した授業支援と、専門高校４校（商業、工業、水産、農業系）の合同プロジェクトのサポートを行っています。

▼もっと深く、若者と向き合うために。

「もっと本格的に、もっと継続的に、石巻の若者の力になりたい」

一般社団法人ISHINOMAKI2.0から教育事業を継承しつつ「一人ひとりがまちで学び、挑戦し、活躍することで、まちが豊かになる循環」を生み出すことを目指し、「一般財団法人まちと人と」の設立を決意。

ビジョンに共感した地元企業30社と個人140名以上からの400万円を超える寄付をもとに、2022年度に法人が立ち上がりました。

▼「やってみたい」を「できた！」へ。地域とつくる学びの機会。

法人を設立し、より多くの学校と関わる中で、高校生から、「もっと地域で何かしてみたいけど、機会がない」という声を耳にするようになりました。

学校以外の時間も地域に飛び出すきっかけを作りたい。

その想いから2023年、地域全体を学びのフィールドとする「地域教育事業」が本格的にスタートしました。

2023年夏にスタートしたのが「石巻で自分の好きを見つけるボランティア『まきボラ』」。

2023年から始まった「まきボラ」の様子

高校生・大学生が石巻地域の企業やNPOでボランティアを行うことで、「地域の人や企業の魅力」と「自分の好き」を見つけるプログラムです。

毎年夏と春に開催する「長期休みまきボラ」と、年間通してイベント等のボランティアを募集する「単発まきボラ」の企画・マッチングを行っています。

高校生・大学生がより自分の好きを見つけられるように、目標設定や当日の相談、振り返りなどのサポートをしています。当日のサポート役には、過去に参加した高校生や大学生が同行し、学びの言語化を手伝います。こうした、活動をサポートしてくれる学生インターンの育成にも力を入れています。

- 実施ボランティア：104個- 協力事業所 ：42事業所- 参加者 ：のべ319人（2025年11月時点）まきボラ2025夏の受け入れ先

また、まきボラ以外にも、地域と高校生をつなぐ活動が増えています。

より多様な高校生が、それぞれに合った方法で、地域に出て、人と出会い、挑戦してほしい。

その中で、一人一人の「やってみたい」が「できた」に変われば、地域の中の挑戦の渦が大きくなっていくはず。

そんな思いで、日々若者が挑戦できる機会をつくり続けています。

▶︎サポーター申し込みページはこちら(https://readyfor.jp/projects/machihito-monthly)

▼まちと人とに関わる高校生、受け入れ事業所の方々の声

▼目指すのは、「すべての若者が超！自己実現できるまち」

「石巻地域のすべての若者が超！自己実現できるまちへ」をビジョンに掲げ、学校・行政・地域と連携しながら、高校生を中心とした若者の様々なチャレンジや成長をサポートする活動を行っています。

▶︎まち人サポーター申し込みページはこちら(https://readyfor.jp/projects/machihito-monthly)

次の10年を見据えて、すべての若者が「超！自己実現」できる未来をつくるため、私たちは歩みを止めずに活動を続けていきます。

この想いを掲げ、挑戦し続ける私たちに、どうか温かいご支援をお願いいたします。

【ご寄付のお願い】

私たちは、若者の「やってみたい!」の声を拾い上げ応援することがまちが若者に選ばれる理由となり、まちの未来をもつくると確信して、活動を続けます。

私たちのこの思いは、少しずつ仲間が増え、今、大きなうねりとなってきています。

これまで見逃してしまっていたかもしれない、小さな若者の声も丁寧に拾い上げられる様になっています。

もし、挑戦する若者が増え続けていったなら、このまちはどんな姿になると思いますか。

私たちと一緒に若者を応援し、まちの未来をつくる仲間になりませんか。

そんな未来を、共に描いていけるなら、嬉しく思います。

代表理事 斉藤 誠太郎

北海道北見市出身、神戸大学卒業。

2013年にISHINOMAKI2.0に参画。

高校生がアクションをまちで起こし学ぶ「いしのまき学校」や地域ぐるみで人材育成を行う「石巻人事部」等、まちで若い力を育む事業を立ち上げる。2022年3月に「まちと人と」を設立。

▶︎まち人サポーター申し込みページはこちら(https://readyfor.jp/projects/machihito-monthly)