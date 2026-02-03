角質ケアと美容成分導入を同時に行う、エステの新ピーリングメニュー「スノーピール」スタート

写真拡大

株式会社ウカ




この度、トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukabeauty.co）は、エステの新メニューとして、肌をやさしく整えるピーリングトリートメントのスノーピールをスタートします。



スノーピールは、強い角質剥離や刺激を目的とした酸処方は使用しない、肌への負担に配慮した設計で、ピーリングに不安を感じる方にも取り入れていただきやすい新発想のフェイシャルトリートメント。



日々変化する肌コンディションに寄り添いながら、


角質ケアと美容成分の導入を同時に行い、なめらかでツヤのある肌へ導きます。



お客さまから多く寄せられる


「くすみが抜けない」「ゴワつきが取れない」「調子が安定しない」という肌悩み。


スノーピールは肌に何かを足す前に、まず受け取れる状態に整えることを大切に


角質ケアと美容成分の導入を同時に叶えるトリートメントです。


削るではなく整えるピーリングなので、施術直後からメイク可能で、


日常に取り入れやすいメンテナンスケアメニューです。



キー成分


肌にうるおい・ハリ・明るい印象を


PDRN（サーモンDNA由来原料）/マルチペプチド/グルタチオン/ナイアシンアミ



こんなお悩みに


肌のゴワつきやくすみ感が気になる/毛穴の影やザラつきが目立ちやすい/ハリ不足を感じはじめた/季節の変わり目に肌が不安定になりやすい



施術ペースの目安


集中ケア期：2～3週間に1回


安定期：月1回のメンテナンスとして



メニュー詳細


スノーピール（全顔）：\16,500（税込)


他メニューへの全顔ピーリングオプション：\9,900（税込)


手の甲などのパーツケア：オプション対応あり



施術店舗


uka パークサイド/uka 広尾




------------------


●uka 公式オンラインストア ukakau
https://ukakau.com/


●uka HP
https://uka.co.jp/


●Instagram
uka Official Brand Account（@instauka）
https://www.instagram.com/instauka/


uka Salon & Store Info（@ukacojp）
https://www.instagram.com/ukacojp/


uka Official USA Account（@ukabeauty.co）


https://www.instagram.com/ukabeauty.co/


ukafe(@ukafe.info)
https://www.instagram.com/ukafe.info/


●Twitter
公式Twitterアカウント（@uka_official)
https://twitter.com/uka_official