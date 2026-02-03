【3/25開講・無料】HTML/CSSの基本からCMS（WordPress）のカスタマイズまでを習得！ハロートレーニング「基礎から学ぶWebサイト制作/運営養成科　B-21」受講生募集開始！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、厚生労働省の認定を受け、2月3日 （火）より、「基礎から学ぶWebサイト制作/運営養成科 B-21」（3月25日開講・6か月訓練）の受講生を募集します。こちらのコースでは、プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開するC&R社のノウハウを取り入れ、時代の変化をうまく取り入れながら次世代のWeb業界を担う人材の育成をめざします。





募集期間：2026年2月3日（火）～2026年2月18日（水） まで▼「基礎から学ぶWebサイト制作/運営養成科 B-21」のコース詳細はこちらからご確認ください。https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156333/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156333/?rls)▼施設見学会（オンライン）のお申し込みはこちらからご確認ください。https://forms.office.com/r/gjgb7Z0M3B(https://forms.office.com/r/gjgb7Z0M3B)



本コースは、Web業界の職種や仕事の流れを理解し、Webサイト制作アシスタントや、バナー作成、更新業務、Web広告運用、サイトの進行管理、Webマーケティング施策立案ができるようになることを目的としたコースです。HTMLやCSSなど、ウェブ標準（Webサイトの規格）の基礎はもちろん、WordPressを使ったWebサイト制作マーケティング、ライティング、デザインまで総合的に学べます。実際に現場でも使用されているFigmaやCanvaといったデザインツールも基礎から学び、ワイヤーフレームやバナーなどの制作スキルを身につけていきます。また、知らないとトラブルにもなりかねない著作権などの知識もしっかり学ぶことができます！Web制作に関する総合的なスキルをしっかり時間をかけて習得したいという方におススメです。

なお、講師は現役で活躍するクリエイターやマーケティング担当者が務めるほか、就職支援では経験豊富なキャリアコンサルタント有資格者が月1回キャリアコンサルティング面談を行います。人材エージェンシーとしての知見を活かし、履歴書・職務経歴書の書き方、面接対策などの就職支援のカリキュラムも提供予定です。



これまで他業界で培ったご自身のスキルにWeb関連のスキルをプラスして、キャリアチャレンジしたいという方を応援します。

受講期間は6か月間！ Webスキルを身につけて早期の就業を目指します！



C&R社では、これまでにも職業訓練を展開しており、本コースも公共職業訓練での実績があります。はじめてWeb業界を目指す方でも安心して学べるStep by Stepのカリキュラム構成です。HTML/CSSコーディングは、テキストエディタを使用して一からタグを手打ちするところからスタートします。便利なコーディング専用ソフトなどもありますが、基礎から学ぶには手打ちが一番の近道！現役で活躍する講師陣から、進捗確認や不明点の質問をする時間もあるので安心して学べます。



2月5日（木）・10日（火）・13日（金）いずれも14時から、施設見学会（オンライン）も実施しますので、本コースにご興味をお持ちの方はお気軽にお申し込みください。



※ハロートレーニング（求職者支援訓練）は、雇用保険の失業給付を受給できない求職者の方などが早期に就職できるように支援する「求職者支援制度」に基づいて実施される公的な職業訓練です。受講料は無料（教科書代・通信機器及び通信費は自己負担になります。）

※施設見学会（オンライン）は、事前申し込み制です。



▼「基礎から学ぶWebサイト制作/運営養成科 B-21」のコース詳細はこちらからご確認ください。

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156333/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/156333/?rls)



▼施設見学会（オンライン）のお申し込みはこちらからご確認ください。

https://forms.office.com/r/gjgb7Z0M3B

「基礎から学ぶWebサイト制作/運営養成科 B-21」コース概要

■募集期間

2026年2月3日（火）～2026年2月18日（水）



■施設見学会（オンライン）

第1回 2月5日（木）

第2回 2月10日（火）

第3回 2月13日（金）



※各回14：00～ およそ30分～45分予定

※事前申し込み制



■選考日

2026年3月5日（木）



■訓練期間

2026年3月25日（水）～2026年9月24日（木） の6か月間



■場所

オンライン：ご自宅からPCを使用したオンライン受講

※通所は最終日 9月24日（木） の1回のみ



■受講時間

総訓練時間496時間の内、学科308時間、実技168時間、職業人講話18時間をオンラインで実施

■概要

HTML/CSS、CMS（WordPress）、Webマーケティング、Webライティング、著作権、デザインツール（Figma、Canva）など、Web制作者として必要な知識・技能を総合的に身につけます。



■カリキュラム

≪学科≫

Web概論/Webサイト制作概論１/Webサイト制作概論２/Webマーケティング１/Webマーケティング２/ネットマーケティング/著作権/ウェブデザイン概論/就職支援



≪実技≫

Webサイト制作実習/Webデザインツール実習１/Webデザインツール実習２/WebマーケティングUXライティング実習



≪その他≫

キャリアコンサルティング（個人面談）／職業人講話



■お申し込み

居住地を管轄するハローワークの職業相談にて、手続きください。

※お申し込み前に、施設見学会（オンライン）に出席されることをお勧めします。





【本訓練に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC（プロフェッショナルデュケーションセンター）

TEL：03-4550-0063（受付時間 平日11：00～16：00）

E-Mail：pec04@pr.cri.co.jp

※お問い合わせにつきましては、受付時間内及び募集期間内にお願いします。

※お申し込み後、選考面談（オンライン）がございます。

※お申し込みを希望される方は、必ず管轄のハローワークにお問い合わせください。