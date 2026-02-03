アメリカンクッキーブランド「PUG（パグ）」のバレンタイン限定ポップアップイベント、そごう横浜店、そごう大宮店、北千住マルイで開催

株式会社PUG


今年もバレンタインシーズンがスタート！１月下旬より、そごう横浜店、そごう大宮店、北千住マルイの３店舗で、アメリカンクッキーブランド「PUG（パグ）」のバレンタイン限定ポップアップイベントを順次開催中です。


尚、そごう横浜店では、タネから作る焼きたてクッキーを数量限定で販売中！現在、焼き立てを提供しているのはこちらの店舗のみ。お近くの方はぜひ店頭へお立ち寄りください。



アメリカンクッキーブランド「PUG（パグ）」は、昨年3月の開業以来、全国で計33万枚以上の「ボストンクッキー」を販売しています。あえて成形せずに焼き上げた表情の異なる手のひらサイズのクッキーには、チョコとナッツがぎっしり。外側は軽い歯ごたえで、中はもっちり。焼きたての香りととろける食感は、一度食べたらやみつきに。まるでデザートのような贅沢な１枚です。



そんなボストンクッキーに、このたびバレンタイン限定の新商品「スモアメルトクッキー」が登場！とろけるマシュマロとガナッシュチョコ、ココアクッキーは、プレーン、チョコ、抹茶の３種のボストンクッキーのフレーバーとの相性も抜群です。大切な人へのギフトや自分へのご褒美に、今だけの特別な一枚をどうぞ。





■商品情報


スモアメルトクッキー（バレンタイン限定メニュー）


1枚 550円／3枚ボックス 1,300円／6枚ボックス 2,500円(全て税込)



しっとりと焼き上げたクッキーに、マシュマロとガナッシュチョコ、ココアクッキーを重ねました。温めることでマシュマロがふわっと、とろける甘さがゆっくりと口いっぱいに広がります。




■催事開催概要


＜そごう横浜店　チョコレートパラダイス2026＞


期間：2026年1月21日（水）～2月15日（日）


場所：そごう横浜店 8階＝催会場


住所：神奈川県横浜市西区高島2-18-1


時間：10:00～20:00　※最終日は18:00閉場予定


https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/valentine-2026


※横浜店限定で「タネから作る焼きたてクッキー」の販売も！焼き上がり時間はPUGの公式インスタグラム（@pug_cookie_and_coffee）をチェックしてみてください。



＜そごう大宮店　バレンタインフェス チョコレートパラダイス＞


期間：2026年1月21日（水）～2月14日（土） ※1月21日（水）はカード会員様のみ入場可能


場所：そごう大宮店 7階＝催会場


住所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目6-2


時間：10:00～20:00　※最終日は18:00閉場予定


https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/valentine-2026



＜北千住マルイ　バレンタイン限定ポップアップ＞


期間：2026年2月7日（土）～2月17日（火）


場所：北千住マルイ 2階 カレンダリウム


住所：東京都足立区千住3-92


時間：10:00～20:00　※最終日は18:30閉場予定


https://www.0101.co.jp/084/event/detail.html?article_seq=140163&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/084/event/detail.html?article_seq=140163&article_type=sto)


※催事出店中は「ボストンクッキークランチ」の実演販売もございます。





■PUG（パグ）について

Chunky, Melty, Guilty.


PUG’s Boston Cookie



一度食べたら虜になる、極上のクッキー体験



大きなクッキーを頬張るしあわせと、焼きたての味わいは格別です。




アメリカ・マサチューセッツ州が発祥といわれる、昔ながらのアメリカンクッキー。その食べごたえと味わいを大切にしながら、濃厚でリッチなチョコレートと香ばしいローストナッツ、日本人の味覚に合うような食材を隠し味に使用したPUGのクッキーは、クラシックなアメリカンクッキーを自由なスタイルと新しい楽しみ方で進化させています。



PUG ウェブサイト：https://p-u-g.jp/


PUG Instagram：https://www.instagram.com/pug_cookie_and_coffee/



＜会社概要＞


社名：株式会社PUG


設立：2025年4月


代表：代表取締役 永砂 智史


所在地：東京都中央区兜町6-7 兜町第7平和ビル 1F


資本金：12,997,500円


事業内容：飲食業態の企画・開発・運営