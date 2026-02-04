次世代モビリティ分野のメディアプラットフォーム「ReVision Auto&Mobility」（運営：株式会社InBridges、東京都港区）は、モビリティおよび商用車・物流分野の新たな価値づくりや課題解決に挑む方々を対象に、3月4・5日の両日、無料のオンラインイベントを開催します。

「ReVision モビリティサミット2026」（3月4日）は、新しいモビリティのあり方を模索する交通事業者、自動車メーカー、テクノロジー企業、地方自治体、研究機関などで戦略策定やパートナーシップ、ビジネス構築などを担う方々が対象。「ReVision 商用車・物流サミット2026」（3月5日）は、物流企業や商用車メーカー、運送会社、荷主企業、テクノロジー企業、研究機関などで戦略やパートナーシップ、ビジネス構築を担う方々に、最新の情報交流の機会を提供します。

＜開催概要＞

■ReVision モビリティサミット2026－online－

日 時：3月4日（水）13:00～17:05

テーマ：『モビリティを継続可能にする企業・地域の共創モデルを探る』

形 式：オンラインライブ配信（Zoomウェビナー）※後日アーカイブ配信あり

参加費：無料（事前登録制）

講 師：

・間島 宏 氏（トヨタファイナンシャルサービス モビリティーサービス室 室長）

・内山 裕弥 氏（国土交通省 モビリティサービス推進課 情報政策本部 情報政策課

総括課長補佐）

・秋本 雅 氏（京浜急行電鉄 新しい価値共創室 エリアマネジメント推進担当 主査）

・常盤 尚寛 氏（富士吉田市 企画部企画課 主査）

ほか、 大手交通事業者、 コンサルティング会社から登壇予定

▼「モビリティサミット」の詳細・お申し込みはこちら

■ReVision 商用車・物流サミット2026－online－

日 時：3月5日（木）13:00～17:05

テーマ：『物流危機を乗り越える：自動運転トラックとデジタル化が変える未来』

形 式：オンラインライブ配信（Zoomウェビナー）※後日アーカイブ配信あり

参加費：無料（事前登録制）

講 師：

・髙田 龍 氏（国土交通省 物流・自動車局 物流政策課 課長）

・河合 秀治 氏（セイノーホールディングス 専務執行役員 オープンイノベーション推進室 室長 兼 事業推進部ラストワンマイル推進チーム担当／セイノーラストワンマイル株式会社 代表取締役社長他）

・興津 茂 氏（いすゞ自動車 商品技術戦略部門 商用モビリティ推進部 部長）

・小野塚 征志 氏（ローランド・ベルガー パートナー）

・羽賀 雄介 氏（ロボトラック 代表取締役CEO）

ほか、テクノロジー企業から登壇予定

▼「 商用車・物流サミット 」の詳細・お申し込みはこちら

＜主催者から＞

高齢化や人口減少が進む地方部で移動手段の確保が課題となるなかで、自動運転やデータの活用、住民との連携など様々なアプローチでモビリティのあり方を模索する動きが広がっています。

一方で、サービスを持続的に発展させるには、住民と企業が共創し、地域に合った形で利便性と収益性を高め続ける工夫が欠かせません。持続的な共創モデルを生み出すため、モビリティを担う企業や行政、住民はどのように協力していけばよいのでしょうか。

「ReVisionモビリティサミット2026」では、国内の最新動向を踏まえ、モビリティ分野の企業や行政機関の挑戦から学び、今後求められる取り組みを議論します。

いま物流業界ではドライバー不足が深刻化し、物流コストの上昇や小ロット輸送の増加なども重なって、効率化への改革が待ったなしの状況です。

一方で、次期「総合物流施策大綱」の策定が進められ、標準化やデータ基盤整備、輸配送の連携など、前向きな取り組みが進展しています。なかでも自動運転トラックはドライバー不足を補う手段として注目されています。こうした新たな動きは、厳しい状況にある物流業界をどう変えていけるでしょうか。

「ReVision商用車・物流サミット2026」では、トラック物流の課題を軸に、官民の最新アプローチや取り組みを紹介し、自動運転トラックをはじめとする商用車の進化や物流の未来像を捉えます。

ご質問等ございましたら、下記までご連絡ください。

皆さまのご参加を心よりお待ちしています。