Samsungのモバイル技術で、選手とファンをミラノ・コルティナ2026の感動の瞬間へつなぐ

Samsungのモバイル技術で、選手とファンを ミラノ・コルティナ2026の感動の瞬間へつなぐ ～ 開会式のダイナミックな映像配信から、大会運営サポートまで

Samsungのモバイル技術が選手やファンのコミュニティを盛り上げる～

サムスン電子（韓国本社、以下Samsung）は本日、オリンピック・パラリンピックのワールドワイドパートナーとして、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピック（以下、ミラノ・コルティナ2026）においてモバイル技術とGalaxy AIを活用し、大会期間中のあらゆるデジタル体験を強化する取り組みを発表しました。

オリンピック・パラリンピックはもはや単一の会場や放送時間にとどまらず、さまざまな運営形態に進化しています。特にミラノ・コルティナ2026では広範な地理条件や距離、複数の開催地といった特性が顕著です。Samsungはこうした課題をテクノロジーでつなぎ、大会運営全体に組み込むことで、選手、ファンそしてオリンピック・コミュニティがミラノ・コルティナ2026をより身近で、より一体感のあるものに感じられるようサポートすることを目指しています。

● 開会式のライブ中継における新たなダイナミックな映像体験の提供

オリンピック・ブロードキャスティング・サービス（OBS）の協力のもと、「Samsung Galaxy S25 Ultra」を開会式の演出に組み込み、既存の放送用カメラと併用することで、Samsungが多角的かつ臨場感のある映像を提供します。これにより、さまざまな場面をカメラが捉え、放送範囲が拡大されます。

● ボランティアの円滑なコミュニケーションをサポート

一部の大会ボランティアスタッフにGalaxy AI※1の「通訳」機能※2を搭載したSamsung Galaxy端末を提供します。この通訳機能を活用することで、選手や大会関係者、来場者同士の言葉の壁をなくし、コミュニケーションをスムーズに行えます。この機能はインターネットを使用せずに端末内で翻訳処理ができるため、広範かつ分散した会場環境でも迅速で安定した利用が可能です。

※1 一部のGalaxy AIの機能の使用にはSamsungアカウントへのログインが必要な場合があります。当社はAI機能によって提供されるものに対し、正確性、完全性および信頼性について、いかなる保証もいたしません。国や地域、OS/One UIバージョン、デバイスのモデル、キャリアによって使用できるGalaxy AI機能は異なります。

※2 通訳機能の利用はSamsungアカウントへのログインが必要です。一部の言語では言語パックのダウンロードが必要となる場合があります。サービスの提供状況は言語によって異なる場合があります。結果の正確性は保証されません。提供状況およびサポート機能は国、地域、通信事業者によって異なる場合があります。サポート言語の提供状況は異なる場合があります。

● 公正な競技運営を支える審判・判定サポート

ショートトラック・スピードスケートの一部種目において、Samsung製モニターを活用したリアルタイムでの映像確認を実施いたします。競技中の判定をより迅速かつ正確に行えるようサポートします。

● Galaxy充電ステーションによる来場者サポート

長時間に及ぶ競技観戦やイベント期間中も、来場者がスマートデバイスを安心してご利用いただけるようGalaxy充電ステーションを設置します。大会期間を通じて快適に観戦いただけます。

● Samsung Houseでの体験型ストーリーテリング

選手、メディア、パートナーが集う拠点「Samsung House」を設置いたします。当会場ではオリンピック・パラリンピックにおける技術革新の取り組みを紹介するとともに、大会でさまざまな瞬間やストーリー、交流が生まれる場をご提供します。

サムスン電子副社長兼モバイルエクスペリエンス（MX）事業部モバイルマーケティングセンター長Stephanie Choiは、「ミラノ・コルティナ2026におけるSamsungの取り組みの根底は、選手とファンをあらゆる瞬間でつなぎ、大会が何よりも“人”を中心としたものであることを改めて感じてもらうことです。オリンピック・パラリンピックの観戦や共有、体験のあり方が変化する中で、モバイル技術は選手やファン、コミュニティをつなぎ、競技の瞬間や感動そして人と人との距離を縮めるうえで、これまで以上に重要な役割を担っています。」と述べました。

■開会式ライブ中継に新たな視点をもたらすダイナミックな映像演出

開会式ライブ中継の体験をより豊かなものにするため、「Samsung Galaxy S25 Ultra」の高い携帯性、優れたカメラ性能、5G通信※3を活かし、Samsung Galaxy端末をライブ中継制作環境の各所に導入いたします。既存の放送用カメラと併用する形で、競技フィールド上空のジブカメラや選手入場トンネル、移動する旗手の付近など、臨場感あふれるポイントに設置。既存の制作フローに影響を与えることなく、会場の空気感をリアルタイムかつワイヤレスで捉えます。

※3 最適な5Gネットワーク接続が必要です。一部地域でのみご利用いただけます。地域や詳細についてはご利用の通信事業者にお問い合わせください。ダウンロードおよびストリーミングの速度はプロバイダ、サーバー接続状況、その他の要因によって異なる場合があります。





また端末の提供にとどまらず、Samsungは国際オリンピック委員会（IOC）およびオリンピック放送サービス（OBS）と緊密に連携し、Samsung Galaxyを活用した映像撮影が開会式全体のライブ中継環境にシームレスに組み込まれるよう取り組んでいきます。

ミラノ・コルティナ2026の開会式は2月6日にサン・シーロ・スタジアムで開催され、90を超える国・地域から約3,500人の選手が入場し、7万5,000人以上の観客が見守る中で行われる予定です。SamsungはOBSの協力のもと、Samsung Galaxyによる新たな映像表現を取り入れることで、会場に集う観客と世界各地のスクリーンを通じてこの歴史的瞬間を共有する何百万人もの人々をつなぐサポートをします。





オリンピック放送サービス（OBS）のCEO Yiannis Exarchos氏は次のように述べています。「オリンピックは人間の卓越性と団結を称える祭典であり、世界中の選手と観客を結びつけるものです。開会式はその象徴的な瞬間であり、Samsungとのパートナーシップを通じて、従来の中継を補完する新たな視点を届けることができます。モバイルを活用したダイナミックな映像表現と数多くのファンがスマートフォンで大会を楽しむ新たな方法を積極的に取り入れることで、世界中の視聴者にこの歴史的瞬間の熱気や感動をより身近に感じてもらえると考えています。」

■ボランティア支援と大会運営の体験をサポート

開会式にとどまらず、Samsung Galaxyのモバイル技術は複数の会場で行われるミラノ・コルティナ2026の運営を支え、大会全体が円滑に進行する環境づくりに貢献します。

大会期間中、一部のボランティアスタッフには、Galaxy AIの「通訳」機能を搭載したSamsung Galaxy端末を提供されます。選手や大会関係者、来場者との間で言語の壁を越えた自然なコミュニケーションを可能にし、翻訳処理をインターネットを使用せず端末内で完結させることで、迅速かつ直感的な会話を実現します。これにより、ボランティアはより“人”を中心としたサポートに集中することができます。





ミラノ・コルティナ2026大会組織委員会（OCOG）の関係者は「複数の開催地で行われるミラノ・コルティナ2026において選手やファン、来場者を支えるには、分かりやすく円滑なコミュニケーションが欠かせません。Galaxy AIを活用した通訳機能は、ボランティアが言語の壁を越えて自然に意思疎通を行い、本当に大切な役割に集中することを可能にします。」と語ります。

また、各開催都市のスタジアムにはGalaxy充電ステーションを設置し、長時間にわたる競技やイベント当日も来場者が安心してデバイスを利用できる環境を整えます。これにより、4年に一度の貴重なオリンピック・パラリンピックの瞬間を、現地で途切れることなく体験できるよう支援します。

競技会場内では審判業務や大会運営の分野でもSamsungの技術が活用されます。ショートトラック・スピードスケートの一部種目ではSamsung製ディスプレイを用いたリアルタイムでの映像確認を実施し、競技の重要な局面において、迅速かつ確信を持った判定に役立ちます。

さらに、Samsung Galaxy端末は国際オリンピック委員会（IOC）、オリンピック放送サービス（OBS）、パートナーチームの現場業務でも活用され、大会の舞台裏や選手の姿など、ミラノ・コルティナ2026を象徴する空気感をファンに届けるコンテンツ制作を支援します。

■Samsung House：つながりと物語が生まれる交流拠点

ミラノ中心部に位置する歴史的建築「パラッツォ・セルベッローニ」に設けられるSamsung Houseは、Samsungがこれまでオリンピックで培ってきた技術革新の歩みと、その技術がミラノ・コルティナ2026の現場でどのように活かされているかを体感できる場です。単独のショーケースとしてではなく、大会の流れの中に自然に溶け込みながら、技術と人、そして物語が交差する拠点として展開されます。





大会期間中、Samsung Houseでは交流や共有体験を促す厳選プログラムを実施します。各国オリンピック委員会によるナイトイベントや競技のライブ観戦、「Victory Profile」ポートレートシリーズの展示などを通じて、選手、パートナー、メディアが集い、それぞれの熱い想いを共有しながら、オリンピック・パラリンピックの精神を祝う機会を提供します。また、ミシュラン星付きイタリア人シェフ Enrico Bartolini氏監修のホスピタリティタイムも用意され、開催地ならではの文化や温かさを感じられる空間を演出します。





Samsung Houseは2月4日に正式オープンし、2月22日までのミラノ・コルティナ2026オリンピック期間中のみ開催します。その後、3月6日～15日までのパラリンピック期間中に再び開設される予定です。いずれも招待制とし、大会を通じて意義ある交流が生まれるための専用空間として機能します。

ミラノ・コルティナ2026は技術革新、選手サポート、そしてオリンピック・パラリンピック体験進化を軸とし、Samsungパートナーシップの重要な幕開けとなります。最新のSamsung Galaxy技術を通じて、Samsungはアスリートの準備段階から表彰台に至るまで、あらゆる場面をサポートするとともに、この冬季スポーツの祭典が持つエネルギーや創造性、感動を世界中のファンにさらに身近に感じてもらえるようにします。

■オリンピックにおけるSamsungの取り組み

Samsungは長野1998冬季オリンピック以来、オリンピックのワールドワイドパートナーを務めています。約30年にわたり、選手やファンはSamsungの革新的なモバイル技術を通じてオリンピックの精神を世界中で共有してきました。Samsungはミラノ・コルティナ2026やその先の未来に向けて、オリンピック競技大会におけるデジタル体験の進化を支え続けています。同社のオリンピック運営への取り組みはまもなく30年目を迎え、ロサンゼルス2028まで継続する予定です。人工知能（AI）、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、5Gを搭載した機器を含む無線通信およびコンピューティング機器分野におけるSamsungのイノベーションはオリンピック競技大会の体験のあり方を大きく変えていきます。

■パラリンピックにおけるSamsungの取り組み

Samsungは無線通信およびコンピューティング機器分野において、国際パラリンピック委員会（IPC）のワールドワイドパートナーを務めています。トリノ2006を皮切りにパラリンピック運営を継続的に支援し、Samsungの革新的なモバイル技術を通じて、世界中の選手やファンが大会の感動やインスピレーションを共有できる環境を提供してきました。Samsungのパラリンピックへの取り組みは、ロサンゼルス2028まで継続される予定であり、人工知能（AI）、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、5Gを搭載した機器を含む無線通信およびコンピューティング機器分野のイノベーションを通じて、革新的なモバイルおよびコンピューティング体験として展開されます。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。